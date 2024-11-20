"Цифра брокер" позитивно оценивает акции Астры

Аналитики "Цифра брокера" позитивно оценивают перспективы котировок акций "Группы Астра" на фоне ожиданий более сильных результатов эмитента за IV квартал 2024 года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"На последний квартал года в силу сезонности бизнеса традиционно приходится около половины годовых продаж", - отмечают эксперты.

Менеджмент "Астры" рекомендовал направить на дивиденды по итогам 9М24 года 550 млн руб. или 2,62 руб. на акцию, что соответствует более 100% свободного денежного потока за отчетный период, указывают в инвесткомпании.

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