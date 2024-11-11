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11 ноября 2024 года 09:42

Цены рублевых корпбондов в понедельник могут подрасти, отыгрывая ожидания возможного снижения геополитических рисков

Москва. 11 ноября. Цены рублевых корпоблигаций в понедельник могут умеренно подрасти, отыгрывая ожидания возможного снижения геополитических рисков после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Вместе с тем сдерживать активность покупателей будут сохраняющиеся опасения очередного повышения ключевой ставки ЦБ на заседании в декабре, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали итоги заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и новости компаний. Днем ранее ФРС опустила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 4,5-4,75% годовых. Глава регулятора Джером Пауэлл заявил в ходе пресс-конференции, что не исключает очередного снижения ставки в декабре, но также оставляет открытой возможность того, что Федрезерв сделает паузу в смягчении денежно-кредитной политики на этом заседании.

Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона в основном снижаются на торгах в понедельник, инвесторы оценивают статданные. Китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 0,2%, в то время как гонконгский Hang Seng теряет 1,7%. Значение южнокорейского индекса Kospi снижается на 0,9%. Австралийский S&P/ASX 200 опускается на 0,4%. Значение японского Nikkei 225 уменьшается в ходе торгов на 0,1%.

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в октябре выросли на 0,3% в годовом выражении, говорится в опубликованном в субботу отчете Государственного статистического управления (ГСУ). Инфляция в стране фиксируется по итогам девятого месяца подряд, но темпы подъема цен в прошлом месяце были минимальными с июня. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%, как и в сентябре. Цены производителей (индекс PPI) в прошлом месяце упали на 2,9% в годовом выражении после снижения на 2,8% месяцем ранее, по данным ГСУ. Падение стало самым значительным с ноября 2023 года. При этом производственная дефляция в стране отмечается по итогам 25-го месяца подряд. Консенсус-прогноз предполагал сокращение индекса PPI на 2,5%.

В свою очередь цены на нефть продолжают плавно снижаться утром в понедельник после падения в пятницу. Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $73,85 за баррель, что всего на 0,03% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В пятницу эти контракты подешевели на 2,3%, до $73,87 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи снизились в цене к этому времени на 0,11%, до $70,3 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на 2,7%, до $70,38 за баррель.

Давление на нефтяной рынок продолжают оказывать опасения по поводу экономики Китая - крупнейшего мирового импортера нефти. Опубликованные в субботу данные показали дальнейшее замедление инфляции и падение цен производителей в КНР в октябре, что подчеркивает дефляционные риски. В пятницу от китайских властей также ждали новых мер стимулирования потребления, однако их не последовало.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 8 ноября снизилась в 1,1 раза относительно предыдущего торгового дня и осталась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 8,357 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 7,859 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренный рост.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов в пятницу вырос на 0,32% и составил 102,45 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,34%, поднявшись до 918,41 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "ГК Самолет БО-П12" (+2,61%), "Магнит БО-004Р-01" (+1,31%) и "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,77%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,64%), "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,61%) и "АФК Система-1P-19" (-0,33%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставку 1-4-го купонов 4-летних облигаций серии БО-002Р-05 объемом 250 млн рублей на уровне 30% годовых. Ставке соответствует доходность к оферте через год на уровне 33,55% годовых, купоны квартальные. По займу предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания последних четырех купонов (13-16-го). Размещение займа начнется 12 ноября.

ООО "Компания "Симпл" (входит в Simple Group) увеличило ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних дебютных облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей до "не выше 450 базисных пунктов" с "не выше 350 базисных пунктов". Сбор заявок на заем пройдет 12 ноября. По выпуску предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред. Техразмещение запланировано на 15 ноября. Выпуск будет доступен только квалифицированным инвесторам. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "ГПБ финанс" планирует 14 ноября с 10:00 до 17:00 мск провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01Р с call-опционом через два года объемом не менее 5 млрд рублей. Купоны будут квартальными и переменными, рассчитываться - как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки ЦБ РФ, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 19 ноября. Минимальная сумма заявки при первичном размещении - 1,4 млн рублей, выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8. Заем будет размещаться в рамках программы облигаций компании на 300 млрд рублей.

ПАО "ФосАгро" (MOEX: PHOR) 15 ноября c 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение 5-летних облигаций с офертой через 2-2,5 года объемом 20 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные переменные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - 200 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 22 ноября. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ООО "Кингисеппский машиностроительный завод" (входит в холдинг KMZ, Санкт-Петербург) в середине ноября планирует провести сбор заявок на выпуск дебютных 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 600 млн рублей. Купоны по выпуску будут плавающими и квартальными (с определением за 5 рабочих дней до даты купонного периода). Ориентир по ставке обсуждается. По выпуску будет предусмотрена возможность досрочного погашения через 1,5 года, а также ковенантный пакет. Первичное размещение будет проходить на "СПБ бирже" (SPB: SPBE), вторичное - на "СПБ бирже" и "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

АО "Рольф" 26 ноября с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двух 1,5-годовых выпусков облигаций серий 001P-04 и 001P-05 общим объемом 3 млрд рублей. Купоны по выпуску серии 001P-04 будут ежемесячными и переменными, с фиксацией значения ключевой ставки Банка России на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода. По выпуску серии 001P-05 - ежемесячными и фиксированными на весь срок обращения. Ориентиры по ним будут объявлены позднее. Техразмещение запланировано на 29 ноября. Выпуск с переменными купонами будет доступен квалифицированным инвесторам, с фиксированными - неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ООО "Сибирское стекло" ("Сибстекло", крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив "РАТМ Холдинга") установило ставку 26-36-го купонов облигаций серии БО-П03 на уровне 28% годовых. Трехлетний выпуск на 300 млн рублей был размещен в октябре 2022 года по ставке ежемесячного купона 17% годовых. По выпуску 22 ноября предстоит исполнение оферты, период сбора заявок с 11 по 15 ноября.

ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) выкупила по оферте 95 тыс. 241 облигацию серии БО-П05 по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 280 тыс. облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, компания приобрела 34,01% займа. Десятилетний выпуск объемом 280 млн рублей был размещен в августе 2019 года. Ставку текущего квартального купона эмитент установил на уровне 22% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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