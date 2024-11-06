"БКС МИ" открыл торговую идею "Лонг в акциях Мосбиржи"

"БКС Мир инвестиций" открыл торговую идею "Лонг в акциях "Московской биржи" с ожидаемой доходностью 5-10% к середине декабря 2024 года, говорится в обзоре инвесткомпании.

Как отмечают аналитики, акции биржи сейчас торгуются хуже рынка, несмотря на высокие доходы и рост прибыли. Они подчеркивают, что рост уровня процентных ставок в экономике напрямую поддерживает доходы биржи в отличие от других компаний финансового сектора. "По нашим оценкам, повышение ставки на 100 базисных пунктов увеличивает процентные доходы на 3 млрд рублей в квартал (15% прибыли), что оказывает значимую поддержку бирже", - пишут эксперты.

В БКС ожидают сильных результатов Мосбиржи за третий квартал по МСФО в конце ноября - это послужит хорошим катализатором для котировок ее бумаг на краткосрочном горизонте.

"Кроме того, биржа - сильная дивидендная история. Новый рекорд по прибыли в 2024 году станет хорошей базой для дивидендных выплат, которые, по нашим оценкам, достигнут 22 рублей на акцию с дивдоходностью 12%", - пишут аналитики.

Текущая стоимость акций Мосбиржи составляет порядка 190 рублей за штуку.ю

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