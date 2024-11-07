Рубль днем дешевеет в паре с китайским юанем на фоне падения цен на нефть

Москва. 7 ноября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже днем в четверг. Рубль дешевеет на фоне падения цен нефть. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,613 руб., что на 1,55 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 35 копеек, до 97,95 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 14 копеек, до 105,44 руб./EUR1.

Достичь таргета по инфляции на конец 2025 года с учетом повышения тарифов и утильсбора стало сложнее, но это произойдет "не сильно поздно" внутри 2026 года, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы будем проводить политику, которая нас вернет к цели по инфляции в 4%, если не прямо на конец 2025 года, потому что туда с учетом дополнительных шоков, связанных с утильсбором, с тарифами и так далее, сейчас нам дотянуться стало сложнее. Не сильно поздно внутри 2026 года мы увидим годовую инфляцию в районе 4%", - сказал Заботкин в рамках осенней серии просветительских дней Российской экономической школы (РЭШ).

Ранее ЦБ сообщал, что более жесткая денежно-кредитная политика создаст необходимые условия для возвращения годовой инфляции к 4% в первой половине 2026 года.

Сценарий повышения ключевой ставки Банка России до 23% годовых по итогам заседания 20 декабря 2024 года более чем реален, считают главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова и экономист Валерия Кобяк.

ЦБ РФ опубликовал резюме решения по ключевой ставке по итогам заседания 25 октября 2024 года, на котором было принято решение поднять ее до 21% годовых. Документ транслирует жесткий настрой регулятора, констатируют эксперты: обсуждение было сфокусировано на усилении инфляционного давления, на повестке дня был сценарий повышения ставки до 22%, однако этот вариант был отклонен на фоне опасений, что резкое повышение может привести к росту волатильности на финансовых рынках.

Кроме того, отмечают аналитики, регулятор предпочел дать рынку жесткий сигнал, чтобы, с одной стороны, не сформировать у рынка преждевременные ожидания касательно завершения цикла ужесточения монетарной политики, и, с другой стороны, чтобы подчеркнуть высокую вероятность повышения ставки на декабрьском заседании.

Резюме обсуждения ставки демонстрирует, что сценарий повышения ставки до 23% на заседании 20 декабря 2024 года более чем реален, заключают Орлова и Кобяк.

Цены на нефть снижаются днем в четверг, инвесторы следят за ураганом "Рафаэль" и продолжают оценивать итоги президентских выборов и данные о запасах в США.

Стоимость январских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $74,25 за баррель, что на 0,89% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 1,14%, до $70,87 за баррель.

Ожидается, что "Рафаэль" ослабнет перед тем, как достичь американского побережья Мексиканского залива. Ураган смещается на восток, и прогноз его негативного влияния на добычу нефти в регионе снижен до 1,55 млн баррелей в сутки с 1,7 млн б/с, по данным Trading Economics.

Трейдеры также опасаются введения пошлин на китайский импорт Дональдом Трампом, провозгласившим победу на президентских выборах в Штатах. Из-за пошлин может снизиться спрос на нефть со стороны КНР - крупнейшего ее импортера в мире.

В США коммерческие запасы нефти на прошлой неделе увеличились на 2,149 млн баррелей - до 427,66 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики. Резервы бензина выросли на 412 тыс. баррелей, дистиллятов - на 2,95 млн баррелей.