Рынок акций РФ в пятницу упал к 2660п по индексу МосБиржи после роста ставки ЦБ РФ до 21%, неделю закрыл в "минусе"

Москва. 25 октября. Рынок акций РФ в пятницу ощутимо просел после известий, что ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку сразу на 2 процентных пункта (до 21% годовых) и сохранить "ястребиный" сигнал по дальнейшей ДКП, индекс МосБиржи под давлением возросших распродаж пробил рубеж 2700 пунктов и скатился в район 2660 пунктов (минимум с 13 сентября). Лидировали в снижении бумаги МКПАО "ВК" (MOEX: VKCO) (-5,5%) и расписки Ozon (MOEX: OZON) (-4,5%).

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2660,36 пункта (-2,1%), индекс РТС - 866,98 пункта (-2,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 26 октября, составил 96,6657 руб. (-7,45 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 3,3-3,6%, официальный курс доллара от ЦБ РФ подрос на 0,25 рубля.

Совет директоров Банка России 25 октября 2024 года принял решение повысить ключевую ставку на 200 б.п., до 21,00% годовых. При этом ЦБ РФ сохранил "ястребиный" сигнал по ставке: регулятор допускает возможность ее дальнейшего повышения на ближайшем заседании.

По оценке ЦБ РФ, средняя ключевая ставка до конца 2024 года составит 21,0-21,3%, то есть возможно очередное ее повышение на последнем в этом году заседании совета директоров в декабре. Прогноз по средней ключевой ставке в текущем году был повышен до 17,5% с 16,9-17,4%. Как следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ, средняя ключевая ставка в 2025 году составит 17-20% (ранее - 14-16%), в 2026 году - 12-13% (ранее - 10-11%). Также Банк России повысил прогноз по инфляции на 2025 год до 4,5-5% с 4-4,5%.

Подешевели в пятницу также акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-4%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-3,8%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-3,8%), ПАО "Группа Позитив" (-3,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-3,7%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-3,6%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-3,4%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-2,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-2,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,4%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-2,4%), "ЛУКОЙЛа" (-2,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-2% и -2,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,7%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,7%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,1%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ за девять месяцев 2024 г. выросла в 5,1 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 24,7 млрд руб., говорится в отчете компании. Выручка составила 34,9 млрд руб. (+12,2%).

Совет директоров ПАО "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) (6794,5 рубля) рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2024 года в размере 514 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила компания. Внеочередное собрание акционеров для утверждения промежуточных дивидендов созывается на 5 декабря в заочной форме.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс МосБиржи завершил неделю спадом ниже 2700 пунктов. Рынок был готов к повышению ключевой ставки, но ЦБ принял решение жестче базовых ожиданий, не просто выведя ставку на 21%, но и не исключив ее дальнейшего повышения. Такой высокий уровень ставок означает замедление экономической активности, снижение доступности кредитования, более дорогое обслуживания долга, полагает эксперт.

Новые западные санкционные угрозы, о которых стало известно на днях, также добавили сомнений покупателям российских акций. К тому же мог сказаться и фактор пятницы, когда инвесторы нередко откладывают покупки на начало следующей недели из-за опасений реализации какого-либо негатива в выходные дни. Мировые рынки в пятницу, напротив, были оптимистичны. Статистика по заказам на товары длительного пользования в США за сентябрь вышла лучше ожиданий аналитиков.

"Первая реакция рынка на повышение ключевой ставки ЦБ несет в себе немалую долю эмоций, на будущей неделе они улягутся, и на наш взгляд, скорее можно предполагать новые попытки рынка продвинуться выше 2700 пунктов, чем развитие сценария распродаж. Прогноз по индексу МосБиржи на 28 октября - 2650-2750 пунктов", - считает Шепелев.

По словам директора офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка (MOEX: ROSB) Евгения Кошелева, действие и аргументация ЦБ РФ укладываются в рамки прогноза, за исключением сохранившегося сигнала о возможности повышения ставки в декабре. Значительное отклонение экономики РФ от сбалансированного роста сохраняется и поддерживается избыточным бюджетным стимулом, также весомым фактором являются завышенные инфляционные ожидания.

