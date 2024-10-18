Рынок акций РФ в пятницу просел к 2750п по индексу МосБиржи во главе с "АЛРОСА", неделю завершил в "минусе"

Москва. 18 октября. Рынок акций РФ в пятницу просел на фоне смешанных сигналов с внешних фондовых площадок и слабости нефти (фьючерс на Brent откатился ниже $73 за баррель). Индекс МосБиржи опустился в район 2750 пунктов, при этом лидерами снижения выступили бумаги "АЛРОСА" (-4,4%) после отсечки дивидендов компании за полугодие.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2751,9 пункта (-0,4%), индекс РТС - 899,12 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,9%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 октября, составил 96,4172 руб. (-73,18 копейки).

За неделю индексы МосБиржи и РТС снизились на 0,1-0,5%, официальный курс доллара от ЦБ РФ вырос на 0,35 рубля.

Акции "АЛРОСА" снизились до 51,75 рубля (-4,4%, выплаты за I полугодие - 2,49 рубля на бумагу), также торговались первый день без дивидендов бумаги ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,9%, до 117,7 рубля, выплаты за полугодие - 4,32 рубля).

Поддержкой для акций "АЛРОСА" стали известия о том, что Минфин РФ рассматривает новые закупки алмазов компании в Госфонд в 2025 году, о чем сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в кулуарах Московского финансового форума.

"Рассматриваем такую возможность, - ответил он на вопрос о возможном возобновлении закупок. - Для того, чтобы дать "АЛРОСА" возможность спокойно себя чувствовать и не чувствовать обязанность продавать на рынке для поддержания своей позиции по ликвидности. Потому что рынок тревожно выглядит".

Подешевели в пятницу также акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -0,4% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-2,5%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1,1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-1,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,8%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,8%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,4%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%).

Чистая прибыль ПАО "Совкомфлот" (MOEX: FLOT) (акции выросли на 2,1%) по МСФО снизилась в I полугодии 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,7%, до $323,8 млн, сказано в отчете компании. Выручка за 6 месяцев снизилась на 16,1%, до $1,019 млрд.

Подорожали также акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,5%), расписки OZON (MOEX: OZON) (+0,4%), бумаги "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%).

Чистая прибыль "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,2%, до 1353,5 рубля) по РСБУ за 9 месяцев составила 97 млрд руб. по сравнению с 190,6 млрд руб. годом ранее, сообщила компания. Сокращение вызвано главным образом изменением на сумму 133,2 млрд руб. переоценки стоимости находящихся на балансе компании акций ПАО "НМТП" (MOEX: NMTP), сложившейся из отрицательной переоценки за 9 месяцев 2024 года в размере 31,8 млрд руб. и положительной переоценки в сумме 101,4 млрд руб. за 9 месяцев 2023 года.

При этом переоценка акций ПАО "НМТП" не включается в отчетность группы по МСФО и не влияет на расчет дивидендов, подчеркивает компания. "Без учета указанного фактора и налогового эффекта от переоценки чистая прибыль по итогам 9 месяцев 2024 года составила 122,5 млрд руб., увеличившись на 13 млрд руб. (+11,9% г/г)", - отмечает компания.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, индекс Мосбиржи завершил неделю в середине диапазона 2700-2800 пунктов. Приближение выходных, укрепление рубля и ценовая слабость нефти обусловили неуверенную динамику рынка. Кроме того, покупателей сдерживает ожидание заседания ЦБ РФ по ключевой ставке - в следующую пятницу денежно-кредитные условия могут быть вновь ужесточены. Вместе с тем, пятница стала благоприятным днем для металлургов - подорожали золото, серебро, цветные металлы.

В начале будущей недели Народный банк Китая рассмотрит базовую кредитную ставку. В США будет опубликован индекс опережающих экономических индикаторов в США за сентябрь. На Мосбирже в понедельник начнутся торги платиной и палладием. "Европлан" (MOEX: LEAS) опубликует квартальные операционные результаты, совет директоров Северстали объявит рекомендацию по дивидендам за 3 квартал 2024 года, напомнил эксперт.

"Вероятнее всего, на будущей неделе на российском рынке сохранится боковой формат движения. К факторам давления может присоединиться укрепление рубля, связанное с приближением налогового периода. Прогноз по индексу Мосбиржи на 21 октября - 2720-2820 пунктов", - считает Шепелев.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что ожидания заседания ЦБ РФ, где прогнозируется новое ужесточение монетарной политики, не позволяют индексам МосБиржи и РТС развить рост.

