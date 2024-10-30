Рубль днем почти не меняется в паре с юанем, несмотря на повышение цен на нефть

Москва. 30 октября. Китайский юань лишь слегка повышается на Московской бирже в среду днем; рубль незначительно дешевеет, несмотря на рост нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,584 руб., что на 0,7 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 27 копеек, до 96,88 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 22 копейки, до 104,92 руб./EUR1.

Валютная пара "юань-рубль" будет торговаться в диапазоне 13,5-14 руб. за юань в ноябре с медленным движением к его верхней границе, прогнозирует аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

Сезонный рост предложения иностранной валюты второй месяц подряд проявляется лишь в локальной стабилизации курса рубля. Это может указывать на устойчивость трека к постепенному ослаблению рубля на фоне выраженности проблем с возвратом экспортной выручки из-за вторичных санкций, отмечает эксперт.

По мнению Попова, на возможное продолжение ослабления рубля указывает рост импорта, который активизировался в последние месяцы на фоне сезонных факторов, а также наблюдаемый с начала недели пересмотр вверх стоимости юаневой ликвидности на внутреннем рынке (ставки RUSFAR CNY O/N с 13-14% до 19-20%) после пятничного повышения Банком России стоимости своих юаневых свопов.

"С учетом указанных факторов в ноябре прогнозирую дальнейшее движение биржевого юаня в диапазоне 13,5-14 руб. с медленным дрейфом к верхней границе указанного диапазона на фоне дальнейшего сезонного роста спроса на валюту со стороны импортеров и более медленной адаптации экспортеров к работе в новых условиях, - пишет эксперт ПСБ в обзоре. - Ограничивать скорость ослабления рубля будет заметный профицит внешнеторгового баланса и высокие из-за жесткой денежно-кредитной политики внутренние процентные ставки".

Волатильность рубля в последнее время выросла из-за отсутствия биржевых торгов, но фундаментальные факторы в виде ожиданий по торговому балансу остаются прежними, поэтому прогноз по среднегодовому курсу доллара в районе 96 рублей в 2025 году остается актуальным, заявил журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях бизнес-форума в Танзании.

"Курс и курсообразование очень волатильны, отсутствие биржевых торгов реально снизило емкость валютного рынка, поэтому, конечно, любые крупные покупки или продажи - такой вызов для банков, и поэтому курс достаточно сильно "ходит". Мы ориентируемся на торговый баланс, по торговому балансу прогнозы сохраняются и подтверждаются. Исходя из этого мы фундаментальный курс и прогнозируем. Мы же прогнозируем курс не на основе колебаний потоков и притоков (валюты - ИФ), а с учетом фундаментальных факторов", - сказал министр.

Он утвердительно ответил на вопрос, считает ли министерство еще актуальным среднегодовой прогноз в районе 96 рублей за доллар на 2025 год.

"Да (прогноз актуальный - ИФ). Два месяца назад, когда курс был 91-92 рубля за доллар, вы могли спрашивать, а не сильно ли ослабили курс (рубля в 2025 году - ИФ) в прогнозе, но мой ответ был бы тем же самым", - заявил глава Минэкономразвития.

Как сообщалось, Минэкономразвития прогнозировало (прогноз от сентября) среднегодовой курс доллара в 2024 году на уровне 91,2 руб./$1, в 2025 году - 96,5 руб./$1, в 2026 году - 100,0 руб./$1, в 2027 году - 103,2 руб./$1.

Министерство в сентябре заложило в прогноз, что на конец 2024 года доллар будет стоить 93,8 руб., евро - 102,7 руб., на конец 2025 года доллар - 98,7 руб., евро -109,6 руб., на конец 2026 года доллар - 101,1 руб., евро - 112,3 руб., на конец 2027 года доллар - 105,0 руб., евро - 117,2 руб.

Цены на нефть повышаются в среду после снижения по итогам двух предыдущих сессий, трейдеры ждут публикации данных Минэнерго США о запасах энергоносителей в стране.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $71,89 за баррель, что на 1,1% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,16%, до $67,98 за баррель.

Согласно оценкам Американского института нефти (API), опубликованным накануне, запасы нефти в Штатах на прошлой неделе уменьшились на 573 тыс. баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальные данные министерство энергетики опубликует в среду в 17:30 мск.

Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Ослабление опасений трейдеров в отношении возможности перерастания конфликта на Ближнем Востоке в полномасштабную войну спровоцировало пересмотр размера премии за риск к ценам на нефть, что и привело к их резкому падению в начале этой недели.