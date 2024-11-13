Рынок акций РФ в среду консолидировался выше 2760п по индексу МосБиржи при смешанной динамике "фишек"

Москва. 13 ноября. Рынок акций РФ в среду консолидировался при смешанной динамике цен blue chips на фоне ослабления рубля, негативных сигналов с внешних фондовых и сырьевых площадок (нефть Brent опустилась ниже $71,5 за баррель) и ожиданий свежих данных Росстата по инфляции. Индекс МосБиржи завершил день чуть выше 2760 пунктов, при этом лучше рынка выглядели акции ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) (+3,6%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (+3,4%), аутсайдерами - бумаги "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,2%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2763,99 пункта (+0,3%, утром индекс опускался к 2740 пунктам), индекс РТС - 885,18 пункта (-0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 3,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 14 ноября, составил 98,3657 руб. (+40,98 копейки).

Подорожали в среду также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+3,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+2,3% и +0,1% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,3%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,3%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,9% и +0,7% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%).

Кроме "Ростелекома" подешевели акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,9%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-0,6%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи в течение дня несколько раз менял направление движение, несмотря на спад сырьевых цен - просадка рубля могла поддержать покупки. Кроме того, в общем рыночном сантименте еще присутствует геополитический оптимизм.

В США потребительские цены в октябре увеличили темпы роста до 2,6% г/г после сентябрьских 2,4%, в месячном выражении ИПЦ не изменился, составив 0,2%. Данные вышли в соответствии с прогнозом аналитиков, тем не менее индекс доллара DXY поднялся выше 106 пунктов, что оказало давление на нефтяные котировки.

В четверг ЕЦБ опубликует протокол заседания ЕЦБ по монетарной политике, МЭА представит свой ежемесячный отчет, Евростат сообщит предварительную оценку ВВП еврозоны за III квартал. На российском рынке акционеры "ТКС Холдинга" на собрании обсудят вопрос утверждения дивидендов, а "Софтлайн" (MOEX: SOFL) опубликует финансовые результаты по МСФО за 3-й квартал и 9 месяцев 2024 года.

"Завтрашние движения на российском рынке будут учитывать выходящие вечером в среду данные Росстата по потребительской инфляции за неделю и месяц. Прогноз по индексу МосБиржи на 14 ноября - 2700-2800 пунктов", - считает Шепелев.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи смог завершить день в небольшом "плюсе" на фоне ослабления рубля. До конца недели инвесторы будут отыгрывать еженедельные данные по инфляции, корпоративные отчеты и успешные итоги аукционов Минфина РФ.

Второй день подряд лучше рынка выглядел застройщик "Самолет" (MOEX: SMLT) (+1,4%), акции которого подросли на заявлении вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о том, что власти не допустят банкротства застройщиков. Наращивает капитализацию и "Русагро" (MOEX: AGRO) (+1,5% ГДР), которая завершила покупку компании "ГК Агро-Белогорье" и довела долю в активе до 100%. После неоднозначного отчета днем ранее подросли бумаги "М.Видео" (MOEX: MVID) (+0,3%), которая в 3-м квартале сохранила GMV на уровне прошлого года, а по итогам 9 месяцев показатель вырос лишь на 8%.

Слабее рынка, несмотря на ослабление рубля, торговались привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Эмитент обладает "валютной кубышкой", которая увеличивает дивидендную базу при девальвации рубля. В начале недели компания попала в список организаций, которые определяют круг раскрываемой информации самостоятельно. Давление на нефтяной сектор оказало снижение нефти, отмечает Кравченко.

По словам руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, рынок акций РФ с утра был настроен на продолжение технического снижения после "ралли Трампа", однако инвесторы ожидают ослабления геополитической напряженности после прихода к власти в США республиканцев, поэтому локальные распродажи оказались ограниченными. Кроме того, инфляционные ожидания, судя по статистике о динамике потребительских цен в России, несколько ослабли. Вероятность прекращения жесткой риторики ЦБ РФ немного повысилась, что оказало в среду поддержку "быкам", отметил аналитик.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, в среду на мировых рынках наблюдались осторожные настроения, инвесторы оценивали вышедшие данные по потребительской инфляции в США за октябрь.

Избранный президент США Дональд Трамп начал формировать кабинет министров, и среди предложенных кандидатур наибольший интерес для рынков вызывает выдвижение сенатора Марко Рубио на пост государственного секретаря. Ранее Рубио выступал за скорейшее завершение российско-украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он известен своей "ястребиной" позицией в отношении Китая и Ирана, что может предвещать усиление американского санкционного давления на эти страны, отмечает аналитик.

Российский рынок акций в среду пытался вернуться к росту после коррекции, но покупки сдерживались снижением нефти на фоне укрепления доллара. Индекс МосБиржи пытается удержаться выше уровня 50-дневной скользящей средней, целью для роста выступает отметка 2800 пунктов, считает Смирнов.

В Азии в среду преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,7%, австралийский ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi - на 2,6%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 0,1%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX опустились на 0,4-0,8%), в США динамика смешанная (к 18:50 МСК индекс Dow подрос на 0,3%, Nasdaq просел на 0,3%, S&P 500 топчется на месте).

Негативным фактором для китайских и гонконгских акций стала новость, что Трамп планирует назначить сенатора Рубио на пост госсекретаря. Тот известен как сторонник жесткой внешнеторговой политики, и его назначение увеличит риски введения новых пошлин на импорт китайских товаров.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в октябре увеличились на 2,6% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема ускорились по сравнению с 2,4% в сентябре. Средний прогноз аналитиков для октябрьской инфляции также составлял 2,6%, по данным опросов Trading Economics и MarketWatch.

На нефтяном рынке вечером в среду цены просели после выхода статистики по инфляции в США, темпы которой выросли в октябре по сравнению с сентябрем (это первое ускорение инфляции за семь месяцев).

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $71,69 за баррель (-0,3% и +0,1% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,93 за баррель (-0,3% и +0,1% во вторник).

Индекс DXY, отражающий стоимость доллара относительно шести основных мировых валют, превысил 106,2 пункта (+0,2%), что снижает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

ОПЕК во вторник ухудшила прогноз роста спроса на нефть в 2024 году еще на 107 тыс. баррелей в сутки - до 1,82 млн б/с. Таким образом, потребление в этом году, как ожидается, составит 104 млн б/с, сообщается в ежемесячном отчете. Кроме того, прогноз роста спроса в 2025 году был снижен еще на 103 тыс. б/с - до 1,5 млн б/с. В результате теперь ОПЕК предполагает, что общий объем потребления составит 105,57 млн б/с.

Картель ухудшил оценки спроса уже в четвертый раз, отмечает Trading Economics.

Во "втором эшелоне" на МосБирже в среду выросли акции ПАО "ТНС энерго Ярославль" (MOEX: YRSB) (+21,3% и +21,7% "префы"), ПАО "Россети Кубань" (MOEX: KUBE) (+9,8%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+5,4%, до 12110 рублей; +1,3% "префы"), ПАО "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" (MOEX: RTSB) (+4,5%), ПАО "ТНС энерго Кубань" (MOEX: KBSB) (+4,4%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (+4,1%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+3,9%), ПАО "ТНС Энерго Марий эл" (MOEX: MISB) (+3,8%).

Совет директоров ПАО "Лензолото" рекомендовал выплатить 1,184 тыс. рублей на обыкновенные акции по итогам 9 месяцев, говорится в сообщении компании. При этом дивиденды на привилегированные акции совет рекомендовал не выплачивать.

Подешевели в среду акции ПАО "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (-5%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-3,2%), "Распадской" (MOEX: RASP) (-2,8%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-2,5%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (-2,4%), ПАО "Делимобиль" (MOEX: DELI) (-2,3%), "Группы ЛСР" (MOEX: LSRG) (-2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 72,75 млрд рублей (из них 13,85 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 8,33 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,4 млрд рублей на расписки OZON).