Регулятор, исходя из высказываний его представителей, готов повысить ставку с текущих 19% до более чем 20% для сдерживания инфляции, что продолжает делать акции менее привлекательными по сравнению с такими безрисковыми инструментами как депозиты и гособлигации. В то же время после прошлого заседания ЦБ РФ российский рынок развернулся вверх и отыгрывал идею скорого завершения цикла ужесточения монетарных условий. Тревожные для покупателей сигналы поступят при стабилизации индекса Мосбиржи ниже поддержек 2720 пунктов и 2680 пунктов: при "медвежьем" сценарии индикатор в ближайшие недели может вернуться к сентябрьскому минимуму 2512 пунктов, скорее всего, в случае явного сигнала ЦБ РФ в пользу дальнейшего повышения процентных ставок, считает аналитик.

При более оптимистичном исходе и надежде на смягчение позиции ЦБ РФ можно ожидать стремления индекса Мосбиржи в район 3000 пунктов. На корпоративном фронте инвесторы будут ждать финансовых результатов за III квартал от X5 Retail (MOEX: FIVE) Group, ММК и "Северстали", при этом последняя также должна обнародовать рекомендации по квартальным дивидендам. Операционные результаты за III квартал представят "РусАгро" (MOEX: AGRO), "Европлан", "РусГидро", "ТГК-1" (MOEX: TGKA). На макроэкономическом фронте будут опубликованы данные по промышленному производству РФ за сентябрь, напомнила Кожухова.

Цены на нефть Brent после скачка наверх в начале октября во второй половине месяца демонстрируют слабость и склонны к коррекционному снижению с рисками падения в район $70 за баррель при положении ниже $75,5 за баррель. Из котировок ушли риски перебоев предложения сырья из Ирана, в связи с чем инвесторы ждут новых восходящих драйверов, которыми помимо изменений на геополитическом фронте могут стать улучшения ожиданий по спросу в КНР, а также в развитых странах, считает представитель "Велес Капитала".

Как отмечают аналитики компании "Газпромбанк Инвестиции", "АЛРОСА" представила ежегодный обзор рынка инвестиций в бриллианты, в котором эксперты назвали текущие цены на инвестиционные бриллианты привлекательными на фоне формирующегося дефицита алмазного сырья. По оценкам представителей "АЛРОСА", для увеличения привлекательности инвестиционных бриллиантов необходимо разработать единые стандарты и правила их оборота на законодательном уровне.

"Представители "АЛРОСА" отмечают возможное улучшение конъюнктуры на мировом рынке алмазов в будущем. Однако по итогам первого полугодия 2024 года компания раскрыла ожидаемо слабые финансовые показатели: выручка сократилась на 4,6% г/г, а снижение чистой прибыли составило 34,1%; при этом компания имела низкую долговую нагрузку на конец второго квартала. При оценке инвестиционной привлекательности бумаг "АЛРОСА" необходимо учитывать действующие международные ограничения на покупку российских алмазов. Учитывая указанные факторы и текущий уровень котировок, в настоящее время взгляд на акции "АЛРОСА" нейтральный", - полагают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

Управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Екатерина Крылова напомнила о предстоящих дивидендах "ЛУКОЙЛа": 25 октября совет директоров НК рассмотрит рекомендацию по размеру дивидендов за 9 месяцев, хотя размер выплат, по факту, будут рассчитывать исходя из результатов первого полугодия.

"По нашим оценкам, скорректированный денежный поток "ЛУКОЙЛа" за отчетный период превысил 390 млрд руб., что, согласно дивидендной политике, предполагает выплату промежуточных дивидендов за отчетный период не менее 563 руб. Исходя из текущих котировок, дивидендная доходность может составить около 8,2%. По итогам года ориентируемся на выплату более 1000 руб. на акцию, доходность 17%, что делает бумаги "ЛУКОЙЛа" топовыми по доходности в секторе", - считает Крылова.

В пятницу в Азии преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia просел на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite вырос на 2,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 3,6%), нет единого вектора в Европе (индекс FTSE просел на 0,02%, DAX, CAC 40 выросли на 0,4-0,7%) и в США (индекс Dow к 18:50 МСК просел на 0,1%, но подросли на 0,3-0,6% индексы S&P500 и Nasdaq).

Потребительские цены без учета свежих продуктов питания (ключевой показатель, отслеживаемый Банком Японии) повысились в сентябре на 2,4%, что является минимумом с апреля, после увеличения на 2,8% в августе. Консенсус-прогноз аналитиков предусматривал замедление до 2,3%.

Ключевой показатель инфляции в Японии держится на целевом уровне ЦБ в 2% или выше уже 30 месяцев подряд.

Инвесторы также оценивают статданные из Китая, в целом оказавшиеся лучше прогнозов.

Темпы роста ВВП Китая в III квартале замедлились до 4,6% с 4,7% кварталом ранее, однако превысили консенсус-прогнозы аналитиков на уровне 4,5%.

Промышленное производство в Китае в сентябре увеличилось на 5,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, по данным Государственного статистического управления. Темпы роста ускорились по сравнению с 4,5% в августе, обновили максимум с мая и оказались лучше среднего прогноза опрошенных Trading Economics аналитиков, который составлял 4,6%.

Розничные продажи в КНР в прошлом месяце повысились на 3,2% в годовом выражении, что также является лучшим показателем с мая, после подъема на 2,1% в августе. Рост был отмечен по итогам 20-го месяца подряд и оказался лучше прогноза в 2,5%.

Тем временем розничные продажи в Великобритании в сентябре выросли на 0,3% относительно предыдущего месяца, говорится в отчете Национального статистического управления (ONS). Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их снижения на 0,4%.

Число новостроек в США в сентябре сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в пресс-релизе министерства торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе количество новостроек составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем ожидали снижение показателя в сентябре до 1,35 млн.

На нефтяном рынке в пятницу цены снижаются после попыток роста на азиатской сессии, когда Brent поднималась к $75 за баррель. Давление на цены оказывают опасения относительно перспектив роста спроса и ожидающегося переизбытка поставок, сообщает Trading Economics.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК упала до $72,92 за баррель (-2% и +0,3% накануне), ноябрьская цена WTI - до $69,09 за баррель (-2,2% и +0,4% в четверг).

Международное энергетическое агентство (МЭА) на этой неделе пересмотрело в сторону снижения оценку спроса на нефть, указав на вероятность возникновения глобального переизбытка. ОПЕК в октябре понизила прогноз третий месяц подряд. В обоих случаях это обусловлено в основном слабым спросом на топливо со стороны Китая.

Также трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Армия обороны Израиля подтвердила, что ликвидировала главу политбюро группировки ХАМАС Яхью Синвара в ходе удара в секторе Газа. Эта новость усилила ожидания, что конфликт в данном регионе может в скором времени завершиться, отмечает MarketWatch.

Нефтяные котировки заканчивают неделю снижением более чем на 7%, что является максимальным спадом за полтора месяца.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (-8,2%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-7%), ПАО "Ашинский металлургический завод" (MOEX: AMEZ) (-5,6%), ПАО "ВУШ Холдинг" (MOEX: WUSH) (-4,6%), ПАО "Наука-Связь" (MOEX: NSVZ) (-2,8%), "АГ Кристалл" (MOEX: KLVZ) (-2,8%), ПАО "Южный Кузбасс" (MOEX: UKUZ) (-2,3%), SFI (MOEX: SFIN) (-2,3%, до 1377 рублей).

Совет директоров инвестхолдинга SFI (ПАО "ЭсЭфАй", бывшее "Сафмар финансовые инвестиции") рекомендовал выплатить дивиденды за 9 месяцев 2024 года в размере 113,8 рубля на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании. Общая сумма выплат составит 5 млрд 451,7 млн рублей. Закрытие реестра акционеров для выплаты дивидендов - 30 ноября.

"Русснефть" (MOEX: RNFT) (-1%) за девять месяцев 2024 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 32,19 млрд рублей, что на 5,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в отчетности компании. При этом выручка компании выросла на 32,2%, до 223,35 млрд рублей; себестоимость - на 34%, до 168,85 млрд рублей.

Выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+2,4%), бумаги банка "Авангард" (MOEX: AVAN) (+2,2%), ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (+1,8%).

ПАО "Группа ЛСР" (MOEX: LSRG) (+0,9%) в январе-сентябре 2024 года сократило продажи недвижимости на 20,7% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года - до 115 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 51,86 млрд рублей (из них 7,02 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,18 млрд рублей на бумаги "ЛУКОЙЛа" и 4,75 млрд рублей на акции "ТКС Холдинг").