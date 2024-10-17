Рынок акций РФ после позитивного открытия растерял оптимизм из-за слабости нефти, упал ММК после отсечки

Москва. 17 октября. Рынок акций РФ утром в четверг растерял оптимизм после позитивного открытия торгов, динамика blue chips смешанная на фоне слабости нефти (фьючерс на Brent торгуется чуть выше $74 за баррель) и разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок. Лидерами отката выступают акции "Магнитогорского металлургического комбината" (-5,9%) после отсечки на бирже дивидендов за II квартал.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2786,09 пункта (+0,1%), индекс РТС - 902,43 пункта (+0,1%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже изменились в пределах 1,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 октября, составляет 97,2568 руб. (+24,47 копейки).

Подорожали акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,5%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,4%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,3%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+0,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,2% и +0,3% "префы"), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции "ММК" (-5,9%, до 41,62 рубля; выплаты за II квартал - 2,49 рубля на бумагу), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,2%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,7%), бумаги "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1%), "АФК Система" (-0,1%).

ПАО "Озон Фармацевтика" (MOEX: OZPH) (г.Тольятти, Самарская область) в рамках проведенного IPO разместило акции по цене 35 рублей за бумагу, говорится в сообщении компании. Это соответствует верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 30-35 руб./акция.

Цена размещения соответствует рыночной капитализации компании около 38,5 млрд рублей с учетом привлеченных в рамках IPO средств, говорится в пресс-релизе. Общий размер IPO составил 3,45 млрд рублей, включая базовый объем 3 млрд рублей и стабилизационный пакет в размере 0,45 млрд рублей.

"Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов многократно превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. В рамках IPO группа привлекла широкий круг институциональных инвесторов, а также более 40 тыс. частных инвесторов в акционерный капитал", - отмечает компания.

Торги акциями "Озон Фармацевтики" на Мосбирже стартуют 17 октября около 16:00 МСК под тикером OZPH и ISIN RU000A109B25.

Как отмечают аналитики "БКС Мир инвестиций", индексу МосБиржи пока не удается преодолеть сопротивление на уровне 2820 пунктов. При этом наметившаяся коррекция вниз сопровождается ростом оборотов торгов, что служит негативным сигналом для российского рынка и ставит под сомнение сценарий повторной попытки роста в ближайшие дни. Вероятно, рынок определится с дальнейшим трендом после принятия решения ЦБ РФ по ключевой ставке в конце октября.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, ближайшие фьючерсы на нефть Brent и WTI остаются немногим выше поддержек $73 и $69 за баррель соответственно и ждут новых сигналов, в том числе из Китая. API накануне сообщило о сокращении запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,58 млн баррелей, а в отчете Минэнерго США в четверг прогнозируется их увеличение на 1,8 млн баррелей.

Рынок акций РФ все еще не находит сил для возвращения к уверенному росту, а индикатор МосБиржи уже месяц находится в рамках диапазона 2720-2890 пунктов. В четверг лучше рынка могут чувствовать себя бумаги ПАО "Полюс" и "Селигдара" (MOEX: SELG) на фоне новых попыток золота закрепиться выше $2700 за унцию. С дивидендным "гэпом" торгуются акции ММК, а бумаги "АЛРОСА" и "Евротранса" (MOEX: EUTR) последний день можно купить с полугодовыми выплатами. Во второй половине дня на Мосбирже запланировано начало торгов акциями нового эмитента "Озон Фармацевтика", отметила Кожухова.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", глава ВТБ Андрей Костин заявил, что ожидает увидеть ключевую ставку ЦБ РФ на уровне 21% в этом году, хотя рынок пока закладывает ожидания ее повышения только до 20%. Такой новостной фон не способствует устойчивости фондовых индексов, и в ближайшие дни можно ожидать смешанной динамики на рынке акций без явных драйверов к росту вплоть до заседания Банка России, полагают эксперты.

Котировки золота вернулись к росту после непродолжительной консолидации и могут обновить исторические максимумы уже на этой неделе. Центральные банки по-прежнему заинтересованы в покупке золота. Кроме того, поддержку золоту оказывают сохраняющиеся геополитические риски.

По мнению руководителя отдела инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, на рынке акций РФ отметка 2800 пунктов по индексу МосБиржи остается уровнем сопротивления.

