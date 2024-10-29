Цены евробондов РФ во вторник преимущественно немного повысились, несмотря на снижение на рынке UST

Москва. 29 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник преимущественно немного повысились, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели на 5,4 базисного пункта - до 70,29% от номинала (их доходность поднялась на 0,8 базисного пункта, составив 8,92% годовых). Облигации с погашением в 2042 году опустились в цене всего на 0,7 базисного пункта - до 74,0% от номинала (доходность повысилась на 0,1 базисного пункта, до 8,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4,3 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подорожал за день на 80,2 базисного пункта - до 28,95% от номинала (его доходность уменьшилась на 46,4 базисного пункта и составила 18,5% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году выросли в цене на 16,8 базисного пункта - до 71,32% от номинала (их доходность снизилась на 17,5 базисного пункта, составив 28,28% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подорожали на 5 базисных пунктов - до 67,24% от номинала (доходность уменьшилась на 3,2 базисного пункта, составив 20,63% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году поднялись в цене всего на 0,1 базисного пункта, до 67,46% от номинала (их доходность уменьшилась также на 0,1 базисного пункта - до 14,05% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 0,4 базисного пункта - до 66,66% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 29 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют умеренное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Кроме того, внимание участников рынка на этой неделе направлено на отчет о динамике ВВП США за третий квартал и октябрьские данные по американскому рынку труда.