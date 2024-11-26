Котировки ОФЗ пока останутся под давлением - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций останутся под давлением в ближайшие недели на фоне усиления геополитической напряженности, интриги итогов заседания ЦБ РФ, а также сохраняющегося навеса предложения новых ОФЗ со стороны Минфина, говорится в обзоре управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Рынок ОФЗ в понедельник умеренно снизился, нивелировав пятничный отскок вверх - индекс RGBI закрылся на отметке 98,91 пункта, констатирует эксперт. Новостной фон был преимущественно нейтральным, в результате чего существенных движений на долговом рынке не было.

Грицкевич отмечает, что по-прежнему по индексу остается незакрытый "гэп" на отметке 98,63 пункта - в отсутствие явно позитивных новостей индекс RGBI, скорее всего, продолжит сползать вниз к отметке 98 пунктов.

"В целом усиление геополитической напряженности, интрига итогов заседания ЦБ РФ, а также сохраняющийся навес предложения новых ОФЗ со стороны Минфина в ближайшие недели будут оказывать давление на котировки госбумаг. Инвесторам пока рекомендуем занять выжидательную позицию. Сохраняют свою актуальность короткие корпоративные флоатеры и выпуски с фиксированной ставкой и широкой премией к кривой ОФЗ в рейтинговой категории "ААА/АА", - пишет аналитик ПСБ в материале.

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