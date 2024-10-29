Ключевые события вторника в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- индекс потребительского климата GfK Германии за ноябрь;

- торговый баланс США в сентябре;

- индекс потребительского доверия США в октябре;

- число открытых вакансий в США от JOLTS в сентябре;

- финансовые результаты "Юнипро" за 3К24 по РСБУ;

- финансовые результаты МКПАО "Яндекс" за 3К24 по МСФО;

- совет директоров "Газпрома" рассмотрит изменения в инвестпрограмму и финансовый план на 2024 год;

- квартальные результаты Alphabet Inc., Visa Inc., Advanced Micro Devices, McDonald''s Corp., Pfizer Inc., HSBC, PayPal Holdings, BP plc, D.R. Horton Inc., Electronic Arts.

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