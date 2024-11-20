Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones закрылся в небольшом минусе. Инвесторы оценивали статданные по рынку жилья США, а также геополитические и корпоративные новости. Число домов, строительство которых было начато в США в октябре, уменьшилось на 3,1% относительно предыдущего месяца и составило 1,311 млн в пересчете на годовые темпы. Аналитики в среднем прогнозировали сокращение показателя на 1,8%, до 1,33 млн.

На минувших выходных издание The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщило, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными американских ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории. По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

В свою очередь президент России Владимир Путин утвердил новую версию государственной политики в области ядерного сдерживания, которая предусматривает расширение условий для применения ядерного оружия. На этом фоне Минобороны РФ сообщило, что Украина в ночь на вторник нанесла удар по территории России с использованием поставленных США ракет.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются без единой динамики на торгах в среду. Народный банк Китая 20 ноября сохранил процентные ставки по кредитам (LPR) сроком на один год и пять лет на уровне 3,1% и 3,6% годовых соответственно. Это совпало с прогнозами аналитиков. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:39 МСК увеличился на 0,5%, гонконгский Hang Seng торгуется практически на уровне закрытия предыдущей сессии. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:38 МСК уменьшилось на 0,3%. Южнокорейский индекс Kospi к 8:32 МСК вырос на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 по итогам торгов снизился на 0,6%.

Цены на нефть слабо меняются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,25 за баррель, что на 0,08% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали всего на $0,01 - до $73,31 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому моменту не изменились в цене, торгуясь по $69,39 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 0,3%. Срок обращения декабрьских фьючерсов истекает с закрытием рынка в среду.

Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей. Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск среды.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 19 ноября немного подросла относительно предыдущего торгового дня и осталась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 32,056 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,244 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился всего на 0,03% и составил 103,14 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,003%, поднявшись до 927,42 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Атомэнергопром-001P-02" (+1,02%), "ДОМ.РФ-001P-02R" (+0,57%) и "Сбербанк-001Р-SBER27" (+0,54%), а в лидерах снижения - облигации "Газпром Капитал БО-001Р-04" (-0,77%), "Магнит БО-004Р-01" (-0,68%) и "Эталон-Финанс-П03" (-0,65%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" (MOEX: RTKM) завершило размещение годовых облигаций серии 001P-13R объемом 20 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 12 ноября без премаркетинга за час. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов была установлена на уровне 23% годовых.

МФК "Быстроденьги" завершила размещение дополнительного выпуска облигаций N1 серии 002P-04, реализовав 83,64% допэмиссии на 418,2 млн рублей. Размещение основного выпуска серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 166,644 млн рублей завершилось в январе 2024 года. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 22% годовых, объявлена оферта через год.

Банк "ДОМ.РФ" (OKPO code: 47247771) 20 ноября с 11:00 до 13:00 мск проведет сбор заявок на выпуск субординированных облигаций серии СУБ-T2-2. Облигации будут размещаться по закрытой подписке среди лиц, являющихся квалифицированными инвесторами. Техразмещение начнется 25 ноября. Номинал одной облигации - 10 млн рублей, количество бумаг, а соответственно, и объем выпуска не раскрываются. Срок обращения займа - около 10,4 года, по нему будут предусмотрены ежемесячные купоны.

НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) установила ставку 33-36-го купонов облигаций серии 001Р-01, а также ставку 15-16-го купонов облигаций серий 002Р-01 и 002Р-02 на уровне 15% годовых. Десятилетний выпуск серии 001Р-01 на 600 млрд рублей был размещен в декабре 2016 года. Оба десятилетних выпуска бондов серий 002Р-01 и 002Р-02 объемом по 300 млрд рублей каждая были размещены в декабре 2017 года. Ставки текущих купонов по всем данным выпускам - 7% годовых, 2 декабря по ним предстоит исполнение оферт. Прием заявок на приобретение пройдет с 21 по 27 ноября.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии на уровне 24,35% годовых. Размещение 10-летнего выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 22 июля. Датой окончания размещения облигаций станет наиболее ранняя из следующих дат: 350-й день с даты начала размещения или дата размещения последней облигации выпуска. На текущий момент размещены бумаги на 208,3 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 22,26% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 6%. Купоны ежемесячные.