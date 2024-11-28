Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 28 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы снизились в среду вслед за котировками акций технологических компаний. В четверг биржи США будут закрыты в связи с праздником (День благодарения), в пятницу торги возобновятся, но в укороченном режиме. Данные Минтруда США, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в стране на прошлой неделе. Кроме того, министерство торговли подтвердило оценку роста американского ВВП в третьем квартале на уровне 2,8% в пересчете на годовые темпы.

Внимание трейдеров было сфокусировано на другом отчете Минторга США - о доходах и расходах американцев, включающем ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой (ФРС). Индекс потребительских цен (PCE) в октябре увеличился на 2,3% в годовом выражении, индекс PCE Core (не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов) - на 2,8%. Динамика обоих показателей совпала с прогнозами аналитиков, при этом их рост ускорился по сравнению с сентябрем, когда индекс PCE повысился на 2,1%, PCE Core - на 2,7%.

Опубликованные данные указывают на то, что прогресс в движении инфляции в США к целевому показателю ФРС в 2% застопорился, отмечает Trading Economics. Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность того, что американский ЦБ сохранит ее неизменной на декабрьском заседании, оценивается рынком в 34% против 25% месяц назад.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона показывают разнонаправленные изменения в ходе торгов в четверг. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:36 МСК уменьшился на 0,05%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%. Негативное влияние на рынки оказывают опасения, что избранный президент США Дональд Трамп может ввести дополнительные импортные пошлины на китайские товары. Вместе с тем значение японского индекса Nikkei 225 к 8:44 МСК увеличилось на 0,8%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавил 0,5%. Южнокорейский Kospi к 8:39 МСК вырос на 0,1%. Банк Кореи 28 ноября снизил базовую ставку до 3% с 3,25% годовых, что стало неожиданностью для аналитиков. Ставка была уменьшена по итогам второго заседания подряд на фоне замедления инфляции и ослабления темпов экономического роста.

В свою очередь цены на нефть не демонстрируют яркой динамики в четверг утром на фоне низкой активности торгов в связи с праздником в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $72,85 за баррель, что всего на 0,03% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты подорожали на $0,02, до $72,83 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли в цене к этому времени всего на 1 цент - до $68,73 за баррель. Основные торги в США 28 ноября не проводятся. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов уменьшилась на 0,1%, до $68,72 за баррель.

Трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией и ждут очередного заседания ОПЕК+, которое пройдет в это воскресенье. Ранее Bloomberg сообщило, что ключевые страны ОПЕК+ начали дискуссии о возможной очередной отсрочке наращивания добычи нефти, запланированного на январь. По данным агентства, страны сомневаются, что ситуация на рынке позволяет увеличивать добычу с января, и могут отложить эти планы на несколько месяцев.

Данные Минэнерго США, опубликованные накануне, показали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,84 млн баррелей - до 428,45 млн баррелей. Товарные запасы бензина выросли на 3,31 млн баррелей, дистиллятов - на 416 тыс. баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 27 ноября выросла более чем в 3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 25,21 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,862 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренно негативную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в среду снизился на 0,23% и составил 102,15 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,19%, опустившись до 920,9 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России БО-002P-02" (-1,2%), "Ростелеком-001P-04R" (MOEX: RTKM) (-1,07%) и "ГК Самолет БО-П12" (-1%), а в лидерах повышения - облигации "НоваБев Групп БО-П05" (+0,92%), "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,48%) и "ДОМ.РФ-001P-05R" (+0,32%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) завершило размещение выпуска 3-летних облигаций серии 002P-06 объемом 4 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября за час без премаркетинга. Для 1-24-го ежемесячных купонов размер спреда к ежедневному значению ключевой ставки ЦБ составит 5% годовых, для 25-36-го купонов спред будет равен 0,01% годовых. По займу объявлена оферта через 2 года.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 28 ноября с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок инвесторов на приобретение облигаций со сроком обращения 1,6 года серии БО-002Р-04 объемом не менее 7 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 23% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 25,59% годовых, купоны ежемесячные. Техразмещение будет проходить с 5 по 12 декабря. Кроме того, компания 28 ноября начнет размещение двух выпусков облигаций, сбор заявок на которые прошел 22 ноября. Срок обращения займов - 1,5 года, объем серии БО-002Р-02 - 20 млрд рублей, БО-002Р-03 - 5 млрд рублей. Ставка ежемесячных купонов по займам также установлена на уровне 23% годовых.

ООО "Волгоградский завод весоизмерительной техники" (ВЗВТ) 3 декабря начнет размещение дебютного выпуска 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Датой окончания размещения станет наиболее ранняя из следующих дат: 30 января 2025 года или дата размещения последней облигации выпуска. Ставка 1-12-го квартальных купонов установлена на уровне 30% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинальной стоимости бумаг планируется погасить в даты окончания 9-12-го купонов, а также предусмотрено досрочное погашение бондов по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонных периодов. Выпуск будет размещен при поддержке МСП банка - в качестве якорного инвестора банк гарантирует спрос на облигации эмитента, выкупая до 50% выпуска.

ООО "Рафт лизинг" с 11:00 мск 29 ноября до 15:00 мск 3 декабря проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая на 7-й день до даты окончания предшествующего купонного периода, плюс спред. Ориентир спреда - 600 базисных пунктов. Также предусмотрена амортизация: по 3% от номинальной стоимости бондов должно быть погашено в даты выплаты 5-35-го купонов, 7% - в дату выплаты 36-го купона. По выпуску установлен пакет ковенант. Техразмещение запланировано на 6 декабря. Заем будет доступен для приобретения только квалифицированным инвесторам. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) 3 декабря c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск облигаций серии БО-001Р-06 сроком обращения около 2,6 года индикативного объема. Купоны по выпуску переменные, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - 270-300 базисных пунктов. По займу предусмотрена амортизация: по 20% от номинала будет погашено в даты выплат 20-го, 23-го, 26-го, 29-го и 32-го купонов, в результате прогнозная дюрация составит около 1,7 года. Техразмещение запланировано на 6 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" 4 декабря с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение годовых облигаций серии 001Р-02 объемом 300 млн рублей. По выпуску будут предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Ориентир ставки 1-го купона - не выше 28% годовых (доходность к погашению не выше 31,89% годовых). Техразмещение запланировано на 9 декабря. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установили ставку 3-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 21,81% годовых, ставки 17-20-го купонов бондов 41-й серии - на уровне 24% годовых. Компания разместила 4-летний выпуск 001Р-33R объемом 25 млрд рублей в начале октября текущего года. Выплачиваются переменные ежемесячные купоны, формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред в размере 1,3% годовых. РЖД разместили 15-летний выпуск облигаций 41-й серии объемом 15 млрд рублей в декабре 2016 года. Размещение прошло по закрытой подписке среди юрлиц - резидентов РФ. Ставка 1-го купона составила 9,4% годовых.

ООО "Ультра" выкупило по оферте 60 тыс. 132 облигации серии БО-02 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 100 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 60,132% займа. Компания разместила 4-летний выпуск на 100 млн рублей в ноябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 18,75% годовых до данной оферты, установив ставки 13-48-го купонов до погашения на том же уровне.