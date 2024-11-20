20 ноября 2024 года 10:24
Рубль утром дешевеет в паре с юанем на фоне стабильной нефти
Москва. 20 ноября. Китайский юань немного укрепляется на Московской бирже утром в среду, рубль дешевеет на фоне стабильной нефти.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,8545 руб. (+1,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 8,01 коп. выше уровня действующего официального курса.
Цены на нефть слабо меняются утром в среду, инвесторы оценивают неофициальные данные о запасах в США.
Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $73,39 за баррель, что на 0,12% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялись на 0,1% и торгуются по $69,5 за баррель.
Обнародованные во вторник данные Американского института нефти (API) показали рост запасов в стране за неделю на 4,753 млн баррелей, тогда как рынок ожидал повышения всего на 800 тыс. баррелей, сообщает Trading Economics.
Официальные данные о нефтяных резервах будут опубликованы в 18:30 мск в среду.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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