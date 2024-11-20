20 ноября 2024 года 18:56
Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST
Москва. 20 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.
Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,67% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 8,92% годовых). Облигации с погашением в 2042 году также не продемонстрировали ярко выраженной динамики - котировки остались на уровне 74,07% от номинала (доходность - 8,24% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал всего на 4 базисных пункта - до 30,4% от номинала (его доходность снизилась на 1,5 базисного пункта и составила 17,89% годовых).
Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене на 8 базисных пунктов - до 71,64% от номинала (их доходность выросла на 14 базисных пунктов и составила 29,19% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели за день на 11 базисных пунктов - до 66,82% от номинала (их доходность увеличилась на 10 базисных пунктов и достигла 21,45% годовых). Вместе с тем евробонды РФ с погашением в 2029 году выросли в цене на 7 базисных пунктов - до 66,97% от номинала (их доходность опустилась на 2 базисных пункта, до 14,47% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 1 базисный пункт - до 66,74% от номинала.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 20 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду не демонстрируют ярко выраженной динамики в отсутствие значимой статистики и других катализаторов для существенного движения рынка.
Внимание глобальных инвесторов направлено на кадровые назначения в команде избранного президента США Дональда Трампа. Центральную роль в экономической стратегии новой администрации будет играть министр финансов, и участники рынка ждут, кого из кандидатов на этот пост выберет Трамп. "Рынок находится в состоянии напряженного ожидания в преддверии реализации политики, озвученной Трампом, - отмечает аналитик SPI Asset Management Стивен Иннес. - Ставки не могут быть выше. Если протекционистские меры, обещанные Трампом, будут реализованы в полной мере, то инфляция в США усилится, и Федрезерв будет вынужден затормозить снижение ставки".
Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее снижения американским ЦБ в декабре на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,5-4,75% годовых оценивается трейдерами в данный момент в 59,1% против 82,5% неделей ранее, по данным CME FedWatch.
Опубликовано: /Финмаркет/
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