11 октября 2024 года 10:30
Рубль утром продолжил начатое накануне восстановление к юаню после падения в первой половине недели
Москва. 11 октября. Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного укрепляется перед выходными днями после снижения в первые дни недели.
По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,51 руб. (-0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,22 коп. ниже уровня действующего официального курса.
Нефть слабо дешевеет в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии. В четверг нефть сорта Brent подорожала на 3,7%, котировки WTI увеличились на 3,6%.
Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78,42 за баррель, что на 1,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,27%, до $74,88 за баррель.
Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.
Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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11 октября 2024 года 12:43
Котировки золота до конца текущего месяца могут еще раз подняться в район $2700 за тройскую унцию, считает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.
"За прошедшие сутки котировки золота от уровня поддержки в районе $2623/унцию ушли вверх, потому что иначе среднесрочная техническая картина на... читать дальше
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11 октября 2024 года 12:13
"Финам" понизил рейтинг акций Caterpillar с "держать" до "продавать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $313,5 за штуку, что предполагает потенциал снижения 20,8%, сообщается в материале аналитика Саида Керимханова.
"Акции эмитента достигли исторического ценового максимума в ходе... читать дальше
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11 октября 2024 года 11:37
рс валютной пары юань/рубль может остаться вблизи уровня в 13,45 руб. за юань на торгах в пятницу, при этом на предстоящей неделе в моменте волатильность может быть высокой, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".
Также эксперты указывают в комментарии, что на динамику нефтяных цен в пятницу... читать дальше
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11 октября 2024 года 11:35
Москва. 11 октября. Рынок акций РФ утром в пятницу снижается по большинству blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения нефти (фьючерс на Brent просел к $78,7 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 2750 пунктов, при этом лидируют в откате бумаги "Селигдара" (-7,5%) и "НОВАТЭКа" (-3,4%) после отсечки на бирже дивидендов компаний за I полугодие. читать дальше
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11 октября 2024 года 11:10
Инвестиционная компания "АКБФ" сохраняет прогнозную стоимость акций ВТБ на уровне 226,7 рубля за штуку и рекомендацию "покупать", сообщается в материале аналитиков.
"Напомним, что в конце сентября Банк России подчеркнул рост торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах и... читать дальше
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11 октября 2024 года 10:44
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку перспектив котировок акций Henderson, сообщается в материале аналитиков Марии Сухановой и Андрея Шарова.
"Предварительные данные выручки за сентябрь показали замедление. Однако с большой вероятностью это исключение, и, на наш взгляд,... читать дальше
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11 октября 2024 года 10:19
алитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:
- индекс цен производителей США в сентябре;
- предварительный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган за октябрь;
- индекс... читать дальше
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11 октября 2024 года 10:02
Базовым сценарием по-прежнему остается подъем ключевой ставки Банка России до 20% годовых по итогам заседания в октябре 2024 года с последующим сохранением на указанном уровне, говорится в материале директора по инвестициям "Астра Управление активами" Дмитрия Полевого.
"Увеличившиеся риски со... читать дальше
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11 октября 2024 года 09:36
Москва. 11 октября. Котировки рублевых корпоблигаций в пятницу, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". читать дальше
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11 октября 2024 года 09:35
Возможны попытки индекса RGBI вернутся к уровню 100 пунктов на торгах в пятницу в рамках развития коррекционного отскока вверх, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.
Рынок госбумаг перешел к консолидации - после 10 торговых дней... читать дальше
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11 октября 2024 года 09:14
SberCIB Investment Research сохраняет рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "ТКС Холдинг" с прогнозной стоимостью на уровне 4000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестбанка
Совет директоров компании рекомендовал заплатить за 9М24 92,5 рубля на акцию с дивдоходностью 3,5%.... читать дальше
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11 октября 2024 года 09:11
Уолл-стрит закрылась в четверг умеренным снижением. Фондовые индексы Азии меняются в пятницу без единой динамики. Цены на нефть слабо опускаются утром пятницы. читать дальше
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10 октября 2024 года 19:43
Москва. 10 октября. Китайский юань перешел к снижению на Московской бирже по итогам торгов в четверг, рубль вырос в рамках коррекции после сильного падения в предыдущие дни и на фоне активно дорожающей нефти. Курс юаня в 19:00 мск составил 13,5105 руб., что на 16,7 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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10 октября 2024 года 19:35
Москва. 10 октября. Рынок акций РФ в четверг умеренно подрос на фоне улучшения сырьевой конъюнктуры (подросли металлы, фьючерс на нефть Brent поднялся к $78,8 за баррель) из-за опасений удара Израиля по Ирану, в то время как внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы. Индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля превысил 2760 пунктов, лидерами роста выступили акции Московского кредитного банка (MOEX: CBOM) (+2%); замедлили подъем бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,8%) после разъяснения менеджментом сути распоряжения президента РФ по управлению бумагами банка. читать дальше
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10 октября 2024 года 19:11
Москва. 10 октября. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на умеренное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ слегка сузились. читать дальше
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