Акции "Газпрома" подросли на фоне новостей о встрече глав правительств России, Китая и Монголии, где наверняка обсуждалось строительство газопровода "Сила Сибири 2". Никакой конкретики по этому вопросу нет, но даже если газопровод начнет строиться, то пройдут годы, прежде чем по нему начнется прокачка газа. Поэтому пока нет поводов для активной покупки бумаг "Газпрома", на рынке есть много более перспективных акций, считает эксперт.

В четверг принципиальных изменений на рынке акций РФ не ожидается. До следующей пятницы рынок останется в боковике, если не случится экстраординарных событий. Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на 1 п.п. (до 20%) уже заложено в цены акций и облигаций. Но дальнейшее движение рынка будет зависеть от того, какую цель по инфляции на конец 2025 года установит Банк России и какую среднегодовую ключевую ставку он ожидает, полагает Антонов.

В четверг стартуют торги акциям "Озон Фармацевтика", которая провела IPO по верхней границе ценового диапазона. Стоит помнить, что редко какая акция после IPO не падала ниже цены размещения, поэтому покупать бумаги нового эмитента стоит при инвестициях на долгий срок, заключил представитель "Алор брокер".

Как отмечает директор по стратегии ИК "Финам" Ярослав Кабаков, инвесторы ожидают решения Банка России по ключевой ставке на следующей неделе. Большинство участников склоняются к тому, что регулятор повысит ставку на 100 б.п. (до 20% годовых), но это событие уже учтено рынками, и негативной реакции может не последовать. Напротив, это может стать импульсом для выхода из боковика, считает Кабаков.

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,8% во главе с Dow Jones, который обновил исторический максимум (43077 пунктов).

Инвесторы оценивали заявления представителей Федеральной резервной системы и квартальные отчетности крупных компаний.

Глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли не исключила, что американский ЦБ опустит базовую процентную ставку лишь на одном из двух оставшихся в этом году заседаний.

При сохранении нынешних трендов в экономике "целесообразным будет одно или два снижения" ставки в этом году, заявила она в ходе выступления в Нью-Йоркском университете во вторник.

Дейли отметила, что темпы смягчения политики могут измениться в зависимости от экономических данных, добавив при этом, что направление ставки уже задано.

В Азии в четверг преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,7%, австралийский ASX Australia вырос на 0,8%, южнокорейский Kospi просел на 0,03%, китайский Shanghai Composite опустился на 1,1%, гонконгский Hang Seng снизился также на 1,1%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE просел на 0,2%, DAX, CAC 40 растут на 0,6%), подросли американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы прибавили 0,03-0,6% во главе с фьючерсом на Nasdaq).

Экспорт Японии в сентябре снизился на 1,7% в годовом выражении впервые за десять месяцев, аналитики в среднем ожидали повышения на 0,5%, сообщает Trading Economics. В августе экспорт вырос на 5,5%.

Импорт Японии в прошлом месяце увеличился на 2,1%. Средний прогноз экспертов предполагал подъем на 3,2% после роста на 2,3% в августе.

На нефтяном рынке утром в четверг цены остаются под давлением продаж после попыток утром подрасти на статистике о сокращении запасов топлива в США на прошлой неделе.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК в четверг составила $74,09 за баррель (-0,2% и -0,03% накануне), ноябрьская цена фьючерсов на WTI - $70,23 за баррель (-0,2% и -0,3% в среду).

Котировки Brent и WTI завершили торги в среду на минимальных ценовых отметках со 2 октября, отмечает MarketWatch.

По оценкам Американского института нефти (API), резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 1,6 млн баррелей. При этом аналитики в среднем прогнозировали прирост на 2,3 млн баррелей, по данным Trading Economics. Запасы бензина в стране, по данным API, снизились за неделю на 5,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 2,7 млн баррелей.

Официальные данные Минэнерго США опубликует в четверг в 18:00 МСК.

Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке также продолжает оказывать поддержку нефтяному рынку, отмечают эксперты.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "Мостотреста" (MOEX: MSTT) (+6,6%), МКПАО "Юнайтед Медикал Груп" (MOEX: GEMC) (ЕМС) (+4,6%).

Подешевели расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (-6,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 8,97 млрд рублей (из них 979,16 млн рублей пришлось на акции "ТКС Холдинг", 837,44 млн рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 686,8 млн рублей на акции "Газпрома").