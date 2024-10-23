Рынок акций РФ в среду просел ниже 2735п по индексу МосБиржи во главе с "НОВАТЭКом", подрос "Русал"

Москва. 23 октября. Рынок акций РФ в среду снизился вторые торги подряд на фоне ухудшения внешней фондовой и нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent просел к $75 за баррель), а также сохраняющихся ожиданий повышения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании регулятора 25 октября. Индекс МосБиржи опустился ниже 2735 пунктов во главе с бумагами "НОВАТЭКа" (-3,4%); подросли бумаги "Русала" (+1,2%) вслед за ценами на алюминий.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2734,93 пункта (-0,7%), индекс РТС - 891,54 пункта (-0,8%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 24 октября, составил 96,6379 руб. (+4,61 копейки).

Подешевели также акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-2,9%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,6%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-2,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (-1,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3% и -1,1% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,9% и -0,9% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,4%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,4%), бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-0,3%).

Поддержку акциям "Полюса" с утра оказывали дивидендные новости и рост цен на золото до нового максимума, после чего стоимость драгметалла скорректировалась (цена достигала $2772,6 за унцию, а вечером откатилась к $2735).

Совет директоров "Полюса" рекомендовал выплатить по результатам 9 месяцев 2024 года дивиденды в размере 1301,75 рубля на акцию, сообщила компания. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 13 декабря.

В случае утверждения объем дивидендов составит 30% от скорректированной EBITDA "Полюса" за последние 4 квартала (9 месяцев 2024 года и IV квартал 2023 года), что соответствует дивполитике компании. Для сравнения: опрошенные "Интерфаксом" аналитики оценивали возможные промежуточные дивиденды "Полюса" в диапазоне 1000-1350 рублей на акцию. В последний раз "Полюс" платил дивиденды по результатам первого полугодия 2021 года.

Подорожали в среду акции ОК "Русал" (+1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%).

Электростанции "Русгидро" за 9 месяцев года увеличили производство электроэнергии на 3,3%, до 109,5 млрд квт.ч, сообщила компания.

ПАО "РусГидро" ожидает до конца года директиву по дивидендам за 2023 год, сообщил "Интерфаксу" гендиректор компании Виктор Хмарин. "Есть вопросы собственника, есть вопросы менеджмента. Я считаю, что платить дивиденды при сегодняшней стоимости кредитов - достаточно сложный вопрос", - оценил Хмарин возможность выплаты. "Это директивный вопрос, зависит от правительства", - заключил он.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи провел среду в минорном настроении, опустившись ниже 2740 пунктов под влиянием изменения рыночной конъюнктуры и новостного фона.

Новости принесли санкционный негатив: министр финансов США Джанет Йеллен анонсировала на следующей неделе ужесточение санкций против России. Ранее стало известно, что очередной пакет санкций ЕС будет нацелен против российского экспорта СПГ. Вечером в среду будет опубликована "Бежевая книга" ФРС, которая дает общее представление об экономических тенденциях и проблемах Штатов. Из публикаций четверга интерес представляют предварительные индексы деловой активности PMI в производстве и секторе услуг еврозоны и США, напомнил эксперт.

На российском рынке в четверг Henderson (MOEX: HNFG) проведет "День инвестора" и раскроет операционные показатели за сентябрь, компания X5 Group опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал. Инвесторы могут занять выжидательную позицию накануне заседания ЦБ РФ по ключевой ставке. Прогноз по индексу МосБиржи на 24 октября - 2700-2800 пунктов, считает Шепелев.

По словам руководителя отдела по управлению акциями УК "Первая" Антона Кравченко, индекс МосБиржи в среду продолжил снижение. После закрытия основных торгов выйдут очередные данные по недельной инфляции в РФ, которые будут задавать тон рыночным настроениям в преддверии заседания Банка России в ближайшую пятницу. Российский рынок постепенно входит в период публикации корпоративных отчетностей: компании раскрывают результаты за 9 месяцев и III квартал.

В лидерах роста второй день подряд выступили акции "Русала", которые реагируют на рост биржевых цен на алюминий и на планы по запуску в I квартале 2025 года промкомплекса Тайшетского завода. На этом фоне растут и акции материнской "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+1,8%). Ценовая конъюнктура золота на неделе увеличила рыночную капитализацию ПАО "Полюс", акции которого также поддержали рекомендации совета директоров выплатить дивиденды в размере 1301,75 рублей на акцию.

