Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 27 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 2 базисных пункта - до 70,67% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,95% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,83% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 17,74% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели за день на 1 базисный пункт - до 74,05% от номинала (их доходность увеличилась на 1 базисный пункт, составив 8,27% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 7 базисных пунктов, подорожав до 69,42% от номинала (их доходность увеличилась на 10 базисных пунктов, до 29,95% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 65,14% от номинала (доходность увеличилась на 9 базисных пунктов, составив 22,87% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 7 базисных пунктов - до 66,88% от номинала (их доходность не изменилась, составив 14,61% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день также на 7 базисных пунктов - до 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 27 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в середине недели демонстрируют умеренное повышение, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономических данных.

Статданные, опубликованные в среду, показали неожиданное снижение числа новых заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, сократилось на 2 тыс., до 213 тыс., сообщило министерство труда США. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 215 тыс., а не 213 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа заявок до 215 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Кроме того, Минторг США подтвердил оценку роста ВВП страны в третьем квартале на уровне 2,8% в пересчете на годовые темпы, согласно данным министерства торговли США. Аналитики также не ожидали пересмотра показателя, по результатам опросов Trading Economics и MarketWatch.

Протокол заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) от 6-7 ноября, опубликованный накануне, показал, что руководители американского ЦБ поддерживают постепенное дальнейшее снижение базовой процентной ставки. "Обсуждая перспективы денежно-кредитной политики, участники заседания отмечали, что если статданные будут соответствовать ожиданиям, то есть инфляция продолжит устойчиво двигаться вниз к 2% при сохранении занятости на близком к максимальному уровню, будет целесообразным продолжать постепенное движение к более нейтральному уровню ставки", - говорится в протоколе заседания.