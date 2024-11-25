Рубль в понедельник упал в паре с юанем, обновил минимальные отметки с конца марта 2022г

Москва. 25 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник. Рубль упал, обновив минимальные отметки с 29 марта 2022 года. Курс юаня в 19:00 мск составил 14,3805 руб., что на 30,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. На максимуме юань рос до 14,4495 руб.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 26 ноября на 1,2147 рубля, до 103,7908 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4453 рубля, до 108,8705 руб./EUR1.

"На прошлой неделе российский рубль вновь был под давлением, показав рекордное за несколько месяцев снижение относительно мировых валют. По данным фьючерсов на Московской бирже, курс доллара вырос на 3,78%, до 103,23 руб., евро - на 2,39%, до 107,34 руб. Китайский юань подорожал на 2,82%, до 14,08 руб. Ключевое давление на рубль оказали новые масштабные санкции США, введенные против российского финансового сектора", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Волатильность на российском валютном рынке останется повышенной на текущей неделе, возможны движения курса рубля по отношению к основным мировым валютам в любую сторону, считает аналитик "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

"Резкое движение курса национальной валюты на прошлой неделе вызвано введением новых санкций со стороны США. Ограничения чувствительны, но не критичны для экономики и не окажут катастрофическое воздействие на внешнеторговые условия, - отмечает эксперт в комментарии. - Ослабление курса - важный компонент инфляционных ожиданий. Декабрь, скорее всего, не принесет значимое замедление инфляции. Предпосылки для дальнейшего роста ставки ключевой ставки ЦБ РФ сохраняются".

Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров, свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям. На суда были наложены ограничения по причине того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

По данным британских властей, большинство танкеров, которые были включены в санкционные списки, ходят под российским флагом. После обновления санкции Великобритании распространяются более чем на 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.

Цены на нефть перешли к резкому падению вечером в понедельник на сообщениях СМИ о скором перемирии между Израилем и Ливаном.

Котировки январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск понизились на 2,65%, до $73,19 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упала к указанному времени на 2,93%, до $69,15 за баррель.

Власти Израиля и Ливана согласовали условия перемирия, которое может быть одобрено во вторник, сообщило издание Axios со ссылкой на источники в правительстве США. Информацию косвенно подтвердил постоянный представитель Израиля в ООН Дани Данон.

Кроме того, рынок реагирует на новость о том, что избранный президент США Дональд Трамп выбрал инвестора и основателя Key Square Group Скотта Бессента в качестве кандидата на пост главы министерства финансов. Бессент является сторонником увеличения добычи нефти в Штатах.

Трейдеры также ждут министерскую встречу ОПЕК+, которая состоится в ближайшее воскресенье в онлайн-формате. По словам вице-премьера РФ Александра Новака, страны-участницы сделки оценивают ситуацию на мировом нефтяном рынке как сбалансированную, а решения, которые примут на встрече, будут направлены "в первую очередь на стабильную ситуацию на рынке".

Банки привлекли на аукционе месячного репо ЦБ РФ 51,010 млрд рублей при лимите 500 млрд рублей, сообщается в информации на сайте регулятора.

Дата исполнения первой части сделок - 27 ноября, второй части - 18 декабря.

Средневзвешенная ставка аукциона составила 21,5235% годовых при минимальной ставке аукциона 21,10% (ключевая ставка ЦБ, увеличенная на 10 базисных пунктов).

ЦБ РФ удовлетворил все поступившие на аукцион заявки.

Банк России возобновил проведение аукционов месячного репо после почти годичного перерыва, объявлено, что они будут проводиться еженедельно до 3 марта 2025 года.

Ставки межбанковского кредитного рынка выросли относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 22 ноября поднялась на 11 базисных пунктов - до 20,63% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц повысилась в понедельник на 20 базисных пунктов - до 20,57% годовых, версия на три месяца увеличилась на 9 базисных пунктов, до 19,58% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 8 базисных пунктов относительно предыдущего торгового дня и в понедельник составила 18,52% годовых.