Кроме того, регулятор повысил прогноз по инфляции на декабрь 2024 года до 8,0-8,5% и на декабрь 2025 года до 4,5-5%. Тем самым ЦБ РФ подчеркнул проблему со скорой достижимостью инфляционной цели в 4,0%.

Говоря о сигнале на декабрь, Банк России придерживался той же риторики, которую использовал в июле и сентябре, допустив повышение ключевой ставки на последующих заседаниях. В терминологии регулятора это наиболее "жесткая" формулировка, указывающая на его готовность к дальнейшему ужесточению ДКП.

"Мы пока не спешим повышать прогноз пикового уровня ключевой ставки ЦБ выше 21,0%, оставляя дальнейшее ужесточение лишь для рисковых сценариев. Однако на горизонте 2025 года видим ограниченный потенциал для снижения ставки со средним значением вблизи верхней границы регулятора (20,0%). Окончание текущего года и первая половина 2025 года пройдут в режиме рекордно высоких ставок, так как в свете высокой инфляции и инфляционных ожиданий возврат доверия к целевому уровню 4,0% займет продолжительное время (в первую очередь, через охлаждение экономической активности на стороне частного спроса). Лишь ко второму полугодию 2025 года просматриваются сценарии для поступательного снижения процентных ставок, что сохраняет краткосрочные депозиты и инструменты с плавающими процентными ставками наиболее интересными инструментами для инвестиций", - считает Кошелев.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ на следующей неделе продолжит оценивать итоги заседания ЦБ РФ, который сохранил сигнал о возможности дальнейшего ужесточения монетарной политики. Подобный сценарий в целом негативен для акций и предупреждает о сохранении понижательных рисков в ближайшие месяцы, но нельзя исключать, что инвесторы будут действовать по сентябрьскому сценарию и вернутся к покупкам в надежде на завершение цикла повышения ставки в начале следующего года.

Позитивный сигнал, в частности, поступит в случае стабилизации индекса МосБиржи выше 2890 пунктов, с перспективой движения в район 3000 пунктов. В то же время падение ниже 2680 пунктов может предвещать движение индекса к годовому минимуму 2512 пунктов. Следующая рабочая неделя будет удлиненной: торги перед выходным днем в понедельник, 4 ноября, будут проходить в субботу, 2 ноября, напомнила аналитик.

Как отмечает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк, Банк России повысил ставку и увеличил жесткость комментариев в пресс-релизе, подчеркнув, что инфляция складывается существенно выше прежнего прогноза. В условиях перегрева экономики и новых вводных по бюджету РФ необходимо дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики. Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки в декабре до 22% или 23%, если ориентироваться на его новый макропрогноз.

"Решение и комментарии Банка России полностью соответствуют нашим ожиданиям. В декабре по-прежнему считаем вероятным повышение ключевой ставки до 22%, но итоговое решение будет зависеть от того, насколько быстро экономика отреагирует на новый этап в ужесточении ДКП Банком России. Если макроэкономическая статистика не станет менее проинфляционной, в декабре не исключено и более существенное повышение ключевой ставки. Ожидаем, что ключевая ставка в 2025 году в среднем будет составлять 20,3%, при этом инфляция снизится до 6% г/г", - считает Ващелюк.

Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ "Финам" Ольга Беленькая также полагает, что новый прогноз ЦБ РФ предполагает высокую вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки до конца года и ее весьма медленное снижение в 2025 году. С учетом прогнозируемой средней инфляции (2024 год - 8,2-8,4%, 2025 год - 6,1-6,8%), реальная ключевая ставка прогнозируется в 2025 году выше 10%, что очень много.

"Частные компании без большой финансовой "подушки" и связи с государством могут не пережить длительный период высоких процентных ставок, однако уже и со стороны ОПК звучат опасения. На днях глава "Ростеха" Сергей Чемезов заявил, что высокая стоимость денег - "серьезный тормоз для дальнейшего роста промышленности". Напряженность ситуации связана с тем, что ЦБ приходится компенсировать все более жесткой ДКП те проинфляционные факторы в экономике, которые находятся вне зоны его контроля. Риск состоит в том, что заградительно высокий уровень ключевой ставки в сочетании с повышением налоговой нагрузки на бизнес с 2025 года может привести к сокращению частных инвестиций, а возможно, и к закрытию части бизнеса. Это может негативно повлиять на будущее предложение и развитие экономики и увеличить риски рецессии или стагфляции", - считает Беленькая.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,6%, австралийский ASX Australia подрос на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,6%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), стагнирует Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1-0,3%) и "плюсуют" США (индексы к 18:50 МСК выросли на 0,6-1,3% во главе с Nasdaq, просел на 0,1% Dow).