В аутсайдерах в среду выступили акции ряда закредитованных компаний под давлением ожиданий роста ключевой ставки ЦБ РФ в пятницу ("М.Видео" (MOEX: MVID), МТС, "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH)). "Селигдар" (MOEX: SELG) (-3,5% в среду) продолжает терять рыночную капитализацию из-за опубликованного ранее слабого операционного отчета, в рамках которого производство золота и олова за 9 месяцев сократилось на 5% и 22% соответственно, а также наличия "золотого долга", проценты по которому увеличиваются в условиях текущего роста цен на драгметалл, отмечает Кравченко.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ в среду умеренно просел вместе с мировыми площадками, не найдя новых "бычьих" драйверов движения.

Акции "Русала" и En+ Group подросли вслед за ценами на алюминий, которые в среду приблизились к октябрьскому пику в районе $2700 за тонну, в случае преодоления которого могут направиться к максимумам с июня текущего года, а далее - к самой высокой отметке года $2740 за тонну. "ЛУКОЙЛ" (MOEX: LKOH) готовится в пятницу дать дивидендную рекомендацию за 9 месяцев текущего года. В конце августа "ЛУКОЙЛ" опубликовал финансовые результаты за I полугодие по МСФО, согласно которым чистая прибыль компании выросла на 4,6% г/г (до 591,5 млрд руб.), при увеличении EBITDA на 13,1% г/г, а выручки - на 20,2% г/г. Годом ранее промежуточные выплаты "ЛУКОЙЛа" составили 447 руб. на бумагу и можно предположить, что на этот раз дивиденды могут составить порядка 500 руб. с потенциальной доходностью около 7-7,5%. Фундаментально котировкам для продолжения роста, вероятно, понадобится повышение на российском фондовом рынке в целом, стабильные цены на нефть и отсутствие разочарований в отношении дивидендов. Потенциальный уровень промежуточных дивидендов "ЛУКОЙЛа", скорее всего, будет более чем в два раза ниже ключевой процентной ставки, что ограничивает позитивный эффект выплат на акции, но все же добавляет компании инвестиционной привлекательности, считает аналитик.

Мировые рынки в конце месяца, похоже, переходят к более коррекционным настроениям. Индекс МосБиржи приблизился к краткосрочной поддержке 2720 пунктов, пробой которой может как минимум на время увести его ниже 2700 пунктов. Долларовый РТС, в то же время, вновь подходит к годовому минимуму 877 пунктов. На российском рынке опасаются сохранения жесткого тона ЦБ РФ в пятницу, но по-прежнему обращают внимание на отдельные корпоративные истории, среди которых в среду были представители сектора металлургии, заключила Кожухова.

В Азии в среду преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 0,8%, австралийский ASX Australia подрос на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 1,1%, китайский Shanghai Composite вырос на 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,3%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE просели на 0,2-0,5%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 0,6-0,9% во главе с Nasdaq).

В Японии инвесторы проявляют осторожность в преддверии внеочередных парламентских выборов, назначенных на 27 октября, пишет Trading Economics. Есть опасения, что правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции партия "Комэйто" могут потерять большинство в нижней палате, что усилит политическую нестабильность.

На нефтяном рынке в среду цены снижаются после роста днем ранее, вечером негатива добавила статистика о росте запасов сырья в США.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $75,06 за баррель (-1,3% и +2,4% накануне), декабрьская цена фьючерса на WTI - $70,78 за баррель (-1,3% и +2,4% во вторник).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 5,47 млн баррелей. Эксперты ожидали роста запасов нефти на 0,7-1 млн баррелей.

Днем ранее Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в Штатах за минувшую неделю выросли на 1,64 млн баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились "префы" ПАО "Светофор Групп" (MOEX: SVET) (-6,8%), расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-5,1%), акции "Росгосстраха" (MOEX: RGSS) (-4,5%), "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-4,4%), "префы" "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-4,2%), бумаги "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3,8%), "Селигдара" (-3,5%), "М.Видео" (-3,5%), Совкомбанка (MOEX: SVCB) (-3,4%).

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+9,8%), "префы" банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) (+3,1%), ПАО "Куйбышевазот" (MOEX: KAZT) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 58,97 млрд рублей (из них 13,03 млрд рублей пришлось на акции "Полюса", 6,18 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 5,55 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").