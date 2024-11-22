Рубль утром подрастает в паре с юанем, корректируется после падения накануне

Москва. 22 ноября. Китайский юань понижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль укрепляется в рамках коррекции после падения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,9175 руб. (-3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 3,54 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятна стабилизация и остановка ослабления рубля в пятницу на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах, считает эксперт "БКС Экспресс" Михаил Зельцер.

"Ослабление рубля идет на пониженной волатильности, а это мешает формированию паттерна на разворот и коррекции технически перегретых инвалют. Фундаментально против рубля играют жесткая геополитика, дефицит юаневой ликвидности и рост ставок денежного рынка, замедление потоков экспорта и восстановление механизмов импорта, ралли глобального доллара и взлет индекса DXY на максимумы года (выше 107 пунктов), - пишет аналитик в обзоре. - В пятницу вероятна стабилизация и остановка ослабления рубля на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах. На будущей неделе экспортерам в рамках ноябрьского налогового периода предстоит исполнить обязательства перед бюджетом, что увеличит предложение валюты на рынке и несколько поддержит рубль".

Минфин США ввел санкции против 11 высокопоставленных сотрудников Банка России, в том числе против двух первых зампредов Дмитрия Тулина и Владимира Чистюхина, зампреда Ольги Поляковой, следует из сообщения Управления по контролю за зарубежными активами Минфина США (OFAC).

OFAC в сентябре 2022 года ввело санкции в отношении председателя ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной и ее первого заместителя Ольги Скоробогатовой.

Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) и БКС банк.

Расширение списка OFAC будет мешать России "злоупотреблять международной финансовой системой для оплаты технологий и оборудования", говорится в сообщении Минфина США.

OFAC выпустило предупреждение о риске санкций для финансовых институтов не из США, которые присоединяются к Системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

СПФС - это аналог SWIFT, который обеспечивает бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри РФ, так и за ее пределами. СПФС появилась в ответ на первую волну антироссийских санкций в 2014 году.

OFAC также включило в санкционный список более 40 российских регистраторов. Под санкции подпали такие компании, как "Статус", "ДРАГА" (обслуживает группу "Газпром" (MOEX: GAZP)), "Реестр-РН" (группа "Роснефть" (MOEX: ROSN)), "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (в том числе обслуживает "Транснефть" (MOEX: TRNF)), "Сургутинвестнефть" (регистратор "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS)), ООО "Регистратор "Гарант" (регистратор "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)), АО "Сервис-Реестр" (ПАО НК "РуссНефть" (MOEX: RNFT)).

Цены на нефть стабилизировались в пятницу после 2%-ного подъема по итогам предыдущей сессии на фоне эскалации конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,25 за баррель, что на 0,04% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 0,07%, до $70,15 за баррель.

Президент РФ Владимир Путин заявил накануне, что ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник". Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Путин заявил также, что Москва вправе применить оружие против военных объектов стран, позволяющих использовать свое оружие против РФ.