Парламентские выборы в Японии состоятся на ближайших выходных, и инвесторы оценивают вероятность потери правящей партией большинства в нижней палате, что может повысить политическую неопределенность в стране и стать препятствием для нормализации денежно-кредитной политики, пишет Trading Economics.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в пятницу оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых. Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 700 млрд юаней ($98,25 млрд). С учетом того, что в октябре истекает срок погашения кредитов на 789 млрд юаней, чистый отток средств из банковской системы составит 89 млрд юаней.

Индекс потребительского доверия в Великобритании в октябре опустился до минус 21 пункта с минус 20 пунктов месяцем ранее, сообщается в отчете GfK NOP Ltd. Значение индекса обновило минимум с декабря прошлого года и совпало с ожиданиями аналитиков, опрошенных Trading Economics.

Негативным фактором стали ожидания повышения налогов, которое может быть заложено в бюджет Великобритании на следующий год. Бюджет будет представлен на следующей неделе.

На нефтяном рынке к вечеру в пятницу цены подросли в рамках коррекции.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $75,93 за баррель (+2,1% и -0,8% накануне), декабрьская цена WTI - $71,73 за баррель (+2,2% и -0,8% в четверг).

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.

Палестинское движение ХАМАС обратилось к России, Китаю и Алжиру с просьбой содействовать прекращению огня в секторе Газа, заявил член политбюро организации Усама Хамдан в интервью телеканалу Al Mayadeen.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-7%), "ТГК-14" (MOEX: TGKN) (-6,4%), ПАО "ЮТэйр" (MOEX: UTAR) (-6%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-5,7%), "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC)) (-5,4%), бумаги "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-5,4%), ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (-5,4%), ПАО "Наука-связь" (MOEX: NSVZ) (-5,3%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-5,3%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (-5,1%), "Соллерса" (MOEX: SVAV) (-5,1%).

ПАО "Авиакомпания ЮТэйр" в январе-сентябре 2024 года получило чистый убыток по РСБУ в размере 244,2 млн рублей против 6,3 млрд рублей чистой прибыли за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. Выручка увеличилась на 20,9% (до 59,2 млрд рублей), при этом себестоимость продаж выросла на 28,6% (до 57,9 млрд рублей). В результате валовая прибыль сократилась в 2,5 раза, до 2,6 млрд рублей.

Кроме того, прочие доходы авиакомпании упали в 35 раз (с 5 млрд рублей до 144 млн рублей), а прочие расходы - только на 40% (до 2,2 млрд рублей). Это также повлияло на получение чистого убытка.

Кредиторская задолженность компании выросла с 13,6 млрд рублей на 31 декабря 2023 года до 16,3 млрд рублей на 30 сентября 2024 года, дебиторская - с 21,4 млрд рублей до 28 млрд рублей.

ПАО "ТГК-2" в январе-сентябре 2024 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 708,98 млн рублей, что на 36,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, сообщается в отчете компании.

Чистая прибыль ПАО "Россети Московский регион" (MOEX: MSRS) (-3,5%) по РСБУ за январь-сентябрь составила 20,5 млрд руб., сообщается в отчетности компании. Это всего на 0,73% меньше показателя аналогичного периода 2023 года.

Совет директоров ПАО "Эйч Эф Джи" (MOEX: HNFG) (-2,1%, до 578,5 рубля) (головная компания торговой марки ритейлера Henderson) на заседании 24 октября рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2023 года из расчета 8,38 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Также совет директоров рекомендовал промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 9,62 рубля на акцию. Собрание акционеров по этим вопросам состоится 29 ноября.

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+7,4%), ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+4,8%), ПАО "Завод им. Лихачева" (MOEX: ZILL) (+3%), ПАО "Россети Центр" (MOEX: MRKC) (+2,9%), ПАО "Мордовская энергосбытовая компания" (MOEX: MRSB) (+2,8%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 122,7 млрд рублей (из них 18,46 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 16,39 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 13,01 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").