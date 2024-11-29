Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 29 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ умеренно расширились. Исключение составили лишь самые "короткие" выпуски отечественных еврооблигаций с погашением в 2026-2027 годах, которые заметно подешевели за пять дней

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 25 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное повышение.

Глобальные инвесторы позитивно отреагировали на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя компании Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики. На этом фоне доходность 10-летних US Treasuries упала за день на 15 базисных пунктов, рекордными темпами с начала августа.

Во вторник колебания котировок отечественных евробондов вновь не выходили за рамки бокового диапазона, в то время как цены американских казначейских обязательств перешли к локальной коррекции после бурного роста в начале недели. Участники рынка оценивали заявления Трампа о намерении обложить дополнительными пошлинами в 10% все ввозимые китайские товары и ввести 25%-ный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики. Доходность 10-летних US Treasuries 26 ноября выросла на 4 базисных пункта - до 4,32% годовых. Доходность 30-летних и 2-летних бондов бумаг увеличилась на 3 базисных пункта - до 4,5% и 4,28% годовых, соответственно.

При этом публикация в США новой порции статистики не оказала существенного влияния на рынок базовых активов. Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 109,6 пункта, а не 108,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 111,3 пункта с объявленного предварительно октябрьского уровня.

Продажи новых домов в США в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за два года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 730 тыс.

Котировки US Treasuries в середине недели возобновили рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных. Так, количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 2 тыс., до 213 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщило агентство Bloomberg.

Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, PCE Core - на 2,7%.

Опубликованные данные указывают на то, что прогресс в движении инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% застопорился. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что американский ЦБ сохранит ее неизменной на декабрьском заседании, оценивается рынком в 34% против 25% месяц назад.

Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 6-7 ноября показал, что руководители американского ЦБ поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки. "Обсуждая перспективы денежно-кредитной политики, участники заседания отмечали, что если статданные будут соответствовать ожиданиям, то есть инфляция продолжит устойчиво двигаться вниз к 2% при сохранении занятости на близком к максимальному уровню, будет целесообразным продолжать постепенное движение к более нейтральному уровню ставки", - говорилось в протоколе заседания.

Минфин РФ в соответствии с указом президента России от 9 сентября 2023 года перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 7,5 млрд рублей (эквивалент $71,3 млн) для выплаты купонного дохода по суверенным еврооблигациям со сроком погашения в 2026 году. С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям РФ в рублях.

Минфин 6 сентября сообщил о запуске процедуры замещения суверенных евробондов РФ. К замещению принимаются все находящиеся в обращении выпуски еврооблигаций Российской Федерации. Размер купонного дохода, периодичность его выплаты, срок погашения и номинальная стоимость замещающих еврооблигаций РФ будут соответствовать аналогичным условиям замещаемых евробондов. Для евробондов, права на которые учитываются в российских и иностранных депозитариях, были установлены разные даты окончания приема заявок на обмен. Для еврооблигаций с правами в иностранных депозитариях срок подачи заявок истек 15 октября, с правами в российских депозитариях - 14 ноября. Акцепт оферт Минфин планирует провести 5 декабря.

В последний день недели умеренный рост цен US Treasuries продолжился, в то время как сектор отечественных евробондов вновь пребывал в безыдейном состоянии.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,13% - до 70,73% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,94% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 1,9%, подорожав до 30,92% от номинала (его доходность опустилась на 24 базисных пункта и составила 17,71% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 0,05%, подешевев до 74,03% от номинала (доходность увеличилась на 2 базисных пункта и составила 8,27% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 21 базисный пункт).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за пять дней на 3,3%, до 69,33% от номинала (их доходность увеличилась на 77 базисных пунктов - до 30,12% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали в цене на 2,5% - до 65,12% от номинала (доходность выросла на 135 базисных пунктов, составив 22,91% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 0,14% - до 66,89% от номинала (их доходность увеличилась на 4 базисных пункта, составив 14,62% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году выросла на 0,19% - до 66,87% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.