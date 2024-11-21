Цены евробондов РФ в четверг продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 21 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за день всего на 1 базисный пункт - до 70,68% от номинала (их доходность не изменилась, составив 8,93% годовых). Облигации с погашением в 2042 году не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,07% от номинала (доходность - 8,25% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 3 базисных пункта - до 30,43% от номинала (его доходность также не изменилась и составила 17,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене за день на 10 базисных пунктов, подорожав до 71,75% от номинала (их доходность увеличилась на 7 базисных пунктов, до 29,25% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 11 базисных пунктов - до 66,91% от номинала (доходность не изменилась, составив 21,46% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене на 1 базисный пункт - до 66,89% от номинала (их доходность выросла на 3 базисных пункта - до 14,53% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась за день всего на 1 базисный пункт - до 66,75% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 21 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в четверг демонстрируют умеренный рост, отыгрывая публикацию в США новой порции макроэкономической статистики.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 6 тыс. - до 213 тыс., сообщается в отчете министерства труда США. Это минимум с конца апреля этого года. На предыдущей неделе число первичных заявок составляло 219 тыс., а не 217 тыс., как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали рост числа заявок до 220 тыс. с ранее объявленного уровня предыдущей недели, сообщает агентство Bloomberg.

Продажи на вторичном рынке жилья в США в октябре увеличились на 3,4% относительно предыдущего месяца - до 3,96 млн домов в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов (NAR). Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель составлял 3,83 млн домов, а не 3,84 млн, как сообщалось ранее. Это было худшее значение за 14 лет. Аналитики в среднем ожидали повышения на 2,3% с первоначально объявленного сентябрьского уровня - до 3,93 млн домов, по данным Trading Economics.

Индекс производственной активности, опубликованный Федеральным резервным банком Филадельфии, в ноябре упал до минус 5,5 пункта по сравнению с плюс 10,3 пункта месяцем ранее. Рынок в среднем прогнозировал плюс 8,2 пункта, по данным The Wall Street Journal. Отрицательное значение индекса говорит об ослаблении активности в производственной сфере региона. Показатель завершил в минусе второй месяц в этом году.

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