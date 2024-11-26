Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 26 ноября. Цены рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили ростом торги в понедельник, причем Dow Jones закрылся на историческом максимуме. Инвесторы положительно восприняли новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент поддерживает планы Трампа в отношении снижения налогов, и инвесторы полагают, что он отдаст приоритет экономической и рыночной стабильности, а не резким изменениям политики.

Позднее на этой неделе выйдут пересмотренные данные об изменении ВВП США в третьем квартале, а также значение индекса PCE - ключевого для Федеральной резервной системы показателя инфляции. Вечером во вторник будет обнародован протокол ноябрьского заседания Федрезерва.

Азиатские фондовые индексы изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Давление на рынки акций оказало заявление избранного президента США Трампа о намерении ввести новые пошлины на ввоз в страну товаров из Канады, Мексики и Китая в первый же день после его возврата в Белый дом 20 января. Пошлины для всех китайских товаров, которые Трамп планирует ввести в этот день, составят 10%, заявил он. Пока неясно, действительно ли Трамп выполнит свои угрозы или лишь использует их в своей тактике переговоров, отмечает Market Watch.

Япония, как и многие другие азиатские страны, является крупным экспортером в Китай, в связи с чем ее бизнес уязвим к колебаниям экономической активности в этой стране. Японский фондовый индекс Nikkei 225 теряет 1,5% в ходе торгов. Южнокорейский фондовый индекс Kospi снизился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 0,7%. Вместе с тем китайский фондовый индекс Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng прибавляют 0,2% и 0,3% соответственно. Поддержку этим рынкам оказывают надежды трейдеров на новые стимулы от властей КНР в ответ на потенциальное введение пошлин на китайские товары Трампом.

В свою очередь цены на нефть умеренно поднимаются утром во вторник, пытаясь отыграть падение последних дней, вызванное снижением геополитических рисков на Ближнем Востоке. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,35 за баррель, что на 0,47% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на 2,9%, до $73,01 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,46%, до $69,26 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов упала на 3,2%, до $68,94 за баррель.

СМИ сообщают со ссылкой на источники, что Израиль и Ливан близки к заключению соглашения о прекращении огня. По данным израильского телеканала Kan, соглашение предусматривает среди прочего отвод израильских войск и отрядов "Хезболлы" с юга Ливана. США продолжают усилия по достижению соглашения о прекращении огня между Израилем и ливанским шиитским движением "Хезболла", сообщил накануне представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, добавив, что за последние дни сторонам удалось "достичь значительного прогресса на пути к заключению соглашения".

Кроме того, нефтяной рынок ждет министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится 1 декабря. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 25 ноября выросла в 1,3 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 22,536 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 11,136 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в понедельник снизился на 0,11% и составил 102,64 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (23-25 ноября) потерял всего 0,02%, опустившись до 924,61 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,58%), "АФК Система-1P-19" (+0,5%) и "ГК Самолет БО-П11" (+0,37%), а в лидерах снижения - облигации "Эталон-Финанс-П03" (-1,13%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-1,13%) и "Почта России БО-002P-02" (-0,95%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибнефтехимтрейд" завершило размещение 5-летнего выпуска облигаций номинальным объемом 400 млн рублей, реализовав 55,85% займа на 223,407 млн рублей. Размещение выпуска продолжалось с 30 ноября 2023 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 18% годовых, 13-23-го купонов - 26% годовых. 3 декабря 2024 года по выпуску предстоит исполнение оферты. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: по 16,67% от номинала будет погашено в даты окончания 55-59-го купонов; а также call-опционы в даты окончания 12-го, 24-го, 36-го и 48-го купонов.

Банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) завершил размещение субординированных облигаций серии СУБ-T2-2 объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 20 ноября. Облигации размещались по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Срок обращения займа - около 10,4 года. Ставка 1-66-го ежемесячных купонов установлена на уровне 15% годовых. Ставки 67-126-го купонов будут привязаны к значению ОФЗ на сроке 5 лет. По займу будет предусмотрен call-опцион через 5,4 года. Номинал одной облигации - 10 млн рублей.

