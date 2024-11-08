Индекс Мосбиржи может продолжить рост в пятницу - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи может продолжить рост на торгах в пятницу, считает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер.

"Технически имеем сильный паттерн. В моменте индекс приближался к оставленному с 6 ноября нижнему межсессионному гэпу, связанному с Трамп-ралли. Техразрыв так и не был закрыт - по сути, продавцы оказались заперты. Закрытие сессии было "в потолок", что говорит о незавершенности восходящей тенденции. По инерции в пятницу индекс может быть еще выше. Оборот повышенный - 103 млрд руб., что усиливает формацию наверх", - указывает аналитик в обзоре.

Важно, что бенчмарк будет тестировать принципиальный уровень в 2730 пунктов, выступающий водоразделом трендов с нисходящего на восходящий, отмечает Зельцер. "В случае успеха ближайшим ориентиром станут 2800 пунктов, причем быстро. А после уже не будет преград перед вершинами осени в области 2900 пунктов. Вариант, что "дно" рынка было еще 3 сентября, сохраняется. Попытки продавить индекс Мосбиржи на минимумы года после подъема ставки ЦБ РФ так и не увенчались успехом - рынок исторически дешев: P/E около 4 при средних выше 6,5", - пишет аналитик в материале.

Конечно, указывает Зельцер, испортить локальную благоприятную техническую картину может инфляция, выступающая фактором жесткой денежно-кредитной политики Банка России. "В пятницу выйдут запоздалые со среды недельные метрики изменения потребительских цен. Последние данные по кредитованию - автомобили и недвижимость - говорят о провале темпов выдачи займов на десятки процентов. С такими высокими ставками спрос на ссуды закономерно замедляется, экономика остывает, а это снижает вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки", - отмечает он.

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