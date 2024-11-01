Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю небольшую смешанную динамику, несмотря на снижение UST

Москва. 1 ноября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали небольшую смешанную динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник продемонстрировали умеренное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Во вторник котировки как российских суверенных еврооблигаций, так и американских казначейских обязательств вновь не показали ярко выраженной динамики в отсутствие публикации в США важных статданных. Глобальные инвесторы продолжали оценивать перспективы влияния итогов президентских выборов в США на финансовые рынки и находились в ожидании публикации позднее на неделе отчета о динамике ВВП США за третий квартал и октябрьских данных по американскому рынку труда.

В среду котировки российских суверенных еврооблигаций вновь почти не изменились на фоне умеренного повышения цен UST.

Экономика США в третьем квартале увеличилась на 2,8% в пересчете на годовые темпы, говорится в отчете министерства торговли страны, представившего в среду предварительные данные. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 3%, как и кварталом ранее, согласно данным Trading Economics.

Отчет отраслевой организации ADP, также опубликованный в среду, показал увеличение числа рабочих мест в частном секторе страны в октябре на максимальные с июля 2023 года 233 тыс. Месяцем ранее количество рабочих мест повысилось на пересмотренные вверх 159 тыс. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 113 тыс. мест в октябре.

В четверг ситуация на рынке российских суверенных еврооблигаций не изменилась, в то время как котировки UST немного опустились.

Доходы населения США в сентябре выросли на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, расходы - на 0,5%, сообщило министерство торговли в четверг. Изменение первого показателя совпало со средним прогнозом аналитиков, опрошенных Trading Economics. Также они ожидали, что второй показатель увеличится на 0,4%.

Индекс расходов на личное потребление (индекс PCE) в прошлом месяце увеличился на 0,2% по сравнению с августом, на уровне консенсус-прогноза. Рост в годовом выражении также совпал с ожиданиями, замедлившись до 2,1% - минимума с февраля 2021 года.

В последний торговый день недели цены российских суверенных евробондов почти не изменились относительно предыдущего дня, однако котировки UST умеренно снизились.

Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., сообщило министерство труда страны. Согласно пересмотренным данным, в сентябре показатель вырос на 223 тыс., а не на 254 тыс., как сообщалось ранее. Безработица в стране в прошлом месяце осталась на уровне 4,1%.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение числа рабочих мест на 100 тыс. и сохранение безработицы на прежней отметке, по данным агентства Bloomberg.

Между тем индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing), рассчитываемый Институтом управления поставками (ISM), в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение индекса до 47,6 пункта.

Значение индикатора ниже 50 пунктов говорит о спаде активности в секторе. Индекс остается ниже этой отметки с апреля.

Опубликованные статданные говорят об ослаблении экономической активности в США и укрепляют инвесторов во мнении, что ФРС опустит базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов на следующей неделе, прокомментировала вышедшие в пятницу данные газета The Wall Street Journal.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году опустились в цене за неделю всего на 0,03% - до 70,31% от номинала (их доходность поднялась на 1,7 базисного пункта, составив 8,93% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней на 0,72% - до 73,43% от номинала (их доходность выросла на 9 базисных пунктов и составила 8,29% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 4 базисных пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в стоимости 2,96%, подорожав до 28,99% от номинала (его доходность опустилась на 43,3 базисного пункта и составила 18,52% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году повысились в цене за пять дней на 0,22%, подорожав до 71,33% от номинала (их доходность снизилась на 16,4 базисного пункта - до 28,55% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,38%, до 67,01% от номинала (доходность увеличилась на 31,3 базисного пункта, составив 20,89% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году снизились в цене всего 0,01%, подешевев до 67,46% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 14,09% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась на 0,05% - до 66,66% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.