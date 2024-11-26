Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 26 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. Исключение составил лишь самый "короткий" выпуск отечественных еврооблигаций с погашением в 2026 году, который заметно подешевел.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,66% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,05% от номинала (доходность - 8,26% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 3 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 16 базисных пунктов - до 30,87% от номинала (его доходность опустилась на 7 базисных пунктов и составила 17,7% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за день на 225 базисных пунктов, подешевев до 69,44% от номинала (их доходность увеличилась на 256 базисных пунктов, до 29,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели всего на 2 базисных пункта - до 65,15% от номинала (доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 22,78% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году подорожали на 8 базисных пунктов - до 66,88% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,5 базисного пункта - до 14,58% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день на 6 базисных пунктов - до 66,85% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 26 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение - участники рынка оценивают заявления избранного президента США Дональда Трампа о намерении обложить дополнительными пошлинами в 10% все ввозимые китайские товары и ввести 25%-ный тариф на все товары, поступающие из Канады и Мексики.

Таким образом, процентные ставки американских гособлигаций умеренно поднимаются во вторник после падения накануне. В частности, доходность 10-летних US Treasuries повышается в ходе торгов на 4 базисных пункта - до 4,32% годовых. Накануне показатель упал на 15 базисных пунктов, рекордными темпами с начала августа, на новости, что Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Его считают сторонником умеренных мер налогово-бюджетной политики.

"Рынки, воодушевленные перспективами умеренной политики и дипломатических переговоров, теперь оценивают потенциальное влияние объявленных жестких пошлин", - написал Стивен Иннес из SPI Asset Management. На этом фоне доходность 30-летних бумаг выросла во вторник на 3 базисных пункта, до 4,5% годовых; показатель для 2-летних бондов увеличился также на 3 базисных пункта, до 4,28% годовых.

При этом публикация в США новой порции статистики не оказала существенного влияния на рынок базовых активов. Индекс потребительского доверия в США в ноябре поднялся до 111,7 пункта, говорится в отчете исследовательской организации Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Согласно пересмотренным данным, в октябре значение индикатора составляло 109,6 пункта, а не 108,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем ожидали, что индекс поднимется до 111,3 пункта с объявленного предварительно октябрьского уровня, по данным опросов Trading Economics.

Продажи новых домов в США в октябре упали на 17,3% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 610 тыс. в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Это минимальный уровень за два года. Аналитики в среднем прогнозировали снижение до 730 тыс.