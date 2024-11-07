S&P; 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5880-6000п в четверг - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5880-6000 пунктов в четверг, прогнозирует аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов.

"Фьючерсы на основные американские фондовые индексы демонстрируют нейтральную динамику. Мы оцениваем баланс рисков на предстоящую сессию как позитивный и прогнозируем сохранение повышенной волатильности. Ориентируемся на колебания S&P 500 в диапазоне 5880-6000 пунктов", - указывает эксперт инвесткомпании.

"Индекс S&P 500 совершил прорыв к новому историческому максимуму и сохраняет возможности для продолжения ралли. Зона перекупленности по RSI еще не достигнута. Преградой для роста может стать предстоящее в середине следующей недели достижение проекцией восходящей трендовой линии отметки 6000 пунктов. Вблизи этого психологически важного уровня прогнозируем переход к фиксации позиций. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка сместилась в диапазон 5860-5875 пунктов", - отмечает Исмаилов в материале.

Также аналитик обращает внимание, что ключевым событием предстоящих торгов станут решение ФРС США в отношении процентной ставки и выступление Джерома Пауэлла на итоговой пресс-конференции.

Среди важной макроэкономической статистики будут предварительные данные за третий квартал в отношении динамики затрат на единицу труда (консенсус: +0,9%; +0,4% кварталом ранее) и производительности на единицу труда (консенсус: +2,3%; второй квартал: +2,5%).

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