Конъюнктура на рынке ОФЗ остается неблагоприятной - ПСБ

Конъюнктура на рынке рублевых гособлигаций остается неблагоприятной, высока вероятность продолжения коррекции, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

Рынок ОФЗ на прошлой неделе перешел к коррекции из-за роста геополитической напряженности и сохранения инфляционных рисков, констатирует эксперт. Индекс RGBI попытался закрыть "гэп" на отметке 98,63 пункта, однако достиг только уровня 98,7 пункта (по итогам недели доходность индекса выросла примерно на 30 базисных пунктов (б.п.) - до 18,5% годовых).

"Ожидаем, что в ближайшее время рынок будет оставаться под давлением внешних факторов. Кроме того, существенным фактором неопределенности для облигаций остаются итоги декабрьского заседания ЦБ - пока инфляционный тренд идет по верхней границе прогноза регулятора на конец года (8-8,5%) и отклонение от данного тренда вверх может повлечь более жесткую реакцию Банка России 20 декабря 2024 года (повышение ставки сразу на 200 б.п.)", - пишет Грицкевич в материале.

В результате, указывает он, на текущей неделе высока вероятность продолжения коррекции индекса RGBI к отметке 98 пунктов и полное закрытие "гэпа" на уровне 98,63 пункта. "Рекомендуем инвесторам сохранять осторожность, не форсируя увеличение позиции облигаций с фиксированным купоном до целевого уровня (примерно до 20% портфеля). В сложившихся условиях целесообразно временно отложить наращивание портфеля", - отмечает аналитик ПСБ в обзоре.

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