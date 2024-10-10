ЦБ РФ может поднять ставку до 20-21% на октябрьском заседании - УК" Первая"

ЦБ РФ может поднять ключевую ставку до 20-21% на октябрьском заседании, полагает старший портфельный управляющий УК" Первая" Яков Яковлев.

"Ключевая ставка за последние 12 месяцев выросла с 13% до 19%, а к концу года рискует превысить 20%, - пишет эксперт в комментарии. - Жесткая риторика регулятора сохраняется, а превышение прошлого годового прогноза по инфляции в 6,5% - 7% произойдет с высокой долей вероятности. На опорном заседании Банка России 25 октября, скорее всего, изменят прогноз по инфляции вверх. После 13 сентября ЦБ, в том числе через своих представителей, неоднократно указывал о необходимости сохранения жестких ДКУ и отдельно выделял все еще высокие темпы роста кредитования, а также новые параметры бюджета, которые регулятор ранее не учитывал".

Косвенно о росте ставки выше базовых 20%, по мнению Яковлева, могут говорить увеличение доходности вкладов (18,71% в топ-10 банках до 1 года) в сентябре. Согласно последним данным по недельной инфляции, показатель вырос до 0,14% по сравнению с 0,19% неделей ранее. Годовой показатель замедлился с 8,7% до 8,6%, а с начала года инфляция составляет 5,87%. Учитывая текущие темпы роста, инфляция в 2024 году может сложиться в диапазоне 7,5% - 8%, полагает эксперт.

"На заседании Банка России 25 октября мы ожидаем повышения ключевой ставки до 20-21%, - прогнозирует аналитик. - В декабре возможно повышение ключевой ставки до 22%, затем ожидается ее сохранение на этом уровне до 2 кв. 2025 года. Снижение ключевой ставки, по нашим оценкам, будет происходить постепенно. К концу 2025 года ключевая ставка может достигнуть 16% при соблюдении параметров проекта бюджета".

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