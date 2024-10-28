Цены евробондов РФ в понедельник преимущественно чуть снизились вслед за умеренным снижением на рынке UST

Москва. 28 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в понедельник преимущественно немного понизились вслед за снижением цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подорожали на 1,1 базисного пункта до 70,34% от номинала (их доходность опустилась на 0,1 базисного пункта, составив 8,91% годовых). Облигации с погашением в 2042 году подешевели на 0,8 базисного пункта до 74,01% от номинала (доходность повысилась на 0,3 базисного пункта, до 8,2% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 0,8 базисного пункта). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году подешевел за день всего на 0,4 базисного пункта - до 28,15% от номинала (его доходность увеличилась на 1,1 базисного пункта и составила 18,96% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году упали в цене на 1,3 базисного пункта - до 71,15% от номинала (их доходность выросла на 6,9 базисного пункта, составив 28,46% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 7,7 базисного пункта - до 67,19% от номинала (доходность увеличилась на 7,4 базисного пункта, составив 20,66% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2029 году опустились на 0,5 базисного пункта, до 67,46% от номинала (их доходность выросла на 1,1 базисного пункта - до 14,05% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году уменьшилась на 3,9 базисного пункта - до 66,65% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 28 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в понедельник демонстрируют умеренное снижение в ожидании очередного заседания Федеральной резервной системы, которое состоится 6-7 ноября, и президентских выборов в США, которые пройдут 5 ноября.

Кроме того, внимание участников рынка на этой неделе направлено на отчет о динамике ВВП США за третий квартал и октябрьские данные по американскому рынку труда.