Рубль во вторник немного подешевел в паре с юанем, несмотря на уверенный рост нефти

Москва. 22 октября. Китайский юань укрепился на Московской бирже по итогам торгов во вторник. Рубль немного подешевел, несмотря на уверенный рост цен на нефть. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,542 руб., что на 4,15 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 23 октября на 49,94 копейки, до 96,5918 руб./$1, и увеличил курс евро на 46,44 копейки, до 104,866 руб./EUR1.

"Рубль начал неделю слабо, несмотря на приближающийся налоговый период. Юань на Московской бирже снова выше 13,5 руб., фьючерсные контракты на доллар и евро сегодня показали рост на 0,5-0,7%. Фактическое игнорирование рублем локальной поддержки может указывать на силу факторов давления и вероятность дальнейшего ослабления российской валюты по завершении налогового периода. Повышенный спрос на иностранные деньги формируется под влиянием изменения экспортно-импортных потоков - если первые сокращаются и в объемах, и в стоимостном выражении, то импорт, напротив, активно восстанавливается. Не в пользу рубля и повышенные бюджетные расходы. Сдерживать девальвацию может жесткий курс денежно-кредитной политики, который Банк России может усилить еще одним повышением ключевой ставки на пятничном заседании. По мере приближения пика налогового периода рубль может эпизодически оттеснять юань к 13,3, доллар может отходить ближе к 95. Верхние границы краткосрочного прогноза - 13,7 руб./юань и 97 руб./$1 соответственно", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев.

Банк России поддерживает ранее принятые правительством решения по либерализации режима обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупных экспортеров, но не комментирует вопрос о возможности дальнейших шагов в этом направлении.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 г. В апреле 2024 г. мера была продлена на год, до 30 апреля 2025 г. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки.

"Мы поддерживаем принятые решения по снижению порога и увеличению сроков зачисления выручки. Это облегчает трансграничные платежи и снижает нагрузку на экспортеров", - сказал в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

На вопрос о том, может ли быть еще раз снижен этот порог в оставшийся до истечения срока действия указа период, Габуния ответил: "Дальше будем наблюдать. Но не мы принимаем такие решения. Это компетенция правительства".

Зампред ЦБ также прокомментировал процесс курсообразования на внутреннем валютном рынке после того, как в июне этого года из-за санкций против группы "Московской биржи" (MOEX: MOEX) были прекращены биржевые торги долларом и евро.

"Для того, чтобы все понимали, как устанавливаются курсы доллара и евро после прекращения биржевых торгов, мы опубликовали методологию расчета этих курсов на нашем сайте. То есть сделали прозрачным этот процесс, и он абсолютно не является волюнтаристским. Мы используем подход, аналогичный тому, что применялся при расчете курсов на основе биржевых торгов, то есть определяем средневзвешенный по объему курс. Чтобы приблизить условия расчета к биржевому рынку и исключить различные аномалии, мы заложили в методику алгоритмы отсечения нетипичных значений. Данные для расчета мы берем из банковской отчетности", - сказал Габуния.

"Возможность по своему желанию установить курс, который будет отличаться от условий, сложившихся на внебиржевом рынке, исключена", - заявил он.

Россия сохраняет "очень крепкий торговый баланс", волатильность рубля сильно повысилась, что связано с текущими финансовыми потоками и вопросами курсообразования, но фундаментально курс остается в рамках прогноза, заявил во вторник журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС в Казани.

"Есть среднегодовой курс, есть на конец года прогноз. Мы смотрим на текущий торговый баланс в первую очередь и понимаем, что фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали", - прокомментировал он вопрос о том, что в прогнозе по курсу доллара на 2024 год Минэкономразвития закладывало 93,8 руб. на конец года, а сейчас курс уже в районе 96 рублей.

"То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, нормально идет экспорт, идет импорт", - добавил министр.

"Да, по разным странам есть определенные вопросы - влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то других обстоятельствах у нас импорт был бы побольше, и экспорт был бы побольше. Но в общем ситуация складывается так, как мы прогнозировали", - заявил Решетников.

Подъем цен на нефть эталонных марок ускорился вечером во вторник.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 мск повысились на 2,3%, до $76 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросла к указанному времени на 2,64%, до $72,4 за баррель.

Участники рынка продолжают оценивать ситуацию на Ближнем Востоке и ждать действий Израиля в ответ на ракетную атаку Ирана, осуществленную 1 октября.

Также инвесторы все меньше ожидают агрессивных действий Федрезерва по смягчению денежно-кредитной политики. Сейчас оценка вероятности снижения ставки на ноябрьском заседании на 25 базисных пунктов составляет почти 90%, тогда как еще несколько недель назад многие надеялись на более активное снижение, на 50 б.п. Низкие ставки оказывают стимулирующее воздействие на экономику и положительно сказываются на спросе на топливо.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно выросли во вторник относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 21 октября опустилась на 11 базисных пунктов - до 18,64% годовых. Срочная версия RUONIA на один месяц поднялась на 1 базисный пункт - до 18,63% годовых, версия на три месяца повысилась на 3 базисных пункта, до 18,36% годовых. Срочная версия RUONIA на срок шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и во вторник составила 17,65% годовых.

Банк России во вторник, 22 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 916,3 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 2 трлн 916,3 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 октября, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 142,7 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 3 трлн 142,7 млрд рублей) в среднем по ставке 18,87% годовых.