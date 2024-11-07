Индекс Мосбиржи может подняться к 2700п в ближайшие две недели - Freedom Finance Global

Индекс Мосбиржи может подняться к уровню 2700 пунктов в ближайшие две недели, а его рост до более высоких значений (2900-3000 пунктов) будет возможен не ранее декабря текущего года, говорится в материале ведущего аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой.

"Мы ожидаем, что индекс Мосбиржи завершит 2024 год на уровне около 3000 пунктов", - указывает эксперт.

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