Базовым сценарием становится повышение ставки ЦБР до 23% в декабре - ПСБ

Базовым сценарием становится повышение ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Недельная инфляция на 25 ноября составила 0,36%, годовая ускорилась в район 8,78%. В результате, отмечает эксперт, по итогам 2024 года выйти по инфляции даже на 8,5% (верхний диапазон прогноза ЦБ РФ) выйти будет крайне затруднительно.

Динамика рубля также способствует росту инфляционных рисков, указывает Грицкевич.

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