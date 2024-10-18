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18 октября 2024 года 19:05

Цены евробондов РФ продемонстрировали за неделю боковую динамику, несмотря на рост UST

Москва. 18 октября. Котировки российских еврооблигаций по итогам недели продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренный рост цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка расширились.

Ситуация в секторе российских еврооблигаций 15 октября была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник продемонстрировали умеренное повышение, отыгрывая публикацию новой порции макроэкономических данных (в понедельник торги американскими гособлигациями не проводились в связи с праздничным днем в США).

Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing в октябре упал до минус 11,9 пункта по сравнению с плюс 11,5 пунктов месяцем ранее, сообщил местный Федеральный резервный банк. Это минимальный уровень с мая. Значение индикатора выше нулевой отметки говорит об улучшении условий ведения бизнеса в регионе, ниже - об ухудшении. При этом эксперты предполагали, что индекс останется в положительной зоне и составит 3,8 пункта, согласно результатам опроса Trading Economics.

В середине недели позитивная ценовая динамика US Treasuries сохранилась, в то время как колебания котировок отечественных евробондов вновь не выходили за рамки бокового диапазона. При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" процентной ставки в этом году, заявила глава Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли в ходе выступления в Нью-Йоркском университете. Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

В свою очередь член совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что Федрезерву следует "действовать осторожно" в дальнейшем смягчении политики, чтобы не допустить усиления инфляции. Статданные показывают, что американская экономика "гораздо сильнее, чем казалось ранее", и "рынок труда остается вполне здоровым", сказал он в ходе выступления в Стэнфордском университете.

Уоллер отметил, что как ФРС, так и Уолл-стрит были сбиты с толку летней статистикой, свидетельствовавшей о замедлении экономической активности в США. Он напомнил, что резко негативная реакция фондового рынка на июльские данные по рынку труда, спровоцировала ожидания, что Федрезерв может провести экстренное заседание для снижения ставки. "Новые и пересмотренные данные, однако, показывают, что экономическая активность в США, возможно, замедляется слабее", - сказал Уоллер.

Котировки российских еврооблигаций в четверг вновь не продемонстрировали ярко выраженной динамики, несмотря на развернувшиеся вниз в рамках коррекции цены американских казначейских обязательств, которые негативно отреагировали на публикацию новой порции макроэкономических данных.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% относительно предыдущего месяца, сообщило в четверг министерство торговли страны. Аналитики в среднем прогнозировали менее существенное повышение - на 0,3%. Между тем, данные министерства труда США показали более резкое, чем ожидалось, сокращение числа новых заявок на пособие по безработице в стране. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием, на прошлой неделе снизилось на 19 тыс. - до 241 тыс. Согласно пересмотренным данным, неделей ранее показатель составил 260 тыс., а не 258 тыс., как ожидалось прежде. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок до 259 тыс. с объявленного ранее уровня предыдущей недели.

Объем промышленного производства в США в сентябре уменьшился на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила в четверг Федеральная резервная система. Эксперты в среднем ожидали снижения показателя на 0,2%. Согласно пересмотренным данным, в августе промпроизводство в США увеличилось на 0,3%, а не на 0,8%, как сообщалось ранее. Снижение объема промпроизводства в сентябре было связано с последствиями забастовки сотрудников Boeing, а также двух ураганов, обрушившихся на страну.

В последний день недели US Treasuries вернулись на траекторию ценового роста, в то время как сектор российских еврооблигаций вновь пребывал в безыдейном состоянии. Число домов, строительство которых было начато в США в сентябре, сократилось на 0,5% относительно предыдущего месяца и составило 1,354 млн в пересчете на годовые темпы, сообщило министерство торговли страны. Согласно пересмотренным данным, в августе их количество составляло 1,361 млн домов, а не 1,356 млн, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали снижение показателя в прошлом месяце до 1,35 млн.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,6% - до 70,71% от номинала (их доходность опустилась на 4 базисных пункта, составив 8,84% годовых). Бумаги с погашением в 2042 году подешевели за пять дней всего на 0,03% - до 74,04% от номинала (их доходность выросла на 2 базисных пункта и составила 8,18% годовых; спред к доходности US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 5 базисных пунктов). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в стоимости 0,4%, подешевев до 28,16% от номинала (его доходность увеличилась на 12 базисных пунктов и составила 18,89% годовых).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году снизились в цене за пять дней всего на 0,04%, подешевев до 71,41% от номинала (их доходность выросла на 33 базисных пункта - до 27,76% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году подешевели на 0,06%, до 67,59% от номинала (доходность увеличилась на 16 базисных пунктов, составив 20,21% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и неделей ранее, составила 67,4% от номинала (их доходность выросла на 6 базисных пунктов, составив 13,99% годовых). При этом стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году увеличилась на 0,16% - до 66,75% от номинала.

Динамика котировок валютных гособлигаций России на следующей неделе будет определяться как общемировым настроем инвесторов на мировых долговых рынках, так и сообщениями на геополитическую и санкционную тематику; при этом явно выраженный тренд, скорее всего, не сформируется вследствие влияния противоречивых факторов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Рынок отечественных евробондов в целом останется низколиквидным как по причине невозможности осуществлять многим инвесторам операции в силу объявленных Западом антироссийских санкций, так и вследствие введенных Россией ограничений на движение капиталов в пользу нерезидентов.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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