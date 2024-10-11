Рубль утром продолжил начатое накануне восстановление к юаню после падения в первой половине недели

Москва. 11 октября. Китайский юань слегка дешевеет на Московской бирже утром в пятницу, рубль немного укрепляется перед выходными днями после снижения в первые дни недели.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 13,51 руб. (-0,05 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 18,22 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Нефть слабо дешевеет в пятницу, корректируясь после существенного подъема по итогам предыдущей сессии. В четверг нефть сорта Brent подорожала на 3,7%, котировки WTI увеличились на 3,6%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $78,42 за баррель, что на 1,24% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,27%, до $74,88 за баррель.

Рынок продолжает следить за ситуацией на Ближнем Востоке, трейдеры ждут удара Израиля по Ирану. Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее пообещал, что этот удар окажется внезапным для Тегерана.

Подъем цен на нефть ограничивается сохраняющимися опасениями в отношении перспектив спроса в Китае, а также ожиданиями наращивания добычи странами ОПЕК+, отмечает Market Watch.