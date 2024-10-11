Рынок акций РФ утром просел ниже 2750п по индексу МосБиржи главе с бумагами Селигдара и НОВАТЭКа после отсечки дивидендов

Москва. 11 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения нефти (фьючерс на Brent просел к $78,7 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги "Селигдара" (-7,5%) и "НОВАТЭКа" (-3,4%) после отсечки на бирже дивидендов компаний за I полугодие.

К 11:05 МСК индекс МосБиржи составил 2749,56 пункта (-0,4%), индекс РТС - 890,76 пункта (-0,4%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 октября, составляет 97,2394 руб. (+29,11 копейки).

Акции "Селигдара" упали до 52,26 рубля (-7,5%, выплаты - 4 рубля на акцию), "НОВАТЭКа" - до 956,6 рубля (-3,4%, выплаты - 35,5 рубля).

Также просели акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (-2,1% и -2,3% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,9%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,6%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,6%), бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (-0,5%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,5%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,4%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,3% и -0,1% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,3%), "ТКС Холдинг" (SPB: TCSG) (MOEX: TCSG) (-0,3%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,2%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,1% и -0,6% "префы").

Подорожали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,1%).

По оценкам аналитиков "БКС Мир инвестиций", покупатели акций заняли выжидательные позиции до заседания ЦБ РФ 25 октября и решения по ключевой ставке. На это указывают пониженные обороты на рынке, и прогноз не меняется - в ближайшее время инвесторы не будут предпринимать активных действий, консолидация под уровнем 2800 пунктов по индексу МосБиржи продолжится. Лишь некоторые корпоративные новости будут оказывать влияние на отдельных эмитентов, полагают эксперты.

Руководитель направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексей Антонов также полагает, что индекс МосБиржи останется в консолидации при низких оборотах торгов, такая картина может сохраниться и на следующей неделе.

Акции ВТБ снижаются вместе с рынком после того, как первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов заявил, что никакого выкупа бумаг у нерезидентов не планируется. Бумаги ВТБ выглядят слабее остальных акций сектора, а покупка Сбера, ТКС и банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) потенциально более прибыльная и менее рискованная, считает эксперт.

Нефть Brent накануне выросла, но не рискнула войти в зону сопротивления $80-81 за баррель, после чего в пятницу наблюдается коррекционный откат. В то же время открывать "короткие" позиции в нефти не рекомендуется, поскольку возможное обострение политической ситуации на Ближнем Востоке может привести к тому, что в понедельник рынок откроется с "гэпом" вверх. Для рынка акций РФ фактором давления остаются ожидания дальнейшего повышения ставки ЦБ РФ, полагает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций ФГ "Финам" Зарина Саидова, с технической точки зрения, на дневном графике индекс МосБиржи тестирует сверху вниз линию краткосрочного восходящего тренда в районе 2760 пунктов, в случае ее пробития есть вероятность просадки к поддержке на уровне 2615 пунктов.

По оценкам аналитиков компании "Цифра брокер", на рынке нефти геополитические риски сохраняются, что продолжает задавать настроения игрокам.

Совет директоров "Русала" изучает возможность обратного выкупа акций на 15 млрд руб., что соответствует менее чем 2,8% от капитализации и 16% бумаг в свободном обращении. Детали возможной сделки пока не раскрываются. В краткосрочной перспективе эта новость может поддержать котировки акций компании, хотя "Русал" остается компанией с высокой долговой нагрузкой, и такое корпоративное действие приведет только к увеличению чистого долга, полагают эксперты.

ВТБ не планирует выкупать акции у "недружественных" нерезидентов, что логично, так как обратный выкуп уменьшает капитал банка, а это не целесообразно на фоне повышения процентных ставок, считают аналитики компании "Цифра брокер".

В США в четверг индексы акций снизились на 0,1-0,2%, инвесторы оценивали статданные и новости компаний.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в сентябре увеличились на 2,4% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы роста замедлились по сравнению с 2,5% в августе и были минимальными с февраля 2021 года. Однако аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали более значительного ослабления инфляции - до 2,3%.

В пятницу в Азии наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,6%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,1%, китайский Shanghai Composite снизился на 2,6%, биржи Гонконга закрыты по случаю Праздника двойной девятки), стабильна Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 изменились на 0,1%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы просели на 0,04-0,2%).

Банк Кореи в пятницу снизил базовую ставку до 3,25% с максимальных за 16 лет 3,5% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков. Уменьшение ставки стало первым с мая 2020 года. Инфляция "продемонстрировала четкую тенденцию к стабилизации", рост задолженности домохозяйств замедлился, а риски на валютном рынке несколько снизились, отмечается в сообщении ЦБ. Регулятор считает, что темпы повышения потребительских цен останутся ниже 2% в текущем году. Прогноз на 2025 год составляет 2,1%. Базовая инфляция ожидается в среднем на уровне 2% в этом и следующем году.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в сентябре 2024 года увеличились на 1,8% в годовом выражении после роста на 2% месяцем ранее, свидетельствуют окончательные данные Федерального статистического управления страны (Destatis). По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены снизились на 0,1%. В августе в помесячном выражении было отмечено падение на 0,2%. Аналитики в среднем прогнозировали подъем на 1,8% в годовом выражении и снижение на 0,1% в помесячном.

Потребительские цены, рассчитанные по германским стандартам, в сентябре увеличились на 1,6% в годовом выражении. Относительно августа они не изменились. Эксперты также ожидали подъема на 1,6% в годовом выражении и нулевую динамику в помесячном.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз после скачка накануне.

Стоимость декабрьских фьючерсов на Brent к 11:05 МСК в пятницу составила $78,71 за баррель (-0,9% и +3,7% накануне), ноябрьская цена WTI - $75,17 за баррель (-0,9% и +3,6% в четверг).

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-7,1%), "СПБ биржи" (SPB: SPBE) (-3%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-2,9%).

Выросли расписки Qiwi (MOEX: QIWI) (+10,7%), "префы" ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+3,7%), акции ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:05 МСК составил 9,64 млрд рублей (из них 1,28 млрд рублей пришлось на акции "ЛУКОЙЛа", 995,28 млн рублей на обыкновенные бумаги "Мечела" и 756,52 млн рублей на акции "НОВАТЭКа").