АО "Государственная транспортная лизинговая компания" (OKPO code: 57992197) (ГТЛК) установило размер спреда к ключевой ставке ЦБ по выпуску 3-летних облигаций серии 002P-06. Так, для 1-24-го ежемесячных купонов размер спреда к ежедневному значению ключевой ставки составит 5% годовых, для 25-36-го купонов спред будет равен 0,01% годовых. По займу объявлена оферта через 2 года, количество приобретаемых бумаг в рамках оферты составит 5 млн штук, цена - 100% от номинала (1 тыс. рублей). Объем займа пока не раскрывается. Сбор заявок на выпуск прошел 22 ноября за час без премаркетинга. Техразмещение запланировано на 27 ноября.

ПАО "СИБУР Холдинг" 26 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на 2-летние облигации серии 001Р-02 объемом 9,5 млрд рублей. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - 210 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

АО "Селектел" (Selectel, провайдер IT-инфраструктуры) 29 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 2,5-летних облигаций серии 001P-05R объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску будут переменными и ежемесячными, определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Ориентир спреда - не выше 400 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 декабря. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 32-го купона облигаций 1-й серии на уровне 25,47% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ОАО "Верхнебаканский цементный завод" (Краснодарский край, один из крупнейших производителей цемента на юге России) установило ставку 29-32-го купонов облигаций серии 001P-01R на уровне 0,75% годовых. Завод разместил 10-летние облигации на 3,6 млрд рублей в декабре 2017 года, а в марте 2018 года провел доразмещение выпуска еще на 4 млрд рублей, в результате объем выпуска в обращении составляет 7,6 млрд рублей. Ставка текущего квартального купона - 0,75% годовых, по выпуску 18 декабря предстоит исполнение оферты. Других выпусков облигаций завода в обращении нет.

ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установила ставку 8-го купона облигаций серии 04-КИ на уровне 24,5% годовых. Выпуск сроком обращения 11,5 года объемом 11,3 млрд рублей был размещен в июне 2023 года по ставке 11% годовых. Ставка 2-47-го купонов рассчитывается как сумма ключевой ставки ЦБ, действующей по состоянию на 30-й день, предшествующий дате начала купона, и 3,5%. Купоны квартальные.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) выкупил по оферте 3 млн 571 тыс. 175 облигаций серии 001Р-18Р по цене 100% от номинала, или 17,9% эмиссии. Банк разместил 10-летний выпуск объемом 20 млрд рублей в ноябре 2020 года по ставке 5,95% годовых. Ставки 9-10-го купонов установлены на уровне 23% годовых.

ООО "Биннофарм групп" выкупило по оферте 911 тыс. 17 облигаций серии 001Р-01 по цене 100% от номинала. Объем выпуска составляет 3 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 30,367% займа. Пятнадцатилетние облигации на 3 млрд рублей были размещены в ноябре 2021 года. Ставка текущего квартального купона до следующей оферты в ноябре 2025 года - 23% годовых.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") выкупило в рамках оферты 77 тыс. 143 облигации серии БО-П03 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 300 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 25,71% займа. Трехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в октябре 2022 года по ставке ежемесячного купона 17% годовых. Ставку 26-36-го купонов до погашения компания установила в размере 28% годовых.

АО "Росгеология" в срок выплатило 12-й купон облигаций с переменными купонами серии 001Р-02 на сумму 114,54 млн рублей. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные и ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 12-го купона составила 23,23% годовых. Не считая выпуска классических облигаций, находящегося в дефолте, данный флоатер - последний выпуск облигаций компании в обращении. "Росгео" в середине октября допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей. Причина - отсутствие у эмитента денежных средств и иных источников для исполнения обязательства, о чем компания заранее уведомила еще в сентябре.