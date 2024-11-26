Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяного сектора - "Т-Инвестиции"

Инвесторам стоит присмотреться к акциям нефтяного сектора, а также НЛМК и "Полюса", говорится в комментарии "Т-Инвестиций".

"Индекс Московской биржи находится в ловушке диапазона 2500-2800 пунктов. Явных предпосылок для роста сейчас действительно нет, однако российские акции торгуются очень дешево по историческим меркам, поэтому падать еще ниже им трудно, - пишут эксперты Кирилл Комаров и Софья Донец. - Нет поводов для паники: скорее всего, в декабре ставку ЦБ повысят до 23%, но вряд ли регулятор будет проводить внеочередное заседание, а перспектива повышения ключевой ставки ЦБ в конце декабря, скорее всего, уже заложена в цену российских акций. По сути, 21% примерно так же плохо влияет на экономику, как и потенциальные 23%. Поэтому сильного движения индекса вниз под Новый год мы не ждем. Вероятнее всего, рынок будет отыгрывать позитивные и негативные новости в пределах текущих значений еще какое-то время. Снижение индекса ниже 2 500 пунктов возможно, но, скорее всего, на непродолжительное время".

На взгляд аналитиков, одна из разумных стратегий на данный момент - "купи дешево и держи". Такой подход подойдет тем, кто надеется на переход в новую фазу цикла экономики. Если фундаментальная картина изменится, рынок акций может выстрелить на 20% за месяц против примерно такой же доходности в депозитах за год, полагают Комаров и Донец.

"За счет ослабления рубля уже выигрывают экспортеры. Считаем, что стоит присмотреться к бумагам из нефтяного сектора, - пишут стратеги "Т-Инвестиций". - Например, можно покупать "префы" "Сургутнефтегаза". У компании большая валютная кубышка, из-за которой на фоне изменения курса валюты акции выглядят стабильнее остальных. Большей коррекции подверглись акции "Роснефти". Однако как экспортер компания тоже выглядит интересно и, по нашему мнению, может прибавить 29% от текущих значений".

Среди сталелитейных компаний аналитики рекомендуют обратить внимание на акции НЛМК: "Металлург экспортирует более 30% продукции. По нашему мнению, бумаги могут дать прирост 49% от актуальных цен, не считая дивидендов, потенциальная доходность которых выше, чем у конкурентов".

Фаворит на рынке драгметаллов - "Полюс". По оценке экспертов, акции все еще торгуются дешево по историческим мультипликаторам, а на рынке золота устойчивый позитив на фоне геополитических рисков.

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