Рынок акций РФ утром продолжил коррекционный рост, лидируют "Система" и Ozon

Москва. 11 ноября. Рынок акций РФ утром в понедельник продолжил коррекционный рост прошлой пятницы благодаря ослаблению опасений относительно дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ РФ после выхода свежих данных о замедлении инфляции в России, а также на надеждах на уменьшение геополитической напряженности после президентских выборов в США. Индекс МосБиржи обживает район 2780 пунктов после локального взлета к 2800 пунктам, лидерами роста выступают акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+6,8%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (+5,2%).

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2777,02 пункта (+1,6%, максимум сессии - 2797,94 пункта), индекс РТС - 894,2 пункта (+1,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 5,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 9 ноября, составляет 97,8335 руб. (-23,91 копейки).

Согласно вышедшим в пятницу вечером данным Росстата, инфляция в РФ с 29 октября по 5 ноября (из-за праздника расчет за 8 дней, а не традиционные 7 дней) составила 0,19% после 0,27% с 22 по 28 октября. Из недельных данных за конец октября - начало ноября этого и прошлого годов следует, что на 5 ноября годовая инфляция в РФ замедлилась до 8,39% с 8,57% на 28 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,1%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (+4%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+2,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+2,6%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,3%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+2,2%), Сбербанка (+2,1% и +2,1% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,9%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1% и +0,3% "префы"), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,6%).

Сбербанк (MOEX: SBER) за 10 месяцев 2024 года нарастил чистую прибыль по РСБУ на 5,2% - до 1 трлн 327,5 млрд руб. по сравнению с 1 трлн 262,1 млрд руб. прибыли за аналогичный период 2023 года, говорится в сообщении банка. Чистая прибыль в октябре текущего года составила 134,2 млрд руб., увеличившись на 1% по сравнению с результатом за октябрь 2023 года (132,9 млрд руб.).

Чистая прибыль ГК "Русагро" (MOEX: AGRO) (+0,6%), одного их ведущих агрохолдингов РФ, в третьем квартале 2024 года составила 15,9 млрд рублей, что на 37% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания. Скорректированная EBITDA сократилась на 29%, до 10,6 млрд рублей, рентабельность по этому показателю составила 14% против 21% годом ранее. Выручка выросла на 6%, до 76,2 млрд рублей.

Подешевели акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,4%).

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", с учетом сильного закрытия прошлой недели индекс МосБиржи, вероятно, продолжит расти краткосрочно, при этом есть все шансы достичь отметки 2900 пунктов.

"Частичный приток ликвидности от дивидендов, а также надежды на улучшение геополитического расклада между США и Россией оказывают хорошую поддержку рынку. Тем не менее, локальные инвесторы будут внимательно следить за данными по инфляции, ведь одним из важных событий до конца года станет очередное заседание ЦБ и решение по ключевой ставке", - отмечают эксперты.

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования "Алор брокер" Алексея Антонова, индекс Мосбиржи приблизился к важной отметке 2800 пунктов, но вряд ли ему удастся преодолеть этот барьер без коррекции. Рынок в понедельник растет 7-ую сессию подряд, отступив от локальных минимумов на 10%, что может побудить игроков зафиксировать часть прибыли.

Причины для оптимизма остаются прежние: ожидания перемен в международных отношениях с избранием Дональда Трампа на пост президента США. Возможно, рост поддерживается и поступлением свободных денег в экономику вследствие как увеличения расходной части бюджета на 2024 год, так и расчетов Минфина по годовым контрактам. Но при этом никуда не делись жесткая денежно-кредитная политика Банка России, а также риски ускорения инфляции на последних этих двух факторах. К негативным факторам можно отнести и незакрытый "гэп" рынка от 6 ноября, считает Антонов.

Нефть Brent на прошлой неделе три дня боролась за отметку $76 за баррель, но даже серьезно не стала тестировать ее на прочность. В итоге нефть откатилась вниз за $74 за баррель - вполне приемлемый повод для начала фиксации прибыли по российским акциям. Однако это не точный сигнал, поскольку очень часто отечественные инвесторы в последнее время игнорировали динамику нефти, заключил Антонов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на текущей неделе есть основания для продолжения позитивной динамики в сегменте ОФЗ - данные Росстата показали замедление темпов недельного роста потребительских цен. Ослабление инфляционного давления снижает риски более сильного повышения ключевой ставки на заседании Банка России в декабре, что подогревает спрос на акции и облигации; индекс МосБиржи может проверить на прочность область сопротивления 2800-2850 пунктов. Дальнейшая динамика на рынках акций и облигаций во многом будет зависеть от очередной порции недельных данных Росстата по инфляции, которые будут опубликованы в среду, 13 ноября, полагают эксперты.

Кроме того, внимание инвесторов на этой неделе привлечет поток корпоративной отчетности: вслед за отчетом Сбера ожидаются финрезультаты за 9 месяцев "Аэрофлота", "Ростелекома" (MOEX: RTKM) и "Совкомфлота" (MOEX: FLOT). Любые признаки устойчивости корпоративных результатов в условиях высоких процентных ставок в экономике поддержат позитивные настроения инвесторов, полагают аналитики "Цифра брокер".

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Алексей Головинов ожидает, что индекс МосБиржи в понедельник может достичь отметки 2800 пунктов. "Вполне вероятно, что рынок продолжит отыгрывать пятничные данные по инфляции в РФ, что приведет к росту индекса", - считает он.

В минувшую пятницу рынок акций РФ ускорил рост во время вечерней сессии. Ключевым событием после завершения основных торгов стали данные по недельной инфляции в России, которые показали ее замедление. Вновь лучший результат показали расписки Ozon, выросшие в пятницу почти на 8%. Всего за три торговые сессии они подорожали более чем на 20%, достигнув значений начала октября текущего года. Продолжили восстанавливаться аутсайдеры этого года - бумаги АФК "Система", "Распадской" (MOEX: RASP) и ГК "Самолет" (MOEX: SMLT), отметил Головинов.

В США в минувшую пятницу индексы акций выросли на 0,1-0,6%, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новости компаний. В ходе сессии Dow впервые поднимался выше 44000 пунктов, S&P 500 - выше 6000 пунктов.

Днем ранее ФРС снизила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность паузы Федрезерва в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Тем временем, в Азии в понедельник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 0,4%, южнокорейский Kospi - на 1,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,5%, гонконгский Hang Seng потерял 1,7%), но "плюсуют" Европа (индексы FTSE, CAC40, DAX растут на 0,5-0,9%) и американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре, по данным Trading Economics.

Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее, по данным ГСУ. Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI на 2,5%.

На нефтяном рынке утром в понедельник цены делают попытки стабилизации после снижения в пятницу.

Стоимость январских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $73,93 за баррель (+0,1% и -2,3% в пятницу), декабрьская цена WTI - $70,34 за баррель (-0,04% и -2,7% в пятницу).

За минувшую неделю фьючерс на Brent вырос на 1,1%, контракт на североамериканский сорт WTI - на 1,3%.

Давление на рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти. Замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре подчеркивает дефляционные риски. В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало. На этой неделе внимание трейдеров направлено на нефтяные отчеты и прогнозы ОПЕК, Международного энергетического агентства (МЭА) и Минэнерго США.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 30,99 млрд рублей (из них 4,73 млрд рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 4,57 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,19 млрд рублей на расписки OZON).