Рынок акций РФ утром превысил 2600п по индексу МосБиржи и остановился, лидирует Совкомфлот

Москва. 22 ноября. Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил вверх в рамках коррекции после падения накануне, вызванного эскалацией геополитической напряженности и ожиданиями дальнейшего ужесточения монетарной политики ЦБ РФ на фоне высокой инфляции; отскоку акций нефтяных компаний способствует подросшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $74,7 за баррель). Индекс МосБиржи превысил рубеж 2600 пунктов и остановился, лидируют в росте акции "Совкомфлота" (+4%) и расписки Ozon (+3,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2614,61 пункта (+1,8%), индекс РТС - 818,1 пункта (+1,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 22 ноября, составляет 100,6798 руб. (+46,06 копейки).

Подорожали также акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,7% и +2,5% "префы"), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+2,6%), бумаги "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,4%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,3%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2,3%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,2%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+2,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+2,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,5% "префы"), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,8%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,7%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,4%).

Банк "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+2,1%) в январе-сентябре 2024 года получил 37,6 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 1,9% выше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете кредитной организации. Чистая прибыль банка по МСФО в третьем квартале текущего года увеличилась в 1,56 раза к уровню июля-сентября прошлого года - до 13,3 млрд рублей. Результаты оказались ниже консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли за 9 месяцев текущего года на 2,4% - до 37,8 млрд рублей, в третьем квартале - в 1,6 раза, до 13,5 млрд рублей.

Вечером в четверг стало известно, что Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк (MOEX: GZPR), банк "ДОМ.РФ" и БКС банк.

Кроме того, в четверг вечером президент РФ Владимир Путин заявил в телеобращении, что после ударов ракетами ATACMS и Storm Shadow по территории России региональный конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Путин пообещал решительный и зеркальный ответ в случае агрессивных действий против России, отметив, что она вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять свое оружие против российских объектов.

По словам Путина, ВС РФ нанесли удар по Украине одной из новейших ракетных систем средней дальности - баллистической ракетой в безъядерном оснащении "Орешник", цель пуска достигнута. Это стало первым в истории боевым применением такого типа вооружений. Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали Брянскую область американскими баллистическими ракетами малой дальности.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила в четверг, что администрация президента США Джо Байдена не считает, что Россия намерена применить ядерное оружие против Украины. "Мы не видели никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие на Украине", - отметила Жан-Пьер на брифинге, комментируя вопрос о возможных причинах обновления российской ядерной доктрины.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", в ближайшие несколько месяцев российский рынок останется во власти повышенной волатильности - участникам рынка акций не дадут расслабиться геополитические "качели". Любой намек на потепление отношений между Западом и Россией отыгрывается мощными выкупами, так как локальный рынок очень привлекателен по текущим ценам, при этом при ухудшении геополитического фактора идет острая реакция с серьезными распродажами. Дополнительный негативный фактор - риск дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ, однако уже понятно, что ключевая ставка близка к своему максимуму, полагают эксперты "БКС МИ".

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, настроения на мировых фондовых площадках улучшились, важных свежих новостей с геополитического фронта пока не поступило.

Ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI из-за усиления геополитической напряженности поднялись выше отметок $74 и $70,3 за баррель соответственно. В целом цены продолжают колебаться в достаточно узком диапазоне и пока не дают однозначных краткосрочных сигналов, которые могут поступить при стабилизации выше района ноябрьских максимумов $76,08 и $72,84 за баррель соответственно.

Рынок акций РФ утром в пятницу отскочил от локальных минимумов в рамках коррекции, но в целом остается под основным нисходящим давлением из-за отсутствия веских драйверов для повышения. США накануне объявили о новом пакете санкций против РФ, который коснулся финансового сектора и направлен на дальнейшее затруднение расчетов в иностранных валютах. Рубль при этом продолжает девальвироваться, а доллар стабилизировался выше 100 руб./$1. Золото возвращает себе роль защитного актива и вернулось к отметке $2700 за унцию, что может обеспечить поддержку акциям ПАО "Полюс", полагает Кожухова.

В США в четверг индексы акций выросли на 0,03-1,1% во главе с Dow, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, сообщила Национальная ассоциация риелторов (NAR). Эксперты в среднем ожидали повышения до 3,93 млн домов, по данным Trading Economics.

Перепродажи жилья в США в октябре были на 2,9% выше, чем в том же месяце прошлого года. Рост показателя в годовом выражении зафиксирован впервые с июля 2021 года.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 0,8%, китайский Shanghai Composite упал на 3,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), подросла Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,4-0,7%) и стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавляют в пределах 0,1%).

Как стало известно в пятницу, потребительские цены в Японии в октябре увеличились на 2,3% в годовом выражении после роста на 2,5% в сентябре. Инфляция обновила минимум с января. Цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились также на 2,3%, что является минимумом за полгода, после увеличения на 2,4% в сентябре. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предусматривал замедление до 2,2%. Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже более двух с половиной лет подряд.

В Китае негативным фактором являются опасения инвесторов относительно мер стимулирования экономического роста в КНР, а также риски введения новых торговых пошлин администрацией избранного президента США Дональда Трампа.

Экономика Германии в третьем квартале 2024 года увеличилась на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, говорится в отчете Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), представившего окончательные данные. Предварительная оценка указывала на рост на 0,2%, и опрошенные Trading Economics аналитики не ожидали ее пересмотра.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены пытаются продолжить рост на фоне эскалации конфликта на Украине.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $74,71 за баррель (+0,7% и +2% накануне), январская цена WTI - $70,61 за баррель (+0,7% и +2% в четверг).

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+16,4%), бумаги ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+6,1%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (+5,6%), ПАО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (+5,6%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+4,7%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+3,9%), ПАО "Артген" (MOEX: ABIO) (+3,8%).

Акционеры ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) (+0,5%, до 595,5 рубля), ведущего производителя атлантического лосося (семги) и форели в РФ, на внеочередном собрании утвердили дивиденды за 9 месяцев этого года в 20 рублей на акцию, сообщает компания. Право на получение дивидендов имеют акционеры, включенные в реестр по состоянию на 2 декабря 2024 года.

Подешевели расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (-2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 16,34 млрд рублей (из них 4 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 1,96 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 1,38 млрд рублей на акции "Газпрома").