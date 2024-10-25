Рубль утром укрепляется к юаню перед заседанием ЦБ и налоговыми выплатами октября

Москва. 25 октября. Китайский юань снижается на Московской бирже утром в пятницу. Рубль дорожает перед заседанием Банка России по ключевой ставке и в рамках подготовки экспортеров к налоговым выплатам октября. В понедельник, 28 октября, им предстоит перечислить в бюджет налог на прибыль, НДС, НДФЛ, акцизы, НДД и страховые взносы.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,54 руб. (-0,9 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 0,52 коп. выше уровня действующего официального курса.

Пара "юань-рубль", вероятно, будет торговаться в диапазоне 13,3-13,6 руб./юань в ближайшие дни, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Биржевой и внебиржевой курсы юаня третий день подряд оставались "приклеенными" к району 13,5 руб., отражая ограниченность увеличения предложения валюты перед налоговыми выплатами 28 октября, лишь нивелирующую устойчивый спрос со стороны импорта. Внешний фон также не предоставляет пока явных поводов для формирования направленного движения. В целом валютный рынок находится в состоянии баланса. Мы по-прежнему рассчитываем на небольшое восстановительное движение рубля в канун налоговых выплат. На пятницу-понедельник целевым видим диапазон 13,3-13,6 руб.", - пишет эксперт в материале банка.

Также Локтюхов указывает, что после прохождения налогового периода вероятно возобновление тенденции к плавному ослаблению рубля (движение к отметке 14 руб. за юань), экономически оправданному на фоне более низких цен на нефть и ограниченности возможностей по наращиванию экспорта энергоносителей при высокой доле рублевых расчетов с одной стороны и сезонно высокого внутреннего потребления с другой.

Совет директоров Банка России на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об уровне ключевой ставки.

Большинство аналитиков ждут повышения ставки ЦБ на 100 базисных пунктов (б.п.) - до 20% и сохранения жесткого сигнала о будущей направленности денежно-кредитной политики (ДКП). При этом некоторые эксперты допускают больший шаг повышения - сразу на 200 б.п. - до 21%.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по ДКП будет опорным, то есть помимо публикации пресс-релиза и проведения пресс-конференции председателя Банк России также представит среднесрочный макроэкономический прогноз. Резюме обсуждения ключевой ставки и комментарий к среднесрочному прогнозу ЦБ опубликует 6 ноября 2024 года.

Решение по ключевой ставке на октябрьском заседании не предопределено, регулятор будет рассматривать весь комплекс факторов и вышедших данных, заявила перед началом недели "тишины" председатель Банка России Эльвира Набиуллина. "Безусловно, будем рассматривать, как вышедшие новые данные влияют на наш прогноз, с тем, чтобы принять выверенное решение по ключевой ставке. Конечно, текущая инфляция, и динамика инфляционных ожиданий, и темпы роста кредитования, и внешние факторы во многом подтверждают те соображения, которые были у нас в сентябре, когда мы повышали ключевую ставку. Но еще раз, решение не предопределено. Будем смотреть на весь комплекс факторов на следующей неделе", - сказала Набиуллина на прошлой неделе.

Годовая инфляция на 21 октября, исходя из расчетов на основе данных Росстата, символически замедлилась до 8,46% с 8,47% на 14 октября, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и также символически выросла до 8,52% с 8,51% на 14 октября, если ее высчитывать из среднесуточных данных за весь октябрь 2023 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития).

Инфляционные ожидания населения РФ в октябре выросли до 13,4% с 12,5% в сентябре, показав максимальный прирост с декабря 2023 года. Ценовые ожидания предприятий в октябре росли второй месяц подряд, они вернулись к средним уровням IV квартала 2023 года и находятся существенно выше значений 2017-2019 годов, когда инфляция была вблизи цели, отмечал ранее регулятор.

ЦБ в сентябре 2024 года повысил ключевую ставку на 100 б.п. - до 19%, допустил возможность ее повышения на ближайшем заседании. Требуется дополнительное ужесточение ДКП, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году, заявил тогда Банк России.

Цены на нефть эталонных марок умеренно растут утром в пятницу после снижения по итогам двух предыдущих сессий.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $74,77 за баррель, что на 0,54% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 0,52%, до $70,55 за баррель.

Давление на нефтяные котировки накануне оказали слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что недавняя ликвидация главы политбюро ХАМАС Яхьи Синвара дает Израилю возможность для согласования условий возвращения заложников из Газы и завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

Говоря о планируемом Израилем ответе на проведенный Ираном ракетный обстрел израильской территории, Блинкен напомнил, что сторонам нужно избегать эскалации.