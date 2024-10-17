.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ после позитивного открытия растерял оптимизм из-за слабости нефти, упал ММК после отсечки
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в сентябре составила 0,48%
Рост потребительских цен в сентябре ускорился до 0,48% после повышения на 0,20% в августе, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция составила 8,63% после 9,05% месяцем ранее. Рост цен в сентябре оказался выше прогнозов аналитиков
 
Ставки при покупке товаров в рассрочку могут достигать 60%
Реальные ставки для потребителей, купивших товары через сервисы рассрочки, могут достигать 60% годовых, сегмент необходимо регулировать, заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики Банка России Александр Данилов на одной из...
 
Издержки бизнеса от проверок достигли 44 млрд рублей
Российские компании в прошлом году понесли издержки от проверок на сумму 43,9 млрд рублей, подсчитали в Центре стратегических разработок (ЦСР), пишут "Известия". В 2022 году сумма была меньше - 35,7 млрд. Под издержками ЦСР понимает взаимодействие...
 
Для самозанятых предлагают ввести добровольные соцвзносы
Минтруд подготовил новую версию законопроекта о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Документ был представлен на общественном совете при Минтруде в сентябре, сообщил...
 
17 октября 2024 года 11:40

Рынок акций РФ после позитивного открытия растерял оптимизм из-за слабости нефти, упал ММК после отсечки

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ утром в четверг растерял оптимизм после позитивного открытия торгов, динамика blue chips смешанная на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent торгуется чуть выше $74 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Лидерами отката выступают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-5,9%) после отсечки на бирже дивидендов за II квартал.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2786,09 пункта (+0,1%), индекс РТС - 902,43 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составляет 97,2568 руб. (+24,47 копейки).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-5,9%, до 41,62 рубля; выплаты за II квартал - 2,49 рубля на бумагу), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "АФК Система" (-0,1%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (г.Тольятти, Самарская область) в рамках проведенного IPO разместило акции по цене 35 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 30-35 руб./акция.

Цена размещения соответствует рыночной капитализации компании около 38,5 млрд рублей с учетом привлеченных в рамках IPO средств, говорится в пресс-релизе. Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

"Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал", - отмечает компания.

Торги акциями "Озон Фармацевтики" на Мосбирже стартуют 17 октября около 16:00 МСК под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индексу МосБиржи пока не удается преодолеть сопротивление на уровне 2820 пунктов. При этом наметившаяся коррекция вниз сопровождается ростом оборотов торгов, что служит негативным сигналом для российского рынка и ставит под сомнение сценарий повторной попытки роста в ближайшие дни. Вероятно, рынок определится с дальнейшим трендом после принятия решения ЦБ РФ по ключевой ставке в конце октября.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются немногим выше поддержек $73 и $69 за баррель соответственно и ждут новых сигналов, в том числе из Китая. API накануне сообщило о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,58 млн баррелей, а в отчете Минэнерго США в четверг прогнозируется их увеличение на 1,8 млн баррелей.

Рынок акций РФ все еще не находит сил для возвращения к уверенному росту, а индикатор МосБиржи уже месяц находится в рамках диапазона 2720-2890 пунктов. В четверг лучше рынка могут чувствовать себя бумаги ПАО "Полюс" и "Селигдара" (MOEX: SELG) на фоне новых попыток золота закрепиться выше $2700 за унцию. С дивидендным "гэпом" торгуются акции ММК, а бумаги "АЛРОСА" и "Евротранса" (MOEX: EUTR) последний день можно купить с полугодовыми выплатами. Во второй половине дня на Мосбирже запланировано начало торгов акциями нового эмитента "Озон Фармацевтика", отметила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает увидеть ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 21% в этом году, хотя рынок пока закладывает ожидания ее повышения только до 20%. Такой новостной фон не способствует устойчивости фондовых индексов, и в ближайшие дни можно ожидать смешанной динамики на рынке акций без явных драйверов к росту вплоть до заседания Банка России, полагают эксперты.

Котировки золота вернулись к росту после непродолжительной консолидации и могут обновить исторические максимумы уже на этой неделе. Центральные банки по-прежнему заинтересованы в покупке золота. Кроме того, поддержку золоту оказывают сохраняющиеся геополитические риски.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи остается уровнем сопротивления.

Акции "Газпрома" подросли на фоне новостей о встрече глав правительств России, Китая и Монголии, где наверняка обсуждалось строительство газопровода "Сила Сибири 2". Никакой конкретики по этому вопросу нет, но даже если газопровод начнет строиться, то пройдут годы, прежде чем по нему начнется прокачка газа. Поэтому пока нет поводов для активной покупки бумаг "Газпрома", на рынке есть много более перспективных акций, считает эксперт.

В четверг принципиальных изменений на рынке акций РФ не ожидается. До следующей пятницы рынок останется в боковике, если не случится экстраординарных событий. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. (до 20%) уже заложено в цены акций и облигаций. Но дальнейшее движение рынка будет зависеть от того, какую цель по инфляции на конец 2025 года установит Банк России и какую среднегодовую ключевую ставку он ожидает, полагает Антонов.

В четверг стартуют торги акциям "Озон Фармацевтика", которая провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Стоит помнить, что редко какая акция после IPO не падала ниже цены размещения, поэтому покупать бумаги нового эмитента стоит при инвестициях на долгий срок, заключил представитель "Алор брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, инвесторы ожидают решения Банка России по ключевой ставке на следующей неделе. Большинство участников склоняются к тому, что регулятор повысит ставку на 100 б.п. (до 20% годовых), но это событие уже учтено рынками, и негативной реакции может не последовать. Напротив, это может стать импульсом для выхода из боковика, считает Кабаков.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,8% во главе с Dow Jones, который обновил исторический максимум (43077 пунктов).

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и квартальные отчетности крупных компаний.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли не исключила, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний.

При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила она в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник.

Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился также на 1,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,6%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,03-0,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Экспорт Японии в сентябре снизился на 1,7% в годовом выражении впервые за десять месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%.

Импорт Японии в прошлом месяце увеличился на 2,1%. Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж после попыток утром подрасти на статистике о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $74,09 за баррель (-0,2% и -0,03% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $70,23 за баррель (-0,2% и -0,3% в среду).

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных ценовых отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в четверг в 18:00 МСК.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать поддержку нефтяному рынку, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,6%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+4,6%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,97 млрд рублей (из них 979,16 млн рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 837,44 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 686,8 млн рублей на акции "Газпрома").


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
17 октября 2024 года 16:25
Вероятны колебания S&P 500 в диапазоне 5810-5900п в четверг - Freedom Finance Global
Вероятны колебания индекса S&P 500 в диапазоне 5810-5900 пунктов на торгах в четверг, полагает аналитик Freedom Finance Global Сакен Исмаилов. "Инвесторам предстоит оценить блок макроэкономических данных, характеризующих экономическую активность. В центре внимания будет сентябрьская статистика...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 15:30
Акции ММК в настоящее время справедливо оценены рынком - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) в настоящее время справедливо оценены рынком, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиций". "Эмитент, один из крупнейших российских производителей стали, раскрыл операционные результаты за третий квартал и девять месяцев 2024 года. На фоне...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 15:00
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям компании "Промомед"
"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям ГК "Промомед" с целевой ценой 435 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев и потенциалом роста 15,6%, сообщается в материале инвесткомпании. "Акции ГК "Промомед" за период с IPO, состоявшегося в июле, находятся в небольшом минусе, при этом прогнозируемый...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 14:31
Акции ММК в настоящее время непривлекательны для покупок - ПСБ
Акции "Магнитогорского металлургического комбината" ("ММК") в настоящее время непривлекательны для покупок, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова. "Компания опубликовала операционные результаты за 3К24. Производство стали сократилось на 26,6% относительно 2К24, до 2,5 млн т, -...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 13:53
Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре - Райффайзенбанк
Рост инфляционных ожиданий может стать решающим аргументом для повышения ставки ЦБР в октябре, считают аналитики Райффайзенбанка. "По данным опроса инФОМ по заказу ЦБ РФ, наблюдаемая (15,3%) и ожидаемая (13,4%) инфляция в октябре повысились, - отмечают эксперты в комментарии. - После довольно...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 13:06
"Финам" понизил прогнозную цену акций НОВАТЭКа до 1169,7 руб
"Финам" понизил прогнозную цену акций "НОВАТЭКа" с 1552,0 руб. до 1169,7 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, сохранив рекомендацию "покупать". Предполагаемый потенциал роста составляет 19,9% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании. "Понижение целевой цены связано с исключением...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 12:34
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Инарктики с целью 721 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Инарктики" с целью 721 рубль за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 15,9%, стоп-приказ: 591 рубль, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В I полугодии 2024 года выручка...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 12:14
Инвестбанк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций Северстали
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает позитивную оценку акций "Северстали" с прогнозной стоимостью на конец 2025 года на уровне 1600 рублей за штуку, сообщается в материале старшего аналитика Дмитрия Смолина. "Эмитент 21 октября откроет сезон отчетности в металлургическом секторе и опубликует...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 11:51
Текущие данные по инфляции могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ - Альфа-банк
Текущие данные по инфляции могут привести к дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики ЦБ РФ на заседании 25 октября, полагают экономисты Альфа-банка Наталья Орлова и Валерия Кобяк. "Опубликованный 17 октября показатель инфляционных ожиданий населения вырос с 12,5% в сентябре до 13,4% в...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 11:28
Рубль продолжит движение в диапазоне 13,5-13,65 руб. за юань в четверг - банк "Санкт-Петербург"
Курс валютной пары юань/рубль в текущих условиях может продолжить движение в диапазоне 13,5-13,65 руб. за юань на торгах в четверг, прогнозируют аналитики банка "Санкт-Петербург". "Если Минэнерго США в четверг подтвердит оценки API, котировки нефти марки Brent могут вырасти в сторону $75 за...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 11:05
АКБФ понизил прогнозную цену акций МТС до 284,36 руб
Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "МТС" с 338,22 руб. до 284,36 руб., сохранив рекомендацию "покупать". Предполагаемый потенциал роста составляет 37% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков. Эксперты обратили внимание на предписание ФАС...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 10:46
Акции ОГК-2 в текущий момент в целом неинтересны для вложений - ПСБ
Акции "ОГК-2" в текущий момент в целом не являются интересными для вложений, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ). "ПАО в январе-сентябре 2024 года увеличило производство электроэнергии на 10,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 42,4 млрд кВт. ч. Мы нейтрально оцениваем...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 10:35
Рубль утром дешевеет к юаню на фоне снижения цен на нефть
Москва. 17 октября. Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже утром в четверг, рубль дешевеет на фоне снижения цен на нефть.    читать дальше
.
17 октября 2024 года 10:30
Ключевые события четверга в РФ и мире - SberCIB
алитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в комментарии, в фокусе дня будут: - старт торгов акциями "Озон Фармацевтики"; - Операционные результаты "ММК" за третий квартал и девять месяцев; - Последний день для покупки с...    читать дальше
.
17 октября 2024 года 10:17
Предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается - "Цифра брокер"
рс рубля может протестировать недельные минимумы в районе 97 руб./$1 и 13,6 руб. за юань в ближайшие дни, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер" "Очевидных предпосылок для дальнейшего укрепления рубля не просматривается, скорее против него выступают и слабая динамика на нефтяном...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.