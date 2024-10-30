Рублевые корпбонды в среду могут остаться под давлением продаж

Москва. 30 октября. Котировки рублевых корпоративных облигаций в среду могут остаться под давлением продаж на итогах октябрьского заседания ЦБ РФ и сигнала регулятора о вероятном продолжении ужесточения монетарной политики, а также на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры; фактором поддержки выступят подросшие цены на нефть, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Банк России на заседании 25 октября повысил ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (с 19% до 21% годовых), отметив, что инфляция складывается существенно выше июльского прогноза регулятора, также продолжают увеличиваться инфляционные ожидания. В целях сокращения этих показателей ЦБ РФ допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайшем заседании 20 декабря.

В США во вторник просел индекс акций Dow Jones (-0,4%), но подрос S&P 500 (+0,2%) и обновил свой максимум Nasdaq (+0,8%, до 18712,75 пункта). Трейдеры оценивали новую порцию корпоративных отчетов за минувший квартал, а также статданные по экономике США.

Индекс потребительского доверия, рассчитываемый исследовательской организацией Conference Board, в октябре увеличился до максимальных с января 108,7 пункта.

Количество открытых вакансий в США сократилось до минимального за 3,5 года уровня, что говорит об ослаблении спроса на рабочую силу. Этот показатель уменьшился в сентябре на 418 тыс., до 7,443 млн, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Августовское значение числа вакансий было пересмотрено с понижением - до 7,861 млн с 8,04 млн.

Позднее на этой неделе будут опубликованы предварительные данные об изменении ВВП США в III квартале, а также отчет о доходах и расходах американцев, включающий ключевой показатель инфляции, отслеживаемый Федеральной резервной системой. В пятницу Минтруда США обнародует октябрьские данные о количестве рабочих мест в американской экономике.

В Азии в среду преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,8%, австралийский ASX Australia просел на 0,8%, южнокорейский Kospi снизился на 1%, китайский Shanghai Composite - на 1,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,8%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут в пределах 0,1%).

В Японии локомотивом подъема выступают акции технологических и генерирующих компаний.

На нефтяном рынке утром в среду цены корректируются вверх после снижения днем ранее до минимальных уровней с 11 сентября, сообщает MarketWatch. Поддержку рынку оказали, в частности, данные о неожиданном сокращении запасов в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 9:10 МСК в среду составила $71,56 за баррель (+0,7% и -0,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $67,72 за баррель (+0,8% и -0,3% во вторник).

Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за минувшую неделю уменьшились на 573 тыс. баррелей. Аналитики в среднем предполагали повышение на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций 29 октября немного сократилась относительно предыдущего торгового дня, но осталась в области чуть выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 12,565 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 8,274 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продолжили снижение, отыгрывая итоги октябрьского заседания ЦБ РФ.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов во вторник снизился на 0,14% и составил 102,8 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,11%, опустившись до 918,82 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Почта России-БО-002P-03" (-1,3%), "ФСК ЕЭС БО-05" (-0,95%) и "Почта России-БО-002P-02" (-0,94%), а в лидерах повышения - облигации "ГПБ-001Р-17Р" (+0,69%), "СистемаАФК-001Р-07" (+0,44%) и "Газпром капитал БО-03" (+0,44%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Акрон" (MOEX: AKRN) завершило размещение 3-летних облигаций серии БО-001P-05 объемом 12 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 24 октября. По займу предусмотрены переменные ежемесячные купоны, которые будут рассчитываться по формуле: сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из значения ключевой ставки Банка России, плюс спред в размере 1,75% годовых. Выпуск имеет амортизационную структуру погашения: по 10% от номинальной стоимости бондов будет погашено в даты выплаты 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов и 40% от номинала - в дату погашения. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 2-го купона облигаций серии 001Р-33R на уровне 19,83% годовых. РЖД разместили 4-летний выпуск на 25 млрд рублей в начале октября текущего года. Купоны по выпуску переменные и ежемесячные. Формула для расчета: среднее значение RUONIA плюс спред в размере 1,3% годовых. Ставка 1-го купона составляет 19,74% годовых.

АО "ЕнисейАгроСоюз" установило ставку 4-го купона 5-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 400 млн руб. на уровне 25% годовых. Компания разместила выпуск в феврале текущего года по ставке 20% годовых. Ставки 2-20-го купонов рассчитываются по формуле: значение ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 4% годовых. Купоны квартальные. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 5-го, 7-го, 9-го, 11-го, 13-го, 15-го, 17-го и 19-го купонов. Выпуск размещен в рамках программы облигаций птицефабрики объемом 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы бонды могут быть размещены на срок до 10 лет.

ПАО "АПРИ" (MOEX: APRI) установило ставки 9-12-го купонов 4-летних облигаций серии БО-002P-01 объемом 500 млн руб. на уровне 28% годовых. Компания завершила размещение выпуска в январе 2023 года по ставке 24% годовых.

АО "НФК-Структурные инвестиции" ("НФК-СИ", Чебоксары) установило ставку 23-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 98% годовых. Данный купонный период продлится месяц начиная с 22 ноября 2025 года, таким образом, купон с соответствующей ставкой будет выплачен в конце декабря 2025 года. Облигации АО "НФК-СИ" серии 001П-02 являются внебиржевыми, соответственно, отсутствие спекулятивного вторичного рынка позволило перейти на расчет среднегодового значения купонной ставки, которое составит 29% годовых, сообщила компания. Компания начала размещение 10-летних бондов на 200 млн рублей 1 февраля и закончила 18 сентября текущего года. Ставка 1-13-го ежемесячных купонов установлена на уровне 21% годовых, 19-20-го - 24% годовых, 21-го - 25% годовых, 22-го - 30% годовых. Выпуск размещался в рамках программы облигаций компании объемом 3 млрд рублей.

АО "Росгеология" в срок выплатило 11-й купон облигаций с переменными купонами серии 001Р-02 на сумму 106,02 млн рублей. Трехлетний выпуск биржевых облигаций на 6 млрд рублей был размещен в декабре 2023 года (с погашением в ноябре 2026 года). Купоны по займу переменные и ежемесячные, рассчитываются как среднее значение ключевой ставки ЦБ плюс премия 2,5% годовых. Ставка 11-го купона составила 21,5% годовых. Не считая выпуска классических облигаций, находящегося в дефолте (в середине октября "Росгео" допустила дефолт по выплате номинальной стоимости классических бондов 1-й серии на 6 млрд рублей из-за отсутствия денежных средств в связи с западными санкциями, о чем компания заранее уведомила еще в сентябре), данный флоатер - последний выпуск облигаций компании в обращении.