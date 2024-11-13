"БКС МИ" подтверждает торговую идею "Лонг в акциях HeadHunter"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает торговую идею "Лонг в акциях МКПАО "Хэдхантер", открытую 1 октября 2024 года с ожидаемой доходностью 15% до конца декабря 2024 года, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"В ноябре доходность идеи улучшилась, развернувшись по направлению к цели. Совет директоров компании рекомендовал щедрые специальные дивиденды. В связи с этим ждем, что акции вырастут в цене в преддверии закрытия реестра 17 декабря. Кроме того, ожидаем хороших результатов за III квартал на этой неделе", - пишут аналитики. - У нас "позитивный" взгляд на акции "Хэдхантера" на 12 месяцев. Бумаги компании торгуются с мультипликатором P/E 9,4x к прогнозному значению прибыли на 2025 год".

По мнению аналитиков БКС, это очень привлекательная оценка для истории роста, которая еще и предлагает дивидендную доходность в размере 21% на ближайший месяц и, по прогнозам, 8% по результатам в 2025 года. Поэтому эксперты ждут роста котировок в ближайший месяц при условии нейтрального или позитивного рыночного фона.

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