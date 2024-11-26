Рубль днем активно дешевеет в паре с юанем, обновил минимумы с конца марта 2022г

Москва. 26 ноября. Китайский юань заметно укрепляется на Московской бирже днем во вторник. Рубль активно дешевеет, торгуется на минимальных отметках с конца марта 2022 года. Курс юаня в 15:00 мск составил 14,441 руб., что на 6,05 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань поднимался выше 14,5 руб. впервые с 29 марта 2022 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 27 копеек, до 105,21 руб./$1; контракт EURRUBF поднялся на 77 копеек, до 110,6 руб./EUR1.

"В понедельник рубль резко слабел. В моменте негативная динамика российской валюты может быть связана не только с сокращением притоков от экспорта из-за проблем с платежами, но и со временно усилившимся спросом на иностранную валюту. Сегодня курс пары "юань-рубль" находится уже у 14,48 руб./юань. Другие валюты EM с утра преимущественно слабеют. В ближайшее время волатильность на валютном рынке РФ останется повышенной", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Текущий курс рубля способствует наращиванию экспорта, для экспортеров этот фактор важнее, чем уровень ключевой ставки, считает министр финансов РФ Антон Силуанов. "Самое главное - курс для экспорта важнее ставки", - сказал министр на пленарном заседании IX международного форума Финансового университета.

Модератор сессии отметил, что курс рубля (к доллару - ИФ) уже трехзначный. "Я не говорю, курс хороший или плохой. Я просто говорю, что сегодня курс для экспортеров очень и очень даже способствующий экспорту", - отметил Силуанов.

Евросоюз в рамках 15-го пакета санкций в отношении России предлагает ввести санкции против 45 нефтяных танкеров РФ, 50 физлиц и 30 компаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы, с которыми удалось ознакомиться агентству.

Отмечается, что среди лиц, которых предлагается включить в санкционный список, в основном российские военные производители, а также небольшая группа китайских фирм. Кроме того, как сообщает Bloomberg, новый пакет включает запрет на доступ более чем 45 российским нефтяным танкерам к европейским портам и сервисам.

Санкции коснутся и российских компаний, занимающихся транспортировкой нефти, а также многочисленных военнослужащих и руководителей компаний. Помимо прочего, подчеркивает агентство, ЕС также предлагает ввести торговые ограничения в отношении примерно трех десятков организаций, которые якобы помогают Москве заполучить технологии, необходимые для создания оружия.

Согласно документам, в этот список входят фирмы из России, Сербии, Ирана, Индии, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, а также Китая и Гонконга. Под санкции также попадут представители министерства обороны Северной Кореи, причастные к решению направить военных КНДР в Россию.

Ранее Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. После обновления санкции Великобритании распространяются более чем на 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Подъем цен на нефть усилился днем во вторник.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,9%, до $73,68 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к указанному времени на 0,96%, до $69,59 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 2,9%, WTI - на 3,2% на сообщениях СМИ о том, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. По данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. Кроме того, Вашингтон гарантировал, что Израиль сможет предпринимать военные действия, если "Хезболла" нарушит соглашение.

Аналитики рынка нефти предупреждают, что торги могут быть особенно волатильными на этой неделе, поскольку в четверг биржи в США будут закрыты в связи с празднованием Дня благодарения.

Банк России во вторник, 26 ноября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 884,1 млрд рублей (при лимите 4 трлн 410 млрд рублей и спросе 2 трлн 884,1 млрд рублей) в среднем по ставке 20,95% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 19 ноября, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 760,2 млрд рублей (при лимите 4 трлн 320 млрд рублей и спросе 2 трлн 760,2 млрд рублей) в среднем по ставке 20,94% годовых.