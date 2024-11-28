Рубль утром дешевеет в паре с юанем после сильного подъема накануне

Москва. 28 ноября. Китайский юань растет на Московской бирже утром в четверг, рубль снижается в рамках коррекции после сильного подъема накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 14,531 руб. (+6,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 30,72 коп. ниже уровня действующего официального курса.

"Вчера биржевой и внебиржевой курсы юаня взлетали выше 15 руб., а доллара - выше 110 руб. на обострении дефицита валюты, следствия введенных на прошлой неделе США санкций против российских банков во главе с Газпромбанком, активно участвовавших в обеспечении международных платежей. Адаптация банковской системы и экспортеров к санкционным вводным должна занять какое-то время, тогда как спрос на валюту, в том числе из-за сезонности и геополитических опасений - высокий. На достаточно сильное ослабление рубля последних двух недель и повышенную волатильность на валютном рынке, создающие дополнительное проинфляционное давление, оперативно начал реагировать Банк России. Вчера регулятор заявил, что с сегодняшнего дня и до конца года не будет осуществлять покупки валюты в рамках зеркалирования операций Минфина, что предполагает увеличение продаж юаней на рынке с текущих 4,3 млрд руб. до 8,4 млрд руб. Увеличение предложения юаней способно ослабить дефицит (для текущих биржевых оборотов это примерно 4-5%) и через кросс-курсы несколько остудить долларовый сегмент. На этом фоне курсы китайской и американской валют достаточно технично вчера откатились от пиков. На наш взгляд, этого решения Банка России будет недостаточно для серьезного возвратного движения в рубле. Но переход юаня в диапазон 14-14,5 руб. выглядит логичным и оправданным как с экономической, так и конъюнктурной точек зрения. Мы полагаем, что и год юань, в отсутствие новых вводных, может завершить вблизи текущих уровней", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов.

Динамика курса рубля на данный момент задана не фундаментальными факторами: торговый баланс РФ крепкий, а эмоции, свойственные валютному рынку, улягутся, считает глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Текущее ослабление курса не связано с фундаментальными факторами, видим, что торговый баланс крепкий. Основные факторы ослабления - укрепление доллара к мировым валютам и опасения участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против РФ", - заявил министр журналистам "на полях" российского-казахстанского саммита в Астане.

Важно отметить, что российская экономика сейчас значительно меньше зависит от расчетов в валютах недружественных стран, сказал он. "Доля российского рубля и валют дружественных стран во II полугодии 2024 г. достигла 82% в экспорте и 78% в импорте. С учетом этого влияние динамики курса на инфляцию заметно ниже, чем это было раньше", - заявил Решетников.

"Кроме того, как это часто происходит в подобных ситуациях, сейчас на валютном рынке присутствует избыточная эмоциональная составляющая. Опыт показывает, что после периода повышенной волатильности курс всегда стабилизируется", - добавил он.

На фоне резкого ослабления курса рубля в последние дни ЦБ ранее в среду объявил о принятом решении с 28 ноября и до конца 2024 года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России по бюджетному правилу.

Свое решение регулятор объяснил необходимостью снижения волатильности финансовых рынков.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния в объеме 8,4 млрд рублей в день.

Решение о возобновлении зеркалирования регулярных операций Минфина будет принято с учетом складывающейся ситуации на финансовых рынках, отметил ЦБ. Отложенные покупки валюты регулятор планирует осуществить в течение 2025 года.

Инфляция в РФ с 19 по 25 ноября составила 0,36% после 0,37% с 12 по 18 ноября, 0,30% с 6 по 11 ноября (из-за праздника расчет за 6 дней) и 0,19% с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней), сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 25 ноября составил 1,15%, с начала года - 7,80%. Годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,66% с 8,59% на 18 ноября.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 октября принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 п.п. - с 19% до 21% годовых, сохранил ястребиный сигнал, увеличил прогноз по инфляции на текущий и следующие года, признав, что момент достижения таргета отдаляется с 2025 года на 2026 год.

"Требуется дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы обеспечить возвращение инфляции к цели и снизить инфляционные ожидания. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании (в декабре - ИФ)", - говорится в заявлении ЦБ от 25 октября.

Цены на нефть слабо опускаются в четверг на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США (День благодарения).

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $72,79 за баррель, что на 0,01% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,09%, до $68,65 за баррель. Основные торги в США в этот день не проводятся, так как биржи закрыты в связи с Днем благодарения.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье. Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.