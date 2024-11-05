Цены евробондов РФ во вторник демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на рост котировок UST

Москва. 5 ноября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник демонстрируют слабую смешанную динамику, несмотря на рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного расширились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали на 1,1 базисного пункта - до 70,31% от номинала (их доходность опустилась на 0,3 базисного пункта, составив 8,94% годовых). Облигации с погашением в 2042 году опустились в цене всего на 0,2 базисного пункта - до 73,43% от номинала (доходность повысилась на 0,4 базисного пункта, до 8,29% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 6,2 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день на 17,5 базисного пункта - до 28,93% от номинала (его доходность увеличилась на 11,6 базисного пункта и составила 18,57% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году уменьшились в цене на 2,8 базисного пункта - до 71,3% от номинала (их доходность выросла на 14,1 базисного пункта, составив 28,69% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году упали на 18,5 базисного пункта - до 66,81% от номинала (доходность увеличилась на 17,2 базисного пункта, составив 21,08% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене на 0,3 базисного пункта, до 67,46% от номинала (их доходность уменьшилась на 1,9 базисного пункта - до 14,12% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 1,1 базисного пункта - до 66,67% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 5 ноября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное понижение, так как внимание участников рынка сосредоточено на президентских выборах в США.

Опросы общественного мнения показывают, что борьба между вице-президентом США Камалой Харрис, кандидатом от Демократической партии, и экс-президентом Дональдом Трампом, кандидатом от Республиканской партии, слишком напряженная, чтобы можно было предсказать ее исход, пишет Market Watch.

Позднее на этой неделе - 6-7 ноября - пройдет очередное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Судя по котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, рынок уверен в том, что американский ЦБ снизит ее на 25 базисных пунктов с текущего уровня в 4,75-5% годовых. Рынок ждет, что к концу этого года ставка будет уменьшена до 4,5%.

Статданные, опубликованные во вторник, показали увеличение дефицита внешнеторгового баланса США в сентябре на 19,2% относительно предыдущего месяца - до $84,4 млрд. Согласно пересмотренным данным, в августе отрицательное сальдо торгового баланса составило $70,8 млрд, а не $70,4 млрд, как было объявлено ранее. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали роста до $84,1 млрд с объявленного ранее августовского уровня.