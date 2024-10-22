Рубль днем дешевеет в паре с юанем, несмотря на положительную динамику на рынке нефти

Москва. 22 октября. Китайский юань укрепляется на Московской бирже во вторник днем. Рубль дешевеет, несмотря на позитивную динамику на рынке нефти. Курс юаня в 15:00 мск составил 13,5415 руб., что на 4,1 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос относительно закрытия предыдущего торгового дня на 36 копеек, до 96,4 руб./$1; контракт EURRUBF увеличился на 13 копеек, до 104,27 руб./EUR1.

"Рубль в понедельник ослабел против юаня в рамках коррекции. Впрочем, по официальным курсам ЦБ, российская валюта вчера укрепилась к доллару и евро. Сегодня курс пары "юань-рубль" находится у 13,54 руб./юань. Другие курсы валют EM с утра двигаются разнонаправленно. Вероятно, пятничное существенное укрепление рубля было связано с разовой продажей валюты экспортерами для более ранней подготовки к уплате налогов. На этом фоне курс в ближайшие дни вряд ли вновь уйдет к отметке в 13,3 руб./юань", - полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Банк России поддерживает ранее принятые правительством решения по либерализации режима обязательной репатриации и продажи валютной выручки крупных экспортеров, но не комментирует вопрос о возможности дальнейших шагов в этом направлении.

Требование об обязательной репатриации и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 г. В апреле 2024 г. мера была продлена на год, до 30 апреля 2025 г. Изначально экспортеры были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам, и продавать на внутреннем рынке 90% этой суммы. В конце июня правительство объявило о снижении порога с 80% до 60%, а уже в июле - до 40%, то есть экспортерам в обязательном порядке нужно продавать на рынке 36% валютной выручки.

"Мы поддерживаем принятые решения по снижению порога и увеличению сроков зачисления выручки. Это облегчает трансграничные платежи и снижает нагрузку на экспортеров", - сказал в интервью "Интерфаксу" заместитель председателя Банка России Филипп Габуния.

На вопрос о том, может ли быть еще раз снижен этот порог в оставшийся до истечения срока действия указа период, Габуния ответил: "Дальше будем наблюдать. Но не мы принимаем такие решения. Это компетенция правительства".

Зампред ЦБ также прокомментировал процесс курсообразования на внутреннем валютном рынке после того, как в июне этого года из-за санкций против группы "Московской биржи" (MOEX: MOEX) были прекращены биржевые торги долларом и евро.

"Для того, чтобы все понимали, как устанавливаются курсы доллара и евро после прекращения биржевых торгов, мы опубликовали методологию расчета этих курсов на нашем сайте. То есть сделали прозрачным этот процесс, и он абсолютно не является волюнтаристским. Мы используем подход, аналогичный тому, что применялся при расчете курсов на основе биржевых торгов, то есть определяем средневзвешенный по объему курс. Чтобы приблизить условия расчета к биржевому рынку и исключить различные аномалии, мы заложили в методику алгоритмы отсечения нетипичных значений. Данные для расчета мы берем из банковской отчетности", - сказал Габуния.

"Возможность по своему желанию установить курс, который будет отличаться от условий, сложившихся на внебиржевом рынке, исключена", - заявил он.

Россия сохраняет "очень крепкий торговый баланс", волатильность рубля сильно повысилась, что связано с текущими финансовыми потоками и вопросами курсообразования, но фундаментально курс остается в рамках прогноза, заявил во вторник журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в кулуарах саммита БРИКС в Казани.

"Есть среднегодовой курс, есть на конец года прогноз. Мы смотрим на текущий торговый баланс в первую очередь и понимаем, что фундаментально ситуация идет так, как мы прогнозировали", - прокомментировал он вопрос о том, что в прогнозе по курсу доллара на 2024 год Минэкономразвития закладывало 93,8 руб. на конец года, а сейчас курс уже в районе 96 рублей.

"То есть мы понимаем, что у нас очень крепкий торговый баланс, нормально идет экспорт, идет импорт", - добавил министр.

"Да, по разным странам есть определенные вопросы - влияют и платежи, и ясно, что, наверное, при каких-то других обстоятельствах у нас импорт был бы побольше, и экспорт был бы побольше. Но в общем ситуация складывается так, как мы прогнозировали", - заявил Решетников.

Цены на нефть эталонных марок начали активно расти днем во вторник.

Котировки декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 мск повысились на 0,79%, до $74,87 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросла к указанному времени на 1,01%, до $71,24 за баррель.

Накануне Brent подорожала на 1,7%, WTI - на 1,9% после того, как Народный банк Китая снизил процентные ставки сильнее, чем ожидалось, с целью стимулирования местной экономики. Китай является крупнейшим импортером нефти в мире.

Между тем рынок по-прежнему ждет действий Израиля в ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября.

Банк России во вторник, 22 октября, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 916,3 млрд рублей (при лимите 4 трлн 700 млрд рублей и спросе 2 трлн 916,3 млрд рублей) в среднем по ставке 18,88% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 15 октября, банки разместили в ЦБ РФ 3 трлн 142,7 млрд рублей (при лимите 4 трлн 180 млрд рублей и спросе 3 трлн 142,7 млрд рублей) в среднем по ставке 18,87% годовых.