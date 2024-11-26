"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций МТС до 238 руб

"КИТ Финанс Брокер" понизил прогнозную цену акций ПАО "МТС" с 300 до 238 рублей за бумагу, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Компания представила финансовые результаты по МСФО за 3К2024 года: выручка за отчетный период увеличилась на выросла на 15,3% г/г, достигнув 180,4 млрд рублей, при этом выручка экосистемы показала рост на 16,1% г/г. OIBDA выросла на 4,5% г/г и достигла 61,5 млрд рублей, а рентабельность по OIBDA снизилась с 37,6% до 34,1%. Чистая прибыль снизилась на 88,8% г/г, до 1 млрд рублей, из-за роста процентных расходов и переоценки финансовых инструментов. Чистый долг/OIBDA за последние 12 мес. остался на уровне 1,9х. Мы негативно оцениваем результаты компании, отмечаем угрозу пересмотра дивидендных выплат и снижаем таргет до 238 рублей", - пишут аналитики.

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