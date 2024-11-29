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29 ноября 2024 года 19:31

Рубль в пятницу заметно укрепился в паре с юанем перед выходными днями

Москва. 29 ноября. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль вырос перед выходными днями и в последний рабочий день месяца. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,5005 руб., что на 22,8 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,8373 рубля, до 107,7409 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,8261 рубля, до 114,3149 руб./EUR1.

"В течение недели на валютном рынке РФ отмечались существенное ослабление рубля и рост волатильности. Ослабление биржевого курса достигло пика в среду (до отметки 15,15 руб./юань), после чего рубль укрепился до 14,5 за юань, вероятно, на фоне увеличения объема продаж валюты экспортерами. ЦБ РФ принял решение до конца года не осуществлять покупку валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования операций Минфина. Как следствие, чистые продажи валюты ЦБ вырастут с 4,2 млрд руб./день до 8,4 млрд руб./день. Мы считаем, что это окажет ограниченную поддержку курсу рубля. Более существенное влияние на валютный рынок могло бы оказать повышение норматива обязательной продажи валюты экспортерами - с текущих 36% до как минимум 72%, имевших место еще весной. Однако в четверг Минфин отметил, что пока не планирует повышать порог продажи валютной выручки экспортерами", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке старший аналитик департамента анализа рыночной конъюнктуры Газпромбанка (MOEX: GZPR) Александр Камышанский.

Новые санкции против российских банков потребовали корректировки обслуживания внешнеторговых потоков, привели к росту волатильности на валютном рынке, говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

США в ноябре ввели блокирующие санкции в отношении 52 банков РФ, в том числе Газпромбанка, являющегося уполномоченной кредитной организацией по открытию иностранными покупателями рублевых счетов для оплаты российского газа.

"Как показывают примеры предыдущих эпизодов санкций, в том числе ограничения на Мосбиржу, возникают инфраструктурные проблемы, осложняя потоки по экспорту и импорту. Тем не менее, в средне- и долгосрочном периоде динамика курса определяется фундаментальными факторами", - отмечает ЦБ.

Краткосрочно санкции вызывают волатильность на валютном рынке, пока система подстраивается под новые условия: внедряются новые каналы расчетов, заключаются новые контракты. "Через какой-то момент система стабилизируется, и продолжатся расчеты", - сообщил зампред ЦБ РФ Филипп Габуния на пресс-конференции в пятницу.

"Мы видим, что эти санкции с точки зрения платежей за экспорт и импорт влияют, прежде всего, на сроки поступления экспортной выручки, при этом фундаментально объемы определяются спросом на наш экспорт и спросом уже внутри страны на импорт. Мы полагаем, уже по предыдущим эпизодам судя, что система будет подстраиваться, эти сроки либо будут снижаться, либо система будет адаптироваться к ним, понимая, что они удлинились. С нашей точки зрения, это влияние будет ограничено этим аспектом, и вопрос времени, когда система подстроится", - отметил зампред ЦБ.

Он подчеркнул, что просто нужно время для адаптации системы и возобновления расчетов.

Наблюдающаяся волатильность на валютном рынке не несет угроз для финансовой стабильности и не требует принятия экстренных мер денежно-кредитной политики, заявил кроме того Габуния.

Он также отметил, что регулятор сохраняет свою политику относительно плавающего курса и его ценности "для стабилизации самой экономики к внешним условиям и балансировки интересов экспортеров, импортеров и других участников экономической деятельности".

"При этом в случае если кратковременная волатильность, вызванная проблемами с платежами, будет создавать угрозы финансовой стабильности, у нас есть достаточный арсенал мер для того, чтобы эту ситуацию сглаживать. И мы в случае чего будем его применять", - сказал он.

Зампред ЦБ пояснил, что арсенал мер известен - это различные формы предоставления ликвидности, прямые операции на рынке и изменение Банком России операций, связанных с зеркалированием операций по бюджетному правилу.

Также, говоря о чувствительности курса к ключевой ставке, зампред ЦБ отметил, что "она никуда не ушла, она сохраняется". "Мы по-прежнему знаем, что ключевая ставка создает дополнительную привлекательность рублевым активам, а также она охлаждает спрос в целом в экономике и, в частности, на импорт, соответственно, снижая спрос на валюту. В этой части действие ключевой ставки работает, экстренных каких-то мер принимать нам не нужно, потому что в данный момент мы не видим угроз финансовой стабильности. Но продолжим внимательно мониторить ситуацию", - заключил он.

Выручка экспортеров в рублях и "дружественных" валютах превышает 80%, также сообщил Габуния. "По рублю и "дружественным" валютам выручка превышает 80%", - сказал он.

ЦБ ранее сообщал, что доля "токсичных" валют (доллара и евро) в выручке крупнейших российских экспортеров снизилась в сентябре 2023 года до 17%, остальная часть выручки приходилась на рубль и "дружественные" валюты, и прежде всего юань.

Колебания курса рубля в последние дни обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера, но торговый баланс остается крепким, после прекращения нервозности на рынке курс вернется к фундаментальным значениям, заявил журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, правительство и ЦБ "работают в тесной координации" для принятия необходимых решений по снижению волатильности на рынках. "Колебания курса рубля на этой неделе обусловлены разовыми факторами, в том числе спекулятивного характера", - отметил он.

"Фундаментально торговый баланс крепкий: последние два месяца его показатели выше, чем были летом. В октябре торговый баланс был на 8% выше уровня прошлого года, или $11,8 млрд, за счет хороших показателей экспорта (по данным Банка России), а за 10 месяцев - на 14% выше, чем в прошлом году", - сказал министр.

"Исходим из того, что после прекращения нервозности на рынке курс вернется к своим фундаментальным значениям", - подчеркнул Решетников.

Министр также отметил, что "наши компании-экспортеры продолжают стабильно работать, также восстанавливается импорт, идут расчеты по внешнеторговым контрактам".

"Очевидно, что потребуется адаптация к очередным антироссийским санкциям, в том числе в части изменения банковских механизмов и каналов поступления валюты на российский рынок. Вместе с тем за последние годы подобные ограничительные меры вводились неоднократно, и каждый раз наша экономика к ним адаптировалась и продолжала развиваться. Так будет и сейчас. Россию невозможно исключить из глобальной экономики, и наши партнеры заинтересованы в сохранении и развитии взаимной торговли", - прокомментировал он тему санкций.

Решетников согласился, что "в условиях отсутствия биржевой торговли волатильность на финансовом рынке несколько повышена и дополнительные поступления валюты или повышение спроса на нее в моменте могут приводить к ощутимым колебаниям курса".

"При этом Банк России принимает меры по снижению амплитуды таких скачков. В частности, приостановлены покупки валюты в рамках бюджетного правила до конца года. Правительство работает в тесной координации с Центральным банком для принятия необходимых решений", - заявил глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (базовый вариант от сентября, который заложен в бюджет) среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 96,5 руб./$1, в 2026 году - 100,0 руб./$1, в 2027 году - 103,2 руб./$1.

Цены на нефть эталонных марок вернулись в "плюс" вечером в пятницу при низкой интенсивности торгов из-за праздников в США, инвесторы оценивают обстановку на Ближнем Востоке.

Январские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск торговались по $73,39 за баррель, что на 0,15% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к указанному времени на 1,05%, до $69,44 за баррель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху приказал армии готовиться к "интенсивной войне" в случае нарушения "Хезболлой" режима прекращения огня. "Если произойдет массовое нарушение соглашения, я дал директиву Армии обороны Израиля готовиться к полномасштабной войне", - заявил Нетаньяху в интервью Channel 14.

Израильские военные и "Хезболла" 27 ноября прекратили боевые действия. Стороны договорились, что армия Ливана восстановит контроль над приграничными с Израилем районами, а силы "Хезболлы" отступят примерно на 40 км от израильско-ливанской границы.

Однако израильские военные в четверг нанесли авиаудар по объекту в южной части Ливана, на котором израильская армия обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения "Хезболла".

"Некоторое время назад была выявлена террористическая активность на объекте, используемом "Хезболлой" для хранения ракет средней дальности на юге Ливана. Удар израильских ВВС предотвратил угрозу", - говорится в сообщении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), размещенном в телеграм-канале.

Там отметили, что израильские военные "сохраняют присутствие на юге Ливана и принимают меры по пресечению нарушений соглашения о прекращении огня".

Участники нефтяного рынка также ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 5 декабря вместо 1 декабря и пройдет в онлайн-формате.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 28 ноября поднялась на 23 базисных пунктов - до 20,87% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц увеличилась в пятницу на 2 базисных пунктов - до 20,76% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 19,69% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила также 3 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в пятницу составила 18,64% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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