.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в октябре ускорилась до 0,75%
Рост потребительских цен в октябре ускорился до 0,75% после повышения на 0,48% в сентябре, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,54% после 8,63% месяцем ранее. Рост цен в октябре оказался чуть ниже прогнозов аналитиков
 
Медиарейтинг банков за октябрь 2024 года
В октябре 2024 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место по количеству упоминаний занял Альфа-Банк, по показателю Индекса заметности - Т-Банк,...
 
На нацпроект по экономике понадобится 2 трлн руб. внебюджетных средств
Власти определились с финансированием нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" - на его реализацию понадобится 2,7 трлн руб. до 2030 г. При этом большую часть этой суммы - 2,023 трлн руб. - правительство планирует привлечь из внебюджетных...
 
Ценовые ожидания предприятий растут третий месяц подряд
Ценовые ожидания предприятий выросли третий месяц подряд и достигли нового локального максимума с мая 2022 года, говорится в комментарии Банка России по итогам опроса компаний. ЦБ отмечает, что ценовые ожидания находятся существенно выше значений...
 
20 ноября 2024 года 09:45

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones закрылся в небольшом минусе. Инвесторы оценивали статданные по рынку жилья США, а также геополитические и корпоративные новости. Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

В свою очередь президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики на торгах в среду. Народный банк Китая 20 ноября сохранил процентные ставки по кредитам (LPR) сроком на один год и пять лет на уровне 3,1% и 3,6% годовых соответственно. Это совпало с прогнозами аналитиков. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng торгуется практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,6%.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,25 за баррель, что на 0,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали всего на $0,01 - до $73,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому моменту не изменились в цене, торгуясь по $69,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%. Срок обращения декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в среду.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей. Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 ноября немного подросла относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 32,056 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,244 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,03% и составил 103,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,003%, поднявшись до 927,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-02" (+1,02%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,57%) и "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,77%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,68%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение годовых облигаций серии 001P-13R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 ноября без премаркетинга за час. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 23% годовых.

МФК "Быстроденьги" завершила размещение дополнительного выпуска облигаций N1 серии 002P-04, реализовав 83,64% допэмиссии на 418,2 млн рублей. Размещение основного выпуска серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей завершилось в январе 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через год.

Банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) 20 ноября с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на выпуск субординированных облигаций серии СУБ-T2-2. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Техразмещение начнется 25 ноября. Номинал одной облигации - 10 млн рублей, количество бумаг, а соответственно, и объем выпуска не раскрываются. Срок обращения займа - около 10,4 года, по нему будут предусмотрены ежемесячные купоны.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 33-36-го купонов облигаций серии 001Р-01, а также ставку 15-16-го купонов облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на уровне 15% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-01 на 600 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Оба десятилетних выпуска бондов серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 300 млрд рублей каждая были размещены в декабре 2017 года. Ставки текущих купонов по всем данным выпускам - 7% годовых, 2 декабря по ним предстоит исполнение оферт. Прием заявок на приобретение пройдет с 21 по 27 ноября.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 208,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 ноября 2024 года 12:53
Бумаги МТС - надежная дивидендная история - Альфа-банк
Бумаги "МТС" являются надежной дивидендной историей, инвесторам стоит использовать просадки в цене для формирования позиций под дивиденды 2025 года, считают старший аналитик Альфа-банка Анна Курбатова и аналитик Олеся Воробьева. "Эмитент опубликовал смешанные результаты за 3К24. Финансовые расходы...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 12:16
"БКС МИ" сохраняет негативную оценку акций Астры
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет негативную оценку перспектив котировок акций "Группы Астра", сообщается в материале аналитика Дмитрия Булгакова. "Мы пока не намерены менять наши оценки после отчетности эмитента за III квартал 2024 года, хотя отмечаем, что рост обнадеживает. Он ускорился...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 11:50
"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку акций МДМГ
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций "МД Медикал Груп" (МКПАО "МДМГ", управляет сетью клиник "Мать и дитя") на горизонте года, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова. "Объявленные эмитентом дивиденды за III квартал в...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 11:21
Ключевая ставка ЕЦБ может быть снижена на 0,5-0,65% в декабре - Freedom Finance Global
Ключевая ставка ЕЦБ может быть снижена на 0,5-0,65% по итогам заседания 12 декабря текущего года, считает аналитик инвестиционной компании Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Достигнут таргет ЕЦБ по инфляции на уровне 2%. На этом фоне регулятор вполне может активизировать смягчение...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 10:51
"Цифра брокер" позитивно оценивает акции Астры
Аналитики "Цифра брокера" позитивно оценивают перспективы котировок акций "Группы Астра" на фоне ожиданий более сильных результатов эмитента за IV квартал 2024 года, сообщается в материале инвестиционной компании. "На последний квартал года в силу сезонности бизнеса традиционно приходится около...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 10:31
Ставка ЦБР может составить 18% в конце 2025г - инвестбанк "Синара"
Ключевая ставка Банка России может составить 18% годовых к концу следующего года, сообщается в материале главного экономиста инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина. "По мере торможения инфляции ЦБ РФ готов рассматривать и варианты постепенного снижения ключевой ставки, которое, если не...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 10:24
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 10:16
Акции Европлана остаются привлекательными в долгосрочной перспективе - "Цифра брокер"
Акции "Европлана" остаются привлекательными в долгосрочной перспективе, говорится в обзоре ведущего аналитика инвестиционной компании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой. "Высокие ставки в экономике оказывают и продолжат оказывать давление на бизнес компании, но мы полагаем, что по мере смягчения...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 09:58
Индекс Мосбиржи может остаться под инерционным давлением в среду утром - ПСБ
Индекс Мосбиржи может остаться в среду под инерционным давлением продаж в первой половине торговой сессии и закрыть "гэп" от 6 ноября 2024 года, но в целом фондовый рынок уже выглядит несколько перепроданным, говорится в обзоре начальника отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 09:42
Рынок ОФЗ, вероятно, останется под давлением до заседания ЦБР в декабре - ПСБ
Рынок рублевых гособлигаций, вероятно, останется под давлением до заседания Банка России 20 декабря текущего года, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. Коррекция индекса RGBI во вторник усилилась, он опустился ниже 100 пунктов (до...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 09:27
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ключевая ставка для первоклассных заемщиков Китая; - индекс потребительских цен и индекс цен производителей Великобритании в октябре; - индекс цен производителей...    читать дальше
.
20 ноября 2024 года 09:12
"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций МТС-банка
-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив котировок акций МТС-банка на фоне опережающего роста стоимости фондирования в текущих условиях и ужесточения регулирования сегмента необеспеченного потребительского кредитования, сообщается в материале аналитиков брокера. Эмитент представил во...    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 19:39
Рынок акций РФ упал до 2630п по индексу МосБиржи из-за эскалации геополитики и ожиданий роста ставки ЦБ РФ
Москва. 19 ноября. Рынок акций РФ во вторник ощутимо просел из-за эскалации геополитической напряженности вокруг Украины и очередного сигнала от ЦБ РФ о необходимости дальнейшего ужесточения монетарной политики. Индекс МосБиржи упал до 2630 пунктов, максимальными темпами с начала сентября; лидерами отката выступили бумаги ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (-6,5%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-5,8%).    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 19:23
Рубль во вторник подешевел в паре с юанем на фоне незначительных изменений на рынке нефти
Москва. 19 ноября. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов во вторник, рубль подешевел на фоне незначительных изменений на рынке нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,8385 руб., что на 7,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.    читать дальше
.
19 ноября 2024 года 19:11
Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на рост UST
Москва. 19 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.