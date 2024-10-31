Рубль днем немного дешевеет в паре с юанем, несмотря на повышение цен на нефть

Москва. 31 октября. Китайский юань повышается на Московской бирже в четверг днем. Рубль дешевеет, несмотря на рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,619 руб., что на 1,85 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск увеличился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 22 копейки, до 97,16 руб./$1; контракт EURRUBF вырос на 38 копеек, до 105,51 руб./EUR1.

"В среду рубль умеренно укрепился к основным валютам. Отчасти такой динамике мог способствовать рост морских поставок нефти РФ, о котором сообщает Bloomberg. Сегодня курс пары "юань-рубль" находится у 13,58 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. В целом в ближайшее время курс может продолжить двигаться вблизи 13,55-13,65 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Инфляция в РФ с 22 по 28 октября составила 0,27% после 0,20% с 15 по 21 октября, 0,12% с 8 по 14 октября и 0,14% с 1 по 7 октября, сообщил в среду Росстат.

Недельный рост цен почти в 0,3% стал максимальным с начала июля, но тогда он объяснялся индексацией тарифов ЖКХ с 1 июля, а сейчас началом сезонного удорожания плодоовощной продукции и продолжением существенного роста цен на молочную продукцию, в первую очередь на сливочное масло.

С начала месяца рост цен к 28 октября составил 0,73%, с начала года - 6,55%.

Таким образом, даже до обновленного на прошлой неделе прогноза ЦБ по инфляции на 2024 год в 8,0-8,5% осталось менее 2 процентных пунктов (п.п.), то есть в среднем по менее чем 1% роста цен в месяц в ноябре-декабре, что подразумевает средний недельный рост цен в последние два месяца года примерно на 0,2%.

До официального прогноза правительства на 2024 год (7,3%) осталось менее 0,8 п.п. Формально правительство свой прогноз уже не может пересмотреть, так как этот прогноз заложен в проектировки бюджета на следующий год. При этом индексация социальных выплат в любом случае проводится по фактической инфляции, а не по прогнозной.

Из недельных данных за 28 дней октября этого и прошлого годов следует, что на 28 октября годовая инфляция в РФ ускорилась до 8,57% с 8,46% на 21 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и выросла до 8,61% с 8,52% на 21 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Устойчивый экономический рост невозможен при повышенной инфляции, поэтому ЦБ РФ продолжит добиваться достижения таргета в 4%, не допуская компромиссов, так как это максимальный уровень, который можно считать ценовой стабильностью, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на совместном заседании комитетов по финансовому рынку, по бюджету и налогам и по экономической политике Госдумы.

Говоря о ключевой ставке и ее влиянии на инфляцию, глава ЦБ отметила, что она "действенна, как и раньше, механика ее воздействия на инфляцию не изменилась". Однако, подчеркнула Набиуллина, ее "эффекты размыты влиянием других факторов, что в итоге требует более сильного изменения ключевой ставки для того, чтобы достичь требуемого результата".

Крупные экспортеры продолжают исполнять требования по обязательной репатриации и продаже части валютной выручки, даже выше установленных нормативов, кроме того, сообщила Набиуллина.

"Могу сказать, что несмотря на снижение норм продажи абсолютной выручки, у нас большая часть компаний репатриируют и продают даже больше, чем норматив, потому что им нужно здесь рублевые затраты осуществлять и так далее", - сказала она.

Набиуллина вновь отметила, что анализ ЦБ показывает слабое влияние этой меры на курс.

Указ о введении обязательной репатриации и продажи части валютной выручки экспортерами вышел в октябре 2023 года сроком на полгода. Позже его действие было продлено до 30 апреля 2025 года. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки. При этом изначально действовала оговорка, согласно которой не менее 50% средств, полученных - независимо от того, в какой валюте - в соответствии с каждым экспортным контрактом, должны быть реализованы в срок не более 30 дней с момента их получения. В октябре этого года эта планка снижена до 25%.

Требования распространяются на 43 группы компаний, работающих в отраслях топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

Замминистра финансов Алексей Моисеев в июне сообщал, что требования указа исполняются компаниями почти на 100%, некоторые экспортеры даже перевыполняют его. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин также отмечал, что "основная масса наших экспортеров - это законопослушные участники внешнеэкономической деятельности, практически все они возвращают валюту и продают".

Минфин РФ по-прежнему придерживается оценки исполнения федерального бюджета в 2024 году, представленной в сентябре в рамках внесения в Госдуму проекта на новую трехлетку.

"Да, до 1,7% (ВВП - ИФ)", - сказал журналистам замминистра финансов РФ Владимир Колычев, отвечая на вопрос, актуален ли этот прогноз на данный момент. "Мы видим сейчас по исполнению, что цены на нефть пониже, чем было заложено в бюджете, ненефтегазовые доходы повыше, чем мы планировали. Пока, по нашим оценкам, мы выходим примерно совокупно на те же параметры. Но посмотрим", - пояснил замминистра.

Также он объяснил поправку, позволяющую правительству в текущем году заимствовать на внутреннем рынке сверх плана. "Это дает гибкость, потому что мы в точности не знаем, какой будет уровень остатков (бюджетных - ИФ) в конце года, соответственно, эта гибкость позволяет нам такие риски нивелировать", - сказал Колычев.

Цены на нефть остаются в плюсе днем в четверг, инвесторы оценивают перспективы экономики КНР и геополитические риски.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $72,99 за баррель, что на 0,61% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к указанному времени на 0,71%, до $69,09 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в четверг оказывают позитивные статданные из Китая, повышающие оптимизм в отношении экономики КНР - крупнейшего мирового импортера нефти.

Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности Китая в октябре вырос до 50,1 пункта с сентябрьских 49,8 пункта, сообщило Государственное статистическое управление. Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост активности в секторе, ниже - на ослабление. Индикатор поднялся выше этой отметки впервые с апреля.

Трейдеры также продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в четверг рекомендовала жителям десяти населенных пунктов на юге Ливана перебраться к северу от реки Авали в 50 км от границы с Израилем.

Агентство ЭФЭ отмечает, что речь идет о населенных пунктах, расположенных близ городов Тир и Набатия, которые подвергаются наиболее мощным ударам ЦАХАЛа в рамках операции против ливанского шиитского движения "Хезболла".