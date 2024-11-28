"АКБФ" понизил прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" до 361,52 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную стоимость акций банка "Санкт-Петербург" с 374,85 руб. до 361,52 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста 19% и соответствует рекомендации "покупать", сообщается в комментарии.

Дисконт - поправка на риск в рамках указанной переоценки не изменилась, составляет 20%.

"Банк "Санкт-Петербург" за январь-сентябрь 2024 года показал 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% выше аналогичного периода прошлого года, - отмечают аналитики. - Мы сохранили прогноз чистой прибыли и суммарных дивидендных банка выплат по итогам 2024 года на уровне 48,6 млрд рублей, 43,5 руб./ао и 0,2 руб./ап соответственно. Прогноз прироста активов по итогам года пересмотрен до 3% против ранее ожидаемых 9%. В среднесрочной перспективе (2024-2030гг) среднегодовой прирост активов прогнозируется на уровне 12%. Оценка чистой прибыли банка по итогам следующего года на данный момент составляет по-прежнему 36,3 млрд рублей".

На взгляд экспертов, риски, связанные с возможным ужесточением кредитно-налоговой политики, сохраняются, что может оказать давление на среднесрочные финансовые прогнозы банка. Однако в ближайшие месяцы стратеги "АКБФ" ожидают улучшения информационного фона для внутренних долгового и фондового рынков, что может позитивно сказаться на позиции